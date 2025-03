Terelu Campos abandona 'Supervivientes 2025' definitivamente y explica el verdadero motivo

Uno de los momentos más esperados de 'Supervivientes 2025' en su gala dominical ha sido conocer la determinación de Terelu Campos sobre su continuidad en el reality. Cabe recordar que el pasado jueves, la hermana de Carmen Borrego encendía todas las alarmas al activar el protocolo de abandono. Todo ello tras unas conexiones junto a Jorge Javier en las que confesaba su deterioro físico. Una confesión que la fantasma del futuro ha vuelto a recordar durante su conexión dominical antes de abandonar el reality tras 18 días de concurso.

"Llega un momento que aunque tú quieras ocultar determinadas cosas, es complicado cuando te ves en una situación como aquí. Es muy difícil esconder nada aquí, por lo menos para mí. En el mundo hay gente de todo tipo porque además tiene que ser así, pero hay gente que puede utilizar tu dolor o tu vulnerabilidad para hacerte daño. De alguna manera en estos años me he ido protegiendo o intentando protegerte. Aparentar una vida normal dentro de mi vida, me supero y doy gracias a Dios todos los días", han sido las primeras palabras de Terelu Campos.

De igual manera, la concursante ha reconocido no vivir con miedo: "Ha habido momentos en los que he vivido con miedo a que me hagan daño. Digo, ¿qué más da si el que te lo va a hacer? Te lo va a hacer y no está en las manos ni de unos ni de otros". Poco después, el reality ha conducido a Terelu Campos a Cayo Paloma. "Quiero que sientas la arena, lo que sientas alrededor y luego hablo contigo", le ha trasladado Sandra Barneda. Allí Terelu Campos no ha dudado en pedir bañarse: "Me da mucho miedo porque el mar está movido, pero no me puedo ir sin meterme en el agua". Una decisión que supone la antesala de su decisión definitiva.

Los emotivos mensajes de Carmen Borrego y Alejandra Rubio

La todavía concursante ha podido recibir el emotivo mensaje de su hermana. "Quiero darte la enhorabuena, creo que nos has dado unos momentos estupendos. Hemos visto a la Terelu que no conoce nadie, pero que sí conozco yo y quiero que a partir de ahora siga conociendo todo el mundo porque eres muy grande y no eres la que pintan ni las leyendas urbanas que cuentan. Eres muy fuerte y si eres todavía un poco más fuerte me parece maravilloso. Te quiero", han sido las palabras de Carmen Borrego.

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campo, también le ha podido enviar un emotivo mensaje: "¡Qué gusto verte así tan feliz, darte ese baño y que superes tus miedos cada día! Te veo guapísima y te veo genial. No sé cómo lo estás pasando y el otro día te vi un poco tomadilla, pero ahora mismo te veo muy feliz".

"Sabes que vine a superarme y retarme a mí misma y no podía no estar en uno de los sitios mas bellos del mundo, más emblemáticos de uno de los programas más importantes del mundo... Me gusta escucharte y sé que estáis todos bien. Espero que no os haya molestado que no haya dicho "ay mi hija" pero es que mi cabeza ha estado aquí siempre porque nunca he pensado que os haya podido pasar algo malo a vosotros", le ha respondido Terelu Campos.

Así pues, la fantasma del futuro se ha sincerado sobre el papel de su madre, María Teresa Campos, durante su concurso. "He intentado, tengo que serte sincera, he intentado aparcarlo de mi cerebro para que no me invadiera la pena. Porque la llevas siempre uno y eso lo sabe cualquier persona", ha reconocido Terelu Campos.

La decisión final de Terelu Campos sobre su permanencia en 'Supervivientes 2025'

Pasada la medianoche, Sandra Barneda ha contactado con Terelu Campos para que diese a conocer su situación en el reality. Antes, la hija de María Teresa Campos ha reconocido sentirse más cómoda que nunca frente a la cámara: "Yo nunca enseño los brazos en la televisión desde hace años. Parecerá una gilipollez, pero se me ha olvidado por completo que estaba en tirantes todo el día con la mierda de Flo que tengo",

Así pues, sobre su continuidad en el reality, Terelu Campos ha asegurado: "Yo he cumplido mi tiempo, de verdad. Lo he cumplido. Estoy segura y con todo el respeto a todos los coach, que conozco algunos, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, pero sí para mi cuerpo". Por su parte, Sandra Barneda le ha pedido: "No te voy a apretar más. Tú te conoces, pero te voy a pedir una última cosa y es que inaugures una de las secciones que más me gustan de 'Supervivientes' que es el puente de las emociones".