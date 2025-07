A Pelayo Díaz le preguntan por su relación con Pablo Alborán y su reacción lo puede decir todo

El diseñador y exconcursante de 'Supervivientes 2025' Pelayo Díaz fue uno de los invitados esta semana a '¡De viernes!'. Allí hizo balance de su trayectoria profesional y recordó a algunos de los hombres que han pasado por su vida, entre los que se encuentra el cantante Pablo Alborán. Y es que, aunque nunca lo han confirmado, mucho se especuló sobre una supuesta relación entre ambos.

Durante su encuentro con la psicóloga del programa, Ana Sierra, el influencer se ha puesto unos cascos a través de los cuales ha podido escuchar la canción 'Solamente tú' del cantautor malagueño. Nada más escuchar la melodía, Pelayo Díaz ha esbozado una gran sonrisa. "Es un tema que me han preguntado muchas veces por él", reconoció.

"¿Por qué te ríes? ¿Te da vergüenza? ¿Te remueve algo?", quiso saber la psicóloga al ver su reacción. Sin querer entrar en detalles, el estilista asturiano ha reconocido que "es un momento de mi vida…". La experta le ha preguntado qué pasaría si algún día contase lo que hubo con Pablo Alborán en el pasado. A lo que él ha respondido: "No sé, no me lo he planteado nunca".

Pelayo Díaz sobre su relación con Pablo Alborán: "No estoy preparado para hablar"

A la pregunta de si se sintió ocultado por el artista, Pelayo Díaz ha preferido no responder: "No es un tema que yo esté preparado para hablar ahora", se ha limitado a decir. En el plató de '¡De viernes!', los colaboradores querían saber el motivo por el cual el estilista nunca ha hablado sobre este tema. Una cuestión ante la cual él se ha mostrado claro.

"Creo que cada uno tiene un momento para hablar, para abrir un capitulo de su vida y hasta ahora no veo que sea el momento de hablar de eso. Igual no lo va a ser nunca, porque creo que también es bonito guardarse cosas para uno mismo", sentenció Pelayo Díaz.

Además, también habló de su actual relación con Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú, sus excompañeras del programa de Telecinco 'Cámbiame'. Antonio Rossi le preguntó si cree que es complicado a la hora de trabajar. El influencer considera que no es una persona complicada y que él cambió después de que el programa terminara, puesto que ya no salía a diario en televisión.

El estilista pide perdón a Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú

"He hecho daño y he pedido perdón. Alguna de las criticas que recibí eran merecidas. Con Cristina y Natalia, después de ese episodio, les mandé mensajes, intenté hablar con ellas. Yo respeto que no todo el mundo, después de un problema, no quiere volver a ser amigos, eso hay que respetarlo", asegura Pelayo Díaz, quien dejó claro que "ellas saben que tienen las puertas abiertas si quieren volver a hablar… que volver a hablar no significa que nos hagamos amigos…".

"Los errores nos ayudan a mejorar y yo, los errores, los abrazo y los he hecho míos y pido perdón por ellos porque me han ayudado a seguir y por supuesto pido perdón por ellos", sentenció con contundencia.