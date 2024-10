Rubén Ochandiano denuncia censura en ‘MasterChef Celebrity’ por lo que cortaron de su abandono

Parece que no hay edición de ‘MasterChef’ sin polémica. Si en la última edición con anónimos TVE tuvo que retirar un programa después de que se cuestionara a una concursante por abandonar el talent por su salud mental; este lunes se volvió a vivir algo parecido con el abandono de Rubén Ochandiano en ‘MasterChef Celebrity’.

El actor decidió dejar las cocinas del programa de TVE justo cuando Pepe Rodríguez iba a anunciar el nombre del quinto expulsado de la edición. Así, el intérprete decidió abandonar por su propio pie el programa antes de que el jurado fuera a expulsar posiblemente a Itziar Miranda.

«Me voy a ir yo, porque he dejado de pasármelo bien y quiero quedarme con lo más rico, prefiero marcharme. Estoy bien, estoy tranquilo. Lo estoy sintiendo así, con todo el respeto y el cariño hacia el programa», exponía Rubén Ochandiano dejando descolocados a los jueces y a sus propios compañeros.

«Es la primera vez que nos pasa, que no damos un veredicto para decir quién se va», le decía Pepe Rodríguez. «El cuerpo me ha reaccionado así. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho de jugar con mis compañeros pero siento que no he acabado de entrar en el programa y prefiero quedarme con la sensación de cariño y gratitud y tener un buen recuerdo del asunto», proseguía justificando el actor de ‘Al salir de clase’.

Pese a su abandono, Rubén Ochandiano quiso dejar claro que había estado a gusto en ‘MasterChef’. «A pesar de mi decisión, ha habido momentos maravillosos. Los grupos grandes, en general, me abruman un poco y tengo tendencia a escaparme, pero aquí he tenido el tiempo de poder ir conociendo a mis compañeros, de conocer lugares fantásticos, a personas maravillosas que espero se queden en mi vida para siempre. He aprendido a comer rico y a disfrutar la vida», reflexionaba.

Rubén Ochandiano apunta a la productora de ‘MasterChef’

Sin embargo, tal y como ha denunciado el propio Rubén Ochandiano el programa eliminó parte de la explicación que dio al anunciar su abandono. Así, el actor no duda en señalar incluso a Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia. «Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones«, empieza diciendo en lo que es un claro reproche a la productora del programa.

«Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa«, concluye Ochandiano en su cuenta de «X». Unas palabras que en ningún momento se pudieron escuchar en el programa que emitió La 1 este lunes.