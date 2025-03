Mediaset señala las condiciones de Terelu Campos para su fichaje en 'Supervivientes' y si está "todo pactado"

Quedan solo tres días para que 'Supervivientes 2025' arranque en Telecinco con los tradicionales saltos del helicóptero. Y la gran incógnita por ahora es si Terelu Campos se atreverá a saltar y cuál será su papel y misión en esta edición tras dejarse claro que no es una concursante más. Un fichaje sobre el que Jorge Javier Vázquez no se ha contenido durante la rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero.

Tras confirmarse en 'De Viernes' que Terelu Campos viajará a Honduras con una "misión especial" y siendo "el secreto mejor guardado", el portal Yotele avanzó las condiciones que habría impuesto la colaboradora para aceptar participar en 'Supervivientes 2025'. Al preguntar por el tiempo que estará la presentadora en Honduras teniendo en cuenta que en abril tiene el estreno de su obra de teatro, Jaime Guerra, el director de producción de contenidos de Mediaset, ha asegurado que "no hay nada estipulado".

"Nosotros nunca cerramos los contratos de los concursantes con una fecha de salida. No hay nada pactado", sentenciaba el directivo. Al preguntar sobre si Terelu Campos saltará del helicóptero, Jaime Guerra respondía que "nos gustan dejar cosas en el misterio para el día del estreno".

Jorge Javier, sobre el papel de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025': "Va a ser la ganadora"

Con respecto al papel clave que jugará Terelu Campos en esta edición del reality y si tiene que ver con el giro de 180 grados que se prepara con la mecánica del programa, desde Cuarzo Producciones y Mediaset también nos emplazaban al estreno del jueves. "Igual el puesto de Laura Madrueño peligra", bromeaba Jorge Javier. "Claro y ella se convierte en concursante y ese es el giro", se sumaban Carlos Sobera y Sandra Barneda.

Jorge Javier Vázquez es consciente del morbo que genera ver a Terelu Campos en 'Supervivientes' y él mismo no ha parado de ironizar con su participación. "Este año partimos con el hándicap de que ya sabemos quién va a ganar la edición, que es Terelu", soltaba el presentador provocando la risa de todos los presentes. "Ahora solo nos queda saber quién será el segundo. Pero no por eso es menos interesante que en los JJOO sabes quien se va a llevar la medalla y disfrutas igual", proseguía diciendo.

Carlos Sobera: "Yo necesito a un Ángel Cristo"

Sandra Barneda, Jorge Javier y Carlos Sobera en la presentación de 'Supervivientes 2025'. | EL TELEVISERO

Durante la rueda de prensa, se ha preguntado tanto a Jorge Javier como a Carlos Sobera y Sandra Barneda cuál es el concursante que creen que activará el protocolo de abandono el primero. En ese sentido, Jorge Javier ha sido muy claro con Makoke. "Makoke no se puede quejar en un mes porque después de todo el por saco que ha dado con ir como ahora sea la primera en querer irse...", soltaba el catalán. Para él, la primera que podría decidir en abandonar es Laura Cuevas mientras que Sandra Barneda mencionaba a Pelayo Díaz porque "va con mucha fuerza pero veremos si luego se adapta". Por su parte, Carlos Sobera nombraba a Beatriz Rico.

Por otro lado, Sandra Barneda se ha mostrado encantada de poder seguir trabajando con Cuarzo tras el éxito de 'La isla de las tentaciones' y de volver a conducir la gala de los domingos. "Los domingos hay que darles ánimos. Ellos, cuando escuchan nuestra voz, somos la referencia del exterior. Van a vivir momentos de absoluta flaqueza y debilidad, a mí me gusta darles fuerza en ese Poseidón de los domingos a pesar de estar jodidos", defendía. "Yo prefiero Supervivientes, no pongo en riesgo a mi pareja. Me pongo en riesgo a mí", declaraba después.

Para completar el cuarteto de presentadores, Carlos Sobera se pondrá al frente un año más de 'Tierra de nadie', la gala de los martes. Y a diferencia de Sandra Barneda que pide tener una gala más tranquila, el presentador vasco quiere movida. "Espero que haya lío porque me encanta, espero que haya un concursante que se salte las normas porque eso me pone. Yo necesito un Ángel Cristo porque cuando hay conflicto hay vida y todo eso enriquece porque le da verdad al programa", sentenciaba.