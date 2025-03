Sandra Barneda habla en exclusiva sobre la participación de Montoya en 'Supervivientes 2025'

Sandra Barneda está siendo la presentadora sensación de 2025, no solo por su capacidad para conectar con concursantes y público, sino por su difícil papel al frente de 'La Isla de las Tentaciones', que una edición más ha vuelto a convertirse en un éxito en España y en el mundo entero, gracias al fenómeno Montoya. La presentadora ha vuelto a demostrar su habilidad para manejar situaciones intensas y emotivas y a punto de poner el broche de oro a esta temporada, Barneda ha presentado ya ante los medios la nueva edición de 'Supervivientes 2025'.

Los Cayos Cochinos de Honduras están a punto de recibir un año más a nuevos robinsones famosos. Telecinco ha confirmado ya a once concursantes: Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adróver, Rosario Matew, Samya y Ángela Ponce. A ellos hay que sumar la participación especial de Terelu Campos, cuya misión y papel conoceremos el próximo jueves en la primera gala.

Por otro lado, una de las sorpresas más comentadas es la posible participación de Montoya, el carismático concursante de la última edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Su cercanía con Sandra Barneda durante el programa generó especulaciones sobre un posible reencuentro en 'Supervivientes 2025'. Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que será el gran fichaje de la nueva edición.

La audiencia espera con entusiasmo el inicio de 'Supervivientes 2025', que promete emociones fuertes y desafíos extremos para sus participantes. La posibilidad de ver a Montoya enfrentarse a las duras condiciones de la isla y reencontrarse con Sandra Barneda añade un aliciente adicional a esta edición. Mientras tanto, la cadena continúa ultimando detalles para ofrecer un espectáculo inolvidable a los espectadores.

Todos estos detalles los hemos hablado con la propia Sandra Barneda, en una entrevista exclusiva en la que además nos habla de su momento favorito de Montoya en 'La Isla de las Tentaciones' y el posible salto de los colaboradores de 'Sálvame', ahora en 'Ni que fuéramos', a las tardes de RTVE. ¿Cuál sería su punto débil y fuerte si fuera concursante de 'Supervivientes'?

Sandra Barneda, nueva edición de 'Supervivientes'. Comentaba Jorge antes que cuando llega 'Supervivientes' se acerca el verano...

Es verdad. Bueno, es una bocanada de aire fresco. A mí me gusta que 'Supervivientes' aparezca a las puertas de la primavera, que aparezca con estas lluvias y tal, porque 'Supervivientes' también es eso. A ver cuántas lluvias tendremos, porque el año pasado tuvimos mucha tormenta. Así que 'Supervivientes' siempre va bien. A mí cuando llegue está bien.

¿Cuál crees que es el ingrediente de esta nueva edición?

Yo creo que van a ser los enigmas. Puede ser.

A Terelu ya se le ha anunciado como "El secreto mejor guardado", si no me equivoco

Es una edición además que van a tratar de mejorar, si ya la edición anterior fue un exitazo, en calidad. En la realización, ese dron lo que nos daba de espectacularidad, creo que con las pruebas se van a superar.

Cuando oíste el nombre de Terelu Campos para estar en 'Supervivientes', ¿qué pensaste?

Que no me lo creía. No me lo creía. Yo, además, estaba celebrando el cumpleaños de mi padre y empezaron: Oye, que Terelu...'. Es verdad, es verdad. Y la escribí a ella, le dije: 'No me cuentes nada, pero ¿tú vas a 'Supervivientes'?' y me dice: 'Sí, sí, la que me han liado'. Y le dije: 'Terelu, no me cuentes nada, porque no quiero saberlo. Que te vaya bien'. Es un puntazo que nos va a dar momentos muy buenos, seguro.

Después del año pasado, que encima estuvo su hermana, Carmen Borrego, yo pensaba estos días que me hubiera gustado poder ver a María Teresa también viéndolas ellas concursar. ¿Qué crees que diría de ellas?

Pues no lo sé. María Teresa diría seguro lo que pensara, ¿sabes? Lo diría. Pero vamos. Es que Terelu, es que no me lo hubiera imaginado. No me hubiera imaginado que dijera que sí. Estoy convencida de que se lo han propuesto mil veces, pero que dijera que sí… Por eso he dicho, por eso le dije: ¿pero tú te vas?

Sandra, no sé si has tenido alguna vez el gusanillo de poder presentarlo desde allí.

SANDRA - Pues mira, no. Yo ya tengo mis Tentaciones. Ya estoy ahí. Ya tengo mi dosis de playa. Así que no, porque te voy a ser muy sincera. Tanto tiempo fuera de casa me parece muy admirable, muy duro. Entonces no creo.

¿Y si hubiera un año que no hubiera 'La Isla de las Tentaciones'?

Tanto tiempo fuera de casa, no. No. Nos podríamos dividir. Yo entonces propondría que dos meses lo hiciera Jorge o mes y medio y se fuera allí. Yo lo haría como móvil. Podría ser como más interesante para aportar novedades, pero no los cuatro o cinco meses del año pasado. A mí me rompen la vida.

Si fueras algún día concursante, ¿cuál sería tu punto débil y tu punto fuerte?

Yo creo que sería el mismo. Que no me callo ni debajo del agua. No sería nada estratega, eso te lo digo, pero no he sido nunca de grupos. Entonces, yo voy a muerte si una persona me cae bien, pero si no me cae bien, voy a muerte también.

