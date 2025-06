Damián Quintero objeta el resultado de 'Supervivientes 2025' tras ganar Borja y apunta al verdadero ganador

Casi dos semanas después de que Borja González se proclamase ganador de 'Supervivientes 2025', hay quien no está de acuerdo con su victoria. Tal es el caso de Damián Quintero, como ya lo dejó claro en el debate final del programa, donde aseguró: "Yo creo que Borja no era justo ganador".

Ahora, el karateka ha vuelto a insistir en su queja. Lo ha hecho en la fiesta de cumpleaños de su mejor amigo en Honduras, Pelayo Díaz, del que habla maravillas: "Es uno de los pocos amigos que he sacado de Honduras. Se ha convertido en casi íntimo y encantado de estar aquí en su cumpleaños", reconoció ante las cámaras de Europa Press.

Damián Quintero vuelve a denunciar la victoria de Borja

Aunque no es el único amigo que se lleva Damián Quintero: "Pelayo y Makoke bien, después Escassi muy bien también. Borja aunque parezca que no también muy bien". De esta forma, deja claro que su relación fuera del concurso es mejor de lo que nos imaginábamos. Aunque, eso sí, se reafirmó en sus palabras: "Bueno, a ver, sigo diciendo lo mismo, que yo no me retracto. Para mí injusto ganador, para mí Escassi mucho mejor, pero bueno, la verdad que te digo que fuera creo que podemos ser grandes amigos".

Además, el karateka se ha pronunciado también sobre las informaciones que apuntan que habría sido infiel a su mujer cuando se ha ido al extranjero a competiciones internacionales. "La verdad es que lo veo absurdo. Ya dije las declaraciones que tenía que decir y ya está", sentencia. Y es que ya respondió en 'Socialité' a estas acusaciones, dejando claro que en ningún momento había sido desleal a su pareja.

Además de Damián Quintero, también estuvieron presentes en el cumpleaños de Pelayo otros muchos de sus excompañeros, como Joshua Velázquez, Makoke, Laura Cuevas o Nieves Bolós. Aunque ha habido grandes ausencias, como la de Álvaro Muñoz Escassi, Borja González o Gala Caldirola. Los que no estaban invitados fueron Montoya, Anita y Carmen Alcayde, con los que el diseñador protagonizó sus mayores enfrentamientos en la isla.