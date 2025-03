Carmen Borrego frena a Alessandro Lequio lo que pretende hacer con Terelu antes de 'Supervivientes'

Con el estreno de 'Supervivientes 2025' a la vuelta de la esquina, la expectación por conocer cuál será la misión secreta de Terelu Campos continúa creciendo. La malagueña pondrá rumbo a Honduras con una misión especial que no ha convencido a algunos colaboradores de 'Vamos a ver'. Y Carmen Borrego no ha dudado en defender a su hermana de las burlas, encarándose incluso con Alessandro Lequio.

"La familia copáis todas las portadas de las revistas hoy", advirtió Joaquín Prat nada más sentarse en el 'Club Social' del programa junto a la hermana de Terelu Campos. El presentador se refería así a la portada de 'Semana' de este miércoles en la que se anuncia su reconciliación con José María Almoguera y los secretos del fichaje de la malagueña en 'Supervivientes 2025'.

Carmen Borrego para los pies a las bromas de Alessandro Lequio: "¿Qué pretendes?"

Y Carmen Borrego no dudó en confesar ante sus compañeros que había dudado de si acudir o no a plató este miércoles. "Es tremendo, cuando lo he visto esta mañana he dicho no sé si salir o quedarme en casa. Pero me ha gustado porque todas eran buenas noticias", comenzó asegurando la colaboradora antes de ser interrumpida por las risas de sus compañeros de sofá.

Algo extrañada, se giró hacia el otro lado y advirtió que Alessandro Lequio estaba acaparando la atención de los colaboradores al gesticular con una copa vacía mientras ella hablaba. "¿Pero a ti qué te pasa?", preguntó algo seria la hermana de Terelu Campos. "¿Qué pretendes? ¿Qué significa esto?", insistió Borrego mientras de fondo comentaban que se estaba burlando de su hermana al recrear "el copón" de su famoso vídeo celebrando la victoria de la Selección Española.

"Me parece bastante feo", sentenció visiblemente molesta Carmen Borrego mientras el resto de colaboradores continuaban con la broma del italiano. "Pero el de Terelu es más grande", llegaron a señalar mientras la malagueña continuaba escuchando algo incómoda. "No existe en el mercado una copa más grande, entonces...", añadió Lequio con sorna.

Su mayor preocupación sobre Terelu en Honduras

"¿Te estás calentando?", terminó señalando la hija de María Teresa Campos algo más calmada antes de que Joaquín Prat diese por terminada la breve mención a la participación de su hermana en el reality estrella de Telecinco, que arrancará este jueves 6 de marzo. "Total, que sois las estrellas de esta semana", terminó esgrimiendo el presentador para acabar en buenos términos con su colaboradora.

Más adelante, Carmen Borrego no dudó en confesar su principal preocupación sobre el concurso de su hermana. "Se lo que implica para ella, estoy convencida de que lo va a hacer bien porque superará las cosas y dará espectáculo. Es para lo que ella ha ido y para lo que yo fui, yo no iba para hacer las pruebas de 'Supervivientes', todo el mundo sabía que no estaba preparada físicamente para eso... pero contenido di", comenzó explicando la malagueña.

"¿Que se va a tirar del helicóptero? No creo que lo pueda hacer... lo ha dicho su hija, tiene limitaciones física por su enfermedad. Si nos encontramos con la cómica de Terelu nos lo pasaremos genial", subrayó la colaboradora de 'Vamos a ver' mientras Joaquín Prat destacaba que su salto en helicóptero el año pasado fue lo mejor de su concurso. "También me metí en el barro, y gané una prueba con tirachinas", añadía entre risas la madre de José María Almoguera.