Desmontan la estrategia de Borja González en 'Supervivientes 2025' y Damián Quintero presenta estas pruebas

Borja González quizás no tuvo la noche que esperaba en el programa especial de 'Supervivientes 2025' con los finalistas. Además de quedar relegado a los últimos veinte minutos de emisión, pues entró en el plató de Telecinco pasadas las 1:30 horas de la madrugada, se enfrentó a acusaciones de estratega; siendo Damián Quintero el que puso contra las cuerdas al ganador inesperadamente.

Pero también fue sorpresivo que Álvaro Muñoz Escassi, para defenderse de las críticas que le han situado como un líder en la sombra, dijera que el mayor estratega de 'Supervivientes' había sido Borja. Unas palabras que llamaron poderosamente la atención y que recogió Sandra Barneda para pulsar la reacción del valenciano.

"Escassi te ha llamado que eres el más estratega de todos", subrayó la presentadora. "No, pero no lo pongas con esas palabras", replicó Álvaro Escassi tratando de recular con su bienquedismo permanente. "Bueno, lo pongo con las palabras que quiero. Solo faltaría. No te justifiques", le arreó Sandra.

"A Álvaro se le ha acusado todo el concurso de que es el cabecilla, de papismo, de que es el que maneja el cortijo", comentó Borja González. "Ya pero él ha dicho que si tiene que haber un estratega, el más más estratega has sido tú, palabras textuales", reiteró Barneda con el objetivo de que diera su opinión ante ese 'palo' de su amigo.

Sin embargo, lejos de rebotarse, Borja admitió ese señalamiento. "Yo creo que sí, que entre Álex Adrover, Álvaro y yo (una de las grandes alianzas de la edición), el más estratega he sido yo", reconoció el joven mientras Sandra Barneda, descolocada, le preguntaba directamente cuál había sido esa estrategia que, a priori, no se había detectado en las galas.

"Al final, con las nominaciones todos hablamos y planeábamos a quiénes vamos a nominar. El que diga que no, está mintiendo. Igual decíamos de nominar los tres a la misma persona", confesó Borja González en pleno directo. Al parecer, según Escassi, Borja era muy controlador con el reparto de puntos para que salieran expuestos al televoto otros y ellos librarse.

En paralelo, también hubo varios colaboradores en el debate de 'Supervivientes 2025', como Miguel Frigenti o Kiko Jiménez, que le acusaron de ser un "mueble", un "tapado" y de pasar de puntillas por el concurso. Incluso también le tildaron de "cobarde" -este calificativo verbalizado por el novio de Sofía Suescun- por no decir las cosas claras y a la cara casi nunca.

En ese momento, Damián Quintero tomó la palabra para explicar por qué en la final de 'Supervivientes' dijo que no veía a Borja como un justo ganador. Un momento que también desconcertó. "Cuando uno sale, tiene más información. Yo llego a casa y me enseñan algún vídeo de cuando íbamos al set de nominación. Creo que has sido un tipo excepcional y un superviviente muy bueno, pero no has sido sincero conmigo. Vi cómo fuiste al set de nominaciones, me nominaste y dijiste que me nominabas porque era un egoísta, que ha sido la palabra que han dicho sobre mí desde la semana dos o tres de concurso por la movida de la pizza en la cual tú también estuviste integrado", aclaró el karateca.

"Luego también dijiste que no compartes conmigo los valores del deporte, que tú tienes otros valores. Y automáticamente te pregunta Jorge Javier: '¿y tú vas a ir a la playa y se lo vas a contar a Damián?' Y respondiste: 'por supuesto'. Pues todavía estoy esperando a que vengas y me lo cuentes. Entonces, cuando veo eso...", prosiguió explicando un Damián Quintero decepcionado y dolido con Borja González. Con estos ejemplos, el deportista olímpico vino a probar las acusaciones de "tapado" o "cobarde".

Además, Damián corroboró que Borja González, Álvaro Escassi y Álex "empezaron a jugar en la semana doce porque iban de puntillitas hasta ese momento" y que "era estratega el equipo entero". Mientras, Borja González, en su réplica, mantuvo que opinaba que era un egoísta y argumentó por qué dijo no compartir los mismos valores en el deporte: "Fue un día en el que tú eras líder y elegías a la otra persona con la que escogías el equipo; y elegiste a Carmen Alcayde para tú asegurarte que ibas a ganar y que ibas a tener el equipo más fuerte. Tú querías ganar siempre siempre y por eso no compartimos valores".