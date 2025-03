Jorge Javier Vázquez habla en exclusiva del salto de 'Sálvame' a TVE y su futuro en Mediaset: "Llegado a este punto…"

El próximo jueves 6 de marzo, Telecinco dará inicio a 'Supervivientes 2025', una de las ediciones más esperadas del popular reality show. La gala inaugural, que se emitirá a las 22:00 horas, contará con la conducción de Jorge Javier Vázquez desde el plató y Laura Madrueño desde Honduras. Además, Sandra Barneda estará al frente de 'Conexión Honduras' los domingos, mientras que Carlos Sobera presentará 'Tierra de Nadie' los martes.

Entre los concursantes confirmados destaca Pelayo Díaz, reconocido estilista y excolaborador de 'Cámbiame', quien ha expresado su entusiasmo por esta nueva aventura, aunque ya avisa que no le gusta trabajar en equipo. También se une al elenco Makoke, rostro habitual de Mediaset y exmujer de Kiko Matamoros; y el jinete y empresario Álvaro Muñoz Escassi, quien regresa al programa tras su participación hace 16 años, cuando se lesionó a las puertas de la final.

La lista de participantes se completa con nombres como la actriz Beatriz Rico, la influencer Rosario Matew, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones', y Samya Aghbalou, exconcursante de 'MasterChef'. Estos concursantes ya han sido vistos en el aeropuerto de Madrid rumbo a Honduras, listos para enfrentar los desafíos que les esperan en los Cayos Cochinos. Pero el bombazo de la edición es, sin duda, Terelu Campos, que viaja a Honduras con una misión especial.

Durante la rueda de prensa de presentación a la que ha asistido El Televisero, Jorge Javier Vázquez ha compartido en exclusiva con nosotros su entusiasmo por esta nueva edición, destacando la diversidad y el carisma del elenco. El presentador asegura que 'Supervivientes 2025' promete ser una temporada llena de sorpresas y emociones, invitando a la audiencia a no perderse ni un solo episodio. Además, le hemos preguntado por el posible fichaje de sus excompañeros de 'Sálvame' por un magazine en La 1.

Me ha gustado que has dicho que no quieres ir a Honduras porque descubrirías la magia de todo aquello. Y me ha pasado a mí que no sabía que este plató en el que estamos es en el que se hizo 'Sálvame' durante 15 años...

Sí, sí, es este. ¿Ves? Fíjate. Pues pasa igual con el teatro. Con el teatro hay una cosa que no me gusta nada, que es cuando los actores están continuamente haciendo directos antes de la función, maquillándose... Me parece que están quitando toda la liturgia de lo que es la función. Yo al actor lo quiero ver actuando y no el previo y todo el camerino y todo lo que hay detrás. No, me gusta ver ese mundo, quiero seguir soñando. Y cada vez creo que nos ponemos más difícil el soñar. Creo que tenemos esa necesidad de enseñarlo todo, de mostrarlo todo. Y nos cuesta más soñar. Al final, fíjate, estoy pensando que ya con 'Sálvame' sí que se enseñaba todo, pero ya todo formaba parte de ese sueño. Pero el mundo del teatro, por ejemplo, que pasa eso, o de la televisión, no me gusta ver cómo se hace.

Descartado que vayas entonces a Honduras.

Tengo que reconocer que me da miedo el trayecto en helicóptero.

Un nombre bomba de 'Supervivientes 2025' es Terelu. No sabemos si se va a tirar de ese helicóptero. ¿Cuándo lo anunciaron qué pensaste lo primero?

Yo no me lo creí, cuando estuvo en 'De viernes' y quedaba el juego entre José Antonio León, Montero y Terelu.

¿Dabas por hecho que era José Antonio?

Yo daba por hecho que era Montero. Yo daba por hecho que se iba a Montero, pero ya lo de Terelu… Bueno, me parece como impensable, y eso es lo que me gusta de todo esto, que al final nos sigamos sorprendiendo. Y, sobre todo, todos los comentarios que genera. Pero es que eso está muy bien. Lo malo hubiera sido anunciar un nombre y que la gente haga como... "No". Me gusta un nombre que genere síes y noes.

Fue el año pasado Carmen Borrego. Este año va su hermana Terelu…

De Carmen Borrego yo siempre diré que nos solucionó tres semanas de concurso. Que luego, a ver, que el niño se separó estando aquí la madre, que le mostramos la revista de la separación. Eso también forma parte de 'Supervivientes'. El reality es otra vía. 'Supervivientes' tiene varias vías. Varias ramas.

¿Tienes alguna coletilla o chiste pensado para Terelu?

Ay, no. Queda mucho. No, no, no, no, no, no. A ver, todavía estoy asimilando la información. Todavía estoy así. No le he puesto ningún mensaje, por cierto.

Pues a ella eso se le queda.

Sí que se le queda. Sí que se le queda.

Montoya... ¿Te lo imaginas corriendo por Honduras?

Pues a ver qué pasa con él. Es que no sé si va tampoco.

Ya, pero si fuera…

Si fuera Montoya. No lo sé, no lo sé. A priori, es el típico perfil que está preparado físicamente, que luego puede aguantar las pruebas. Luego también está el factor convivencia, a ver cómo se lleva con los demás, que eso es importante.

Se está rumoreando el salto de tus excompañeros, que ahora están en 'Ni que fuéramos', a La 1, con un nuevo magazine. No sé qué opinión tienes de esto, si has podido hablar con ellos o no.

Yo tengo relación con varios de ellos. Mira, ¿sabes lo que yo pienso? Llegado a este punto de mi vida, lo único que pienso es en que haya trabajo para todo el mundo. Que nos vaya bien a todos, que se pueda convivir y que se vayan renovando los programas y que haya muchísimo trabajo y que la gente como vosotros, los redactores, puedan ir a un sitio, a otro... Eso es lo que a mí me importa. He leído una cosa de Paula Vázquez este fin de semana. Que ya estaba en un punto que ya pasaba de ser el número uno, de obcecarse con esa historia, porque todo eso le quitaba mucha vida. Y yo he pensado: "Yo también estoy en ese punto". Yo ya solo quiero trabajar, trabajar, seguir trabajando. En el programa que estoy, seguir trabajando por la gente que hay detrás, por todo el equipo, porque es bueno para la profesión que cuanto más trabajo mejor.