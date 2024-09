Grandes sospechas con ‘MasterChef Celebrity’ tras la expulsión de Cristina Cifuentes: «Menudo blanqueo»

Los jueces de ‘MasterChef Celebrity 9’ sorprendían este lunes a los aspirantes al anunciar durante la primera prueba que uno de ellos sería expulsado tras ese primer reto de la noche. Una expulsión sorpresa que llega después de la salida de Nerea Garmendia la semana pasada y que ha supuesto la salida de Cristina Cifuentes, aunque volverá la semana próxima como concursante de pleno derecho, al tener el delantal de la segunda oportunidad.

Era un reto que ponía de nuevo a la cocina italiana en el punto de mira. Los aspirantes tenían que elaborar un plato de pasta fresca usando la técnica de cocción que les tocaba y una salsa y relleno libres. Para ello contaban con los consejos del chef italiano Ferdinando Bernardi (un Sol Repsol) y Eduardo Navarrete, ex-concursante de ‘MasterChef Celebrity 6’.

El cocinado de la prueba iba con normalidad. Eso sí, en el momento de la cata, una de las aspirantes se llevaba un disgusto. Y es que Cristina Cifuentes llegaba con una lasaña asegurando que aunque nunca había cocinado ese tipo de pasta no le había salido mal. El problema es que los jueces apenas podían probar su plato pues las setas con las que había rellenado la lasaña no estaban limpias.

«No es una cazuelita, es una macetita porque tiene tierra, tiene arena que no se puede comer. Hay que limpiar las setitas«, le decía Jordi Cruz. «Es que no se puede comer«, apostillaba Pepe Rodríguez mientras que Samantha Vallejo-Nágera se negaba a probar el plato. «Yo no la he probado, lo siento», aseguraba la chef. «Yo creo que me voy yo, vamos estoy convencida, esto no se me va a olvidar a mí ni a ningún telespectador que nos esté viendo, hay que limpiar las setas», reconocía la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras catar todos los platos, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz elegían a Hiba Abouk y Pelayo Díaz como los mejores de la prueba. Mientras que los peores eran los de Cristina Cifuentes, Marina Rivers, María León y Rubén Ochandiano. Aunque finalmente la expulsada en la primera prueba era Cristina Cifuentes. Eso sí, lo que ninguno de sus compañeros sabe es que la ex-política volverá la semana que viene al tener el delantal de la segunda oportunidad.

Después de su expulsión, Inés Hernand bajaba a despedirse de su «madre adoptiva». «Creo que eres una tía auténtica, buena y cariñosa y honestamente me alegro de que el programa te haya dado la oportunidad de despojarte de una cosa que a lo mejor la gente tiene una imagen que no es», le reconocía la presentadora.

«En el fondo estoy súper contenta porque esto para mí es un regalazo. Yo no creí nunca que a estas alturas de la vida me lo fuera a pasar tan bien, y luego a partir de cierta edad es complicado y no tienes muchas oportunidades de aprender a hacer cosas buenas. Me da pena dejarles a ellos, se crea mucho apego», aseveraba Cifuentes.

«Es buena compañera, trabajadora siempre con humor, la queremos mucho», destacaba María León. «Te queremos», decían todos desde la galería. «Los políticos os creáis una coraza porque estais metidos en un mundillo que parece como vuestro», le comentaba Pepe Rodríguez. «Es un mundo muy cerrado y hay muchos prejuicios», contestaba ella.

Antes de abandonar las cocinas, Pepe Rodríguez le preguntaba a Cristina Cifuentes por su ganador. Y aunque decía que podía ser cualquiera no dudaba en decir que le encantaría que Inés pudiera llevarse la victoria. «Si algo me ha enseñado este programa es que de repente viene alguien y da una sorpresa. Me encantaría que ganara mi Inés», concluía la ex política. Y justo al despedirla, todos sus compañeros se ponían a gritar al unísono «¡Presidