Marina Rivers denuncia bullying en 'MasterChef Celebrity' tras lo lo vivido con Pelayo Díaz

La innegable tensión entre Marina Rivers y Pelayo Díaz está siendo sin duda una de las tramas estrella de esta última edición de 'MasterChef Celebrity'. Desde el inicio de la temporada, los constantes desprecios del estilista a la creadora de contenido han ocupado numerosos titulares. Y la influencer ha decidido pronunciarse de nuevo sobre la polémica en su visita al pódcast 'Nude project', donde no ha evitado hablar de bullying a la hora de recordar su experiencia con el televisivo.

Pelayo Díaz se vio en el centro de la polémica después de que las redes condenasen algunos de sus comentarios contra la joven estrella de TikTok entre los fogones de 'MasterChef'. Y aunque el estilista ha quitado hierro a sus palabras en alguna que otra entrevista, la colaboradora de 'TardeAR' no ha dudado en pronunciarse tajante sobre el trasfondo de las mismas en su última entrevista.

Marina Rivers desvela el infierno que vivió en 'MasterChef': "No podía más"

"Hizo un par de comentarios que no estaban muy bien. Estaban fuera de lugar y tal vez la tomó un poco conmigo", comenzó sentenciando Marina Rivers en su paso por el pódcast de 'Nude Project'. "Siempre hay un villano en todas las ediciones de MasterChef y no pasa nada, a mí me parecen divertidos, pero hay ciertas formas que…", añadió la creadora de contenido, que trató de medir sus palabras sobre lo ocurrido.

Fue entonces cuando extrapoló lo que la audiencia ha podido ver y juzgar por sí misma de lo que se ha emitido en el talent de La 1 con historias de acoso escolar. "Pasa como en el colegio con el típico que hace un poquito de bullying, que hace la vida imposible a alguien o intenta desacreditarte todo el tiempo. A veces me sentí en un patio de colegio y ya no podía más", confesó la tik toker.

"Dije, 'oye, aquí estamos todos a la misma, esto es un programa de cocina, vamos a pasárnoslo bien y entretener a la gente, pero esto no", aseguró la estudiante de derecho durante su paso por el pódcast. Y Marina Rivers se aseguró de dejar claro que todo lo que ven los espectadores es completamente real y no hay cabida para la ficción. "Fue cuando le llamé villano y le echaron. Cortita y al pie", recordó la influencer.

Sin pronunciarse más allá sobre el estilista, la concursante de 'MasterChef Celebrity' confesó también que su miembro del jurado favorito es Jordi Cruz, pues asegura que le gusta "la gente sincera y borde". "Odio a los que están siempre felices y parece que la vida no va con ellos porque todo les va bien o mal. Me gusta porque la vida va con él", terminó añadiendo la colaboradora de Ana Rosa Quintana.