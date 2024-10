Pelayo Díaz prende la mecha por su ensañamiento con Marina Rivers en la gala de ‘MasterChef Celebrity’

Parece que el desencuentro entre Pelayo Díaz y Marina Rivers sigue muy activo en ‘MasterChef Celebrity’. Después de que el estilista ya tuviera que disculparse con la influencer esta semana por lo que dijo de ella en la entrega de la semana pasada, este lunes ha vuelto a la carga contra ella.

Así, después de que la semana pasada Pelayo Díaz atacara a Marina Rivers por la casa que se acababa de comprar, el estilista ha vuelto a deslenguarse contra su compañera. Este sábado, el concursante se defendió en ‘D Corazón’ asegurando que eran declaraciones descontextualizadas. «Es un talent culinario en el que estamos 12 horas grabando cada prueba. Eso no son unas convivencias religiosas, aquí todos queremos eliminar al que está al lado para ir restando«, aseveraba.

Sin embargo, parece que Pelayo Díaz sigue teniendo entre ceja y ceja a Marina Rivers. O eso se puede deducir del nuevo ataque que el estilista le ha dedicado a la influencer y colaboradora de ‘TardeAR’ justo antes de la prueba por equipos en Cascais (Portugal).

Todo empezaba porque Samantha Vallejo-Nágera hacía referencia a unas palabras que Topacio Fresh había tenido sobre Pelayo Díaz en la primera prueba al decir que era bastante rencoroso. «Sinceramente tengo una idea de mí que es muy alejada de una persona rencorosa, ¿de mechita corta? sí, ¿de contestación rápida? también, pero rencorosa no. Si algo se puede decir de mí es que se me ve venir», se defendía él.

«¿Y hay alguien a quién no se le vea venir?», le preguntaba entonces Pepe Rodríguez. «Aquí hay mucha morena que ahora que he dicho morena está echando para atrás en la cueva», soltaba Pelayo Díaz sin cortarse. «En vez de decir yo nombres tendrían que hacer un paneo por las caras a ver quién está con el culito apretado ahora», añadía el estilista.

El golpe bajo de Pelayo Díaz a Marina Rivers: «Estoy más de acuerdo con lo que dice fuera que dentro»

«¿Marina, tú no te estarás dando por aludida con estos comentarios de Pelayo no?», le cuestionaba Pepe a Marina Rivers. «Pues no la verdad, a lo mejor se refiere a mí», respondía ella. «Con Marina por ejemplo estoy más de acuerdo con lo que dice fuera de las cocinas que lo que dice dentro?», reconocía Pelayo.

Entonces Pepe Rodríguez le repreguntaba si creía que había sobreactuación en la influencer. «No creo que haya sobreactuación, creo que hace tanto hincapié en las generaciones y en la edad que al final me acaba siendo como monotema«, sentenciaba Pelayo. «A mí me hace gracia el rollo generacional y que lo saquemos y nos riamos», se justificaba ella.

«Yo creo que Pelayo es un poco villano, es como que le gusta meter pullitas en cosas, le gusta hacer comentarios que están como fuera de lugar y me mira un poco por encima del hombro y yo creo que por eso no congeniamos y ya está. Qué podemos hacer, no se puede gustar a todo el mundo», concluía Marina Rivers en un confesionario.