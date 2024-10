Pelayo Díaz se pronuncia alto y claro sobre lo ocurrido en ‘MasterChef Celebrity’ tras su polémica

Como suele ser costumbre en ‘MasterChef Celebrity’, las chispas entre concursantes no han tardado en las primeras semanas de competición. Al parecer, Pelayo Díaz no acaba de encajar del todo con Marina Rivers, y las redes no han tardado en recopilar algunas de las muchas pullas que le ha lanzado a la influencer. Ante esto, el diseñador ha terminado aclarando la naturaleza de sus comentarios y aclarando la relación que mantiene con su compañera de concurso.

Malas caras, comentarios desafortunados y alguna que otra burla le han costado al antiguo estilista de ‘Cámbiame’ una cancelación en mayúsculas en redes sociales. Los espectadores de ‘MasterChef Celebrity’, y sobre todo aquellos que han congeniado con el perfil de Marina Rivers, compartieron esta semana un mismo clip de vídeo. En este, la joven tik toker se quejaba de que se le había derretido un utensilio mientras preparaba su último plato.

Pelayo Díaz explica lo sucedido con Marina Rivers en ‘MasterChef Celebrity’

«Me quemo, no puedo tocarlo», señalaba desesperada Marina desde la zona de cocina, mientras Pelayo Díaz e Hiba Abouk observaban desde el palco superior, en el caso del diseñador, con condescendencia. «Pues cari, en tu cara no pasa nada… En tu casa no te quemas, ahí en esa casa que te acabas de comprar, vas a comer pizza todos los días«, señalaba de forma altiva el concursante, provocando un aluvión de críticas en redes sociales.

me acabo de quedar flipando. este de que va- pic.twitter.com/DeUxvVgNEC — santi🦥 (@saanttii17) October 1, 2024

Y en una reciente entrevista con el colaborador de ‘Ni que fuéramos’ Javier de Hoyos, el concursante del talent culinario de La 1 ha querido dejar todo claro. «No nos podemos olvidar que ‘MasterChef’ es un programa de competición, en la que 16 concursantes se tienen que ir eliminando unos a otros. Obviamente, si vemos el fragmento único en el que estoy arriba con Hiba hablando de Marina, choca, pero está descontextualizado», comenzaba explicando Pelayo.

«Si ves todo el programa, se ve que es un programa en el que nos tiramos pullas, en el que Marina habla de su casa, de que come pizzas en ella, de que no sabe hacer nada porque es muy joven…», insistió el concursante, que en un reciente encuentro con FormulaTV también dejó claro que no tiene ningún problema en aceptar «el papel de villano» de esta edición. «Se mete con nuestra edad, nosotros nos metemos con ella, pero es todo en clave de humor del programa», aseguró Pelayo Díaz.

«Hay que disfrutar un poco del show»

Finalmente, no se cortó en mandar un claro recado a los espectadores más efusivos, recordando que solo es un concurso de televisión. «No hay que tomarse todo tan a la tremenda y disfrutar un poco del show que estamos haciendo, simplemente», terminó sentenciando el compañero de Marina Rivers, sin que la influencer se haya pronunciado aún sobre la polémica o el mal rollo que existe entre ambos. Aunque cabe destacar que ninguno de los dos se sigue en Instagram u otras redes sociales.