¿Y en las pruebas?

En las pruebas trataría de dar lo mejor de mí.

¿Eres buena físicamente haciendo este tipo de pruebas?

No lo sé, es que tendría que verme. O sea, por ejemplo nunca me he preparado una apnea. No lo sé en las condiciones en las que están ellos, no sé cómo mi cuerpo resistiría. Lo que sí te digo es, mira, cuando hice el 'Planeta Calleja' con Jesús, yo no había hecho nunca un 4000 metros, ni había hecho montaña ni nada. Y el equipo se había planteado que Sandra va a llegar hasta la ferrata más alta del mundo, porque yo iba por el vértigo que tengo.

Entonces la ferrata estaba a 3.600 metros y no se habían planteado hacer cumbre, bajar, porque eran como 17 horas andando, más luego tres horas y luego otra vez. O sea, cambiaron todo el plan de producción porque coroné y luego hice la ferrata y me dijo Jesús que tengo el récord como de los tres más duros 'Planetas callejas' que he hecho, y que mentalmente soy muy fuerte. Me lo dijo Jesús: "Tía, eres muy fuerte, o sea, tú ahí estabas y no te quejabas".

Sandra, se ha filtrado a Anita Williams como concursante y tú que has estado con ella en 'La Isla de las Tentaciones', sabes que estamos todos deseando que se confirme a Montoya. ¿Cómo podría ese reencuentro? ¿Tú estarías preparada para lidiar con ellos?

O sea, desde lejos no, es imposible, sería imposible. O sea, tendría que ser Laura…

Sí, pero una conexión con ellos te tocaría también.

Una conexión con ellos, de ser así, me tocaría. Bueno, yo estoy preparada para lo que sea.

¿Cómo te imaginas a Anita y Montoya en 'Supervivientes'? ¿Muy diferente a 'La Isla de las Tentaciones'?

Hombre, es que es muy distinto. Es un formato completamente distinto. Y los que han estado... ha pasado con Alejandro, con Tania, o sea, los que han estado, han sorprendido mucho. Fíjate el 'Supervivientes' que hizo Alejandro y la isla que hizo Alejandro. Es distinto.

Es fascinante analizarte las caras en cada una de las hogueras. Que no se haya visto, ¿ha habido algún momento que tú hayas perdido los nervios?

Perder los nervios no, pero sí ha habido algún momento que sí, hombre, que a ver, que no lo sostenía porque era muy difícil, pero forma parte del sostén del formato.

Pero hay un momento cuando Montoya dijo: 'Si yo respeto el amor entre dos mujeres', y que dijiste tú: 'Hombre, faltaría más'.

Bueno, pero hay cosas que no las aguanto. Yo creo que hay cosas que no las aguanto porque no se tienen que aguantar. Pero es que en la vida también tienes que tener esa entereza. Si alguien pensara lo contrario, pues tampoco te voy a convencer. Vive en tu isla, nunca mejor dicho, porque el mundo ha cambiado. Entonces, oye, mira, yo ya no convenzo.

Después de este éxito viral que ha sido Montoya, no sé si te han dicho mucho por la calle: "Sandra, por favor".

Mucho.

¿Y cuál es para ti de todos los momentos el favorito?

Es que ha habido tantos momentos... Para mí, el "Gracias por venir" de Montoya. El "Gracias por venir" fue muy divertido. A mí cuando me lo dijo me quedé como: "A ver, ¿qué te digo ante eso?". Estás tan fuera de ti que me gustó mucho.

En este invierno, que hemos visto el éxito abrumador de las tentaciones en jóvenes, que ha superado el 50%, vamos a ve también 'Supervivientes', que el año pasado también arrasó en audiencia, y tú, que estás dentro de la industria televisiva, ¿crees que debe de apostar más, pisar el acelerador por este tipo de contenidos?

Yo creo que los que se dedican a pensar son los jefes, vamos, yo creo que están estudiando muy bien qué es lo que tienen que hacer y no lo sé. Yo digo que me encantaría hacer un formato donde estuviera presente la gente joven. Me encantaría trabajar con gente joven. Creo que los jóvenes tienen que volver a la televisión.

El balance de 'La Isla de las Tentaciones 8' ha sido bueno.

Sí, pero no solo por verlo, sino también que los jóvenes estén, que puedan… Un programa donde opinen los jóvenes, donde les conozcamos, porque los jóvenes tenéis las redes sociales, pero yo creo que no venís a la televisión, entonces hay unas generaciones que no os conocen porque no consumen redes sociales. Entonces, vosotros no consumís tanta televisión, entonces por eso yo quiero un programa con jóvenes.

Televisión Española está apostando nuevos públicos y jóvenes. Hay cambio en las tardes con dos telenovelas y luego puede haber un nuevo magazine con los antiguos compañeros de 'Sálvame'. ¿Qué piensas?

Pues a ver, encantada. Es decir, yo creo que cualquier persona o cualquier profesional que pueda tener otro programa, pues yo encantada, o sea, ningún problema. Les desearía toda la suerte del mundo como les deseé siempre.

Sandra, pues te deseamos a ti toda la suerte del mundo en esta edición de 'Supervivientes'.

Sí, sí, de momento al principio, aunque 'Supervivientes' tampoco es tranquilo nunca.