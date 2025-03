'Tardear' destapa la mentira que ha colado Anita Williams mientras se juega su futuro en 'Supervivientes'

Este lunes, Telecinco ofreció la primera parte del debate final de 'La isla de las tentaciones' en la que se aclaró toda la historia de Montoya, Anita y Manuel con una "hoguera" improvisada desde Honduras. El programa sacó los mensajes que Manuel y Anita se intercambiaron a su salida del reality. Pero este martes, Leticia Requejo ha desmontado lo que Anita Williams no contó.

Así, Leticia Requejo desenmascaraba a Anita Williams justo el día en el que la concursante de 'Supervivientes 2025' se juega su futuro. Y es que hay que recordar que este martes en 'Tierra de Nadie' se activará una votación express para decidir qué dos concursantes se unen al resto del grupo como concursantes oficiales y quién será expulsado.

De esta forma, tras casi una semana conviviendo juntos en Playa Misterio, Montoya, Anita y Manuel se separarán definitivamente. Uno de ellos pasará a vivir a Playa Furia, otro a Playa Calma y el menos votado se quedará fuera. Una expulsión que podría verse afectada por lo señalado en 'Tardear'.

'Tardear' se hacía eco de lo que se vio este lunes en 'El debate de las tentaciones' con los mensajes que Anita y Manuel se enviaron tras su salida de 'La isla de las tentaciones'. En dichos WhatsApp se podía leer como el tentador sí que quiso tener algo con la novia de Montoya llegando a decir que la amaba. "Le he podido regalar el cielo, pero para liarme con ella", defendió el andaluz tras verse acorralado.

Sin embargo, este martes, Leticia Requejo daba un vuelco a toda esta historia con lo que revelaba. "Solo hemos visto los mensajes de Manuel, pero a mí me consta que Anita le contestaba y ella le da bola y también se pone en evidencia", aseveraba la colaboradora de 'Tardear'.

Tras ello, Verónica Dulanto recordaba que después de 'La isla de las tentaciones' Manuel viajó a Barcelona a visitarla por su cumpleaños, aunque ella lo negó este lunes. "¿En este cruce de mensaje quien miente de los dos?", se preguntaban desde 'Tardear' a lo que Boris Izaguirre respondía que para él mienten todos.

Leticia Requejo desenmascara a Anita Williams en 'Tardear'

"No, a ver después de ver estos mensajes que ha mostrado la hermana de Manuel y la reacción de Anita y las diferentes versiones que ha dado sobre las idas y venidas con Manuel, aquí la gran mentirosa, lo siento, es Anita una vez más", sentenciaba Leticia Requejo. "¿Pero qué dices?", le replicaba Frank Blanco. "Sí, Frank porque va y vuelve y cambia de versión", insistía la colaboradora.

Después de escuchar a su compañera, Boris Izaguirre exponía que él no estaba de acuerdo en atacar a Anita. "Tenemos muchas razones para decir cosas sobre Anita pero si Anita no hubiera caído en la tentación no estaríamos aquí sentados", comentaba el colaborador. "Pero Montoya habría brillado con o sin Anita", le espetaba Leticia. "No tanto, no tanto", añadía por su parte la presentadora de 'Tardear'.

"Los mensajes que vimos son un extracto muy pequeño, tienen que tener más conversaciones que no han contado. Ella ha estado jugando hasta que se ha dado cuenta de lo que tenía con Manuel y con Montoya", destacaba por su lado Marta López. "Hasta que se ha dado cuenta no, hasta que Manuel y Montoya han dejado de permitírselo y los que han puesto los frenos por fin han sido ellos. Ella ha querido jugar a dos bandas y le ha salido fatal la jugada", sentenciaba Leticia Requejo.