Nagore Robles señala exactamente lo que muchos creen del salto de Terelu Campos a 'Supervivientes'

Nagore Robles aseguró el año pasado que iba a ser concursante de 'Supervivientes 2025' y que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con productora y cadena. Sin embargo, esas palabras han quedado en papel mojado. Y ahora, además de quedar claro que ni va ni se le espera, ha cuestionado el fichaje de Terelu Campos como participante especial con condiciones excepcionales.

"Terelu va a ir ahí a ponerse crema y fin. No tengo ninguna duda, vamos", empieza diciendo la actual concursante de 'Bake Off' en una reciente entrevista. Así, no cree que vaya a saltar del helicóptero de la misma forma que el resto de concursantes ni que tampoco vaya a vivir en la misma situación en la playa.

"Yo creo que le pondrán unas escaleritas para que ella baje, poco a poco. No la veo yo tirándose. Vamos, igual me sorprende y tengo que enrollarme la lengua como una persiana. Pero vamos, yo creo que van a bajar el helicóptero para que pueda tocar el agua con la puntita a ver si está fría o no", ha sentenciado Nagore Robles.

"O puede ser que el helicóptero aterrice directamente en la isla", ha bromeado el entrevistador, a lo que la colaboradora televisiva le ha dado la razón. "Tranquilamente me espero eso. Por ella, lo que haga falta", ha soltado Nagore a modo de dardo a la organización de 'Supervivientes 2025' por las concesiones que sospecha que tendrán con Terelu Campos durante su estancia en el reality.

Además de criticar el fichaje de la hija de María Teresa Campos, Nagore Robles ha comentado también el fichaje de Álvaro Muñoz Escassi: "Es un tipo duro. Yo he coincidido con él en un reality y es heavy, eh. Es un concursante duro que lo va a dar todo en las pruebas y que luego no se corta un pelo. Es verdad que no es conflictivo, es más bien bienqueda, así que vamos a ver".