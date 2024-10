Rubén Ochandiano pide abandonar ‘MasterChef Celebrity’ y comunica el motivo de su salida

‘MasterChef Celebrity 9’ ha vivido este lunes una entrega completamente sorprendente pues después de las expulsiones de José Lamuño, Juan Luis Cano y Nerea Garmendia ha vivido una doble expulsión. Así, el talent ha perdido a dos concursantes de golpe: uno en la primera prueba y otro en la prueba de expulsión. Aunque en el caso de uno de ellos su marcha será momentánea pues Cristina Cifuentes tiene el delantal de la segunda oportunidad.

Así, nada más llegar a las cocinas, los aspirantes se quedaban en shock con el anuncio de los jueces de que tras esa primera prueba uno de ellos iba a tener que abandonar el programa pues era algo que ninguno de ellos se esperaba.

En esa primera prueba, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 9’ tenían que elaborar un plato de pasta fresca con el tipo de cocción que les tocaba a cada uno de ellos al igual que el tipo de pasta. Eso sí, podían elegir tanto la salsa como el relleno en el caso de la pasta rellena.

Cristina Cifuentes, expulsada de ‘MasterChef Celebrity’ por sorpresa

Para ser una prueba bastante sencilla solo dos aspirantes conseguían convencer a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Así, Hiba Abouk y Pelayo Díaz conseguían los mejores platos de la prueba. Mientras que Cristina Cifuentes, María León, Marina Rivers y Rubén Ochandiano se jugaban la expulsión.

Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la primera expulsada de la noche era Cristina Cifuentes después de haber presentado una lasaña que no se podía comer porque no había limpiado la tierra de las setas con las que había rellenado su plato. No obstante, lo que no saben sus compañeros es que la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid regresará la próxima semana después de que ganara el delantal de la segunda oportunidad la semana anterior. Algo que ha provocado que muchos espectadores hayan tachado de «blanqueo» al talent de TVE.

Delantales negros para todos tras una prueba por equipos desastrosa

Después, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 9’ viajaban hasta Galicia para la prueba por equipos. Así, la prueba de exteriores les llevaba hasta las Islas Cíes, situadas en la Ría de Vigo. Allí, tenían que elaborar un menú elaborado por los chefs gallegos Xosé Magalhaes, Luis Veira, Lucía Freitas y Daniel López.

Un cocinado que se iba de madre provocando que por primera vez en esta edición, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se hayan tenido que poner las chaquetillas para poder ayudar a los dos equipos a sacar adelante los platos al ver que iban lentos y estaban cometiendo numerosos errores en ambas cocinas.

Jordi Cruz no para de decir al equipo azul que iban muy lentos y que habían sido un desastre. Mientras Pepe Rodríguez cuestionaba el trabajo que había llevado a cabo el equipo rojo capitaneado por Pelayo Díaz puesto que han tenido que hacer versiones de algunos de sus platos como el postre que no tenía nada que ver con la propuesta del chef.

Después de la cata, los jueces de ‘MasterCherf Celebrity 9’ llegaban con delantales negros para todos. «Aspirantes del equipo azul hoy habéis trabajado sin ritmo, sin gracia y con falta de conocimientos importantes. Primer plato, una lasngosta que hemos tenido que reconducir. Del siguiente plato teníamos un caldo de pisto crudo, la raya maltratada, hemos tardado en hacerla, toda una cadena de despropósitos. Ha salido bueno pero no ha sido gracias a vosotros», les recriminaba Jordi Cruz.

«Tampoco el panorama ha sido mucho más agradable en el equipo rojo. No teníamos nada para emplatar. En el primer plato nunca hubo caviar de pimiento rojo, os dirigí yo en el centollo, me tuve que poner a limpiar, la crema de coliflor y algas podía estar mucho mejor. Y del postre hemos hecho una reversión de la versión que hizo el chef y si a eso le sumamos que ha faltado ritmo y organización pues está dicho todo. Si hoy Jordi y yo no nos ponemos las chaquetillas los comensales no comen», sentenciaba Pepe.

Francis Lorenzo, Topacio Fresh e Hiba Abouk, salvados de la expulsión

Eso sí, antes de abandonar las Islas Cíes, los jueces pedían a Hiba Abouk y Pelayo Díaz como capitanes que cada uno de ellos salvara a uno de los concursantes de la expulsión. Hiba elegía a Francis Lorenzo asegurando que «se ha dejado la piel, ha limpiado la raya, se ha puesto con la calderada, ha emplatado, ha limpiado» emocionando al actor mientras que Pelayo decidía salvar a Topacio Fresh.

Pero además, Pepe Rodríguez pedía a uno de los capitanes que decidiera quien se salvaba entre ellos y Pelayo no dudaba en salvar a su amiga Hiba Abouk. «No es honesto, la gente quiere verdad y el que cocina peor de los dos soy yo, así que el peor abajo», destacaba el estilista. Y finalmente, Pepe elegía a Topacio como la mejor de la prueba y le otorgaba el privilegio de poder entregar 4.000 euros a la ONG que quisiera.

Cocina en miniatura en la prueba de expulsión

Y de vuelta a las cocinas, todos menos los tres salvados regresaban a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity 9’ con los delantales negros. Aunque los jueces les daba la oportunidad a los tres para que se pusieran de acuerdo y salvaran a uno de los concursantes. Francis pedía salvar a Pocholo mientras Topacio e Hiba pedían salvar a Pelayo Díaz y finalmente con el consentimiento del actor decidían salvar al estilista.

Antes de la prueba de eliminación, volvían a las cocinas Loreto y Mario, ganadora y semifinalista de ‘MasterChef Junior 10’, y Javier, ‘aspirante de ‘MasterChef Junior 8’. Y después se encontraban con una caja misteriosa que contenía utensilios de cocina diminutos. «Todo en este reto será minúsculo pero tendréis que lograr que vuestro plato sea grande en sabor», adelantaba Jordi Cruz.

Tras ello, Lydia del Olmo (un Sol Repsol) descubría a los concursantes la hidroponía, un método de cultivo sin suelo que utiliza unas soluciones minerales para lograr un importante ahorro de agua, de energía y de espacio para lograr productos de calidad, sin desperdicio y respetando el medio ambiente. En este reto, los delantales negros se enfrentaban a la elaboración de un plato iny food (comida diminuta) con los utensilios que tenían debajo de las cajas misteriosas, los ingredientes que quisieran del supermercado y del cultivo hidropónico.

Era una prueba novedosa y sorprendente que algunos de los delantales negros no terminaban de entender al presentar guisos tradicionales como unas lentejas o unas patatas a la riojana en tamaño mini. Tras esa cata, los jueces decidían salvar a Raúl Gómez tras haber sido el mejor de la prueba. No obstante, Pitingo y María León también subían a la galería al igual que Inés Hernand y Marina Rivers.

Rubén Ochandiano pide abandonar ‘MasterChef Celebrity’

De ese modo, la segunda expulsión de esta cuarta entrega de ‘MasterChef Celebrity 9’ estaba entre Rubén Ochandiano, Pocholo Martínez-Bordiú e Itziar Miranda pero antes de que Pepe Rodríguez anunciara la decisión del jurado, Rubén Ochandiano pedía ser él el que se marchara dejando descolocados a sus compañeros. «Me voy a ir yo porque he dejado de pasármelo bien y quiero quedarme con lo más rico y prefiero marcharme», aseveraba el actor. «Extraña a punto de dar el veredicto», reconocía Pepe. «Lo estoy sintiendo así con todo el cariño y respeto al programa», añadía Rubén. «estoy en shock con lo de Rubén, no me lo esperaba y no puedo estar ni contenta», destacaba Itziar Miranda.

«Es la primera vez que nos pasa, que no damos un veredicto para decir quién se va», insistía Pepe Rodríguez. «El cuerpo me ha reaccionado así. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho de jugar con mis compañeros pero siento que no he acabado de entrar en el programa y prefiero quedarme con la sensación de cariño y gratitud y tener un buen recuerdo del asunto», explicaba Rubén Ochandiano. «Estoy descolocado porque me consta que eres un gran seguidor del programa», recalcaba Pepe. «Super fan», le matizaba el actor.

Tras recibir todos los regalos, Rubén Ochandiano confesaba que «me he dado cuenta de que si soy bueno en algo solo es en las cosas que me apasionan y tengo que descubrir si la cocina me apasiona y a lo mejor ahí descubro que no se me da mal». «Ha sido un placer tenerte en ‘MasterChef'», le decía el juez. «Me lo he pasado en grande con vosotros, muchas veces me cuesta llegar a un grupo y aquí he sentido que en un momento u otro con todo el mundo nos hemos visto el corazón», añadía entre lágrimas. «Y me encantaría que ganara Raúl», concluía entre aplausos de sus compañeros. «Ojalá no se arrepienta», reaccionaba Raúl Gómez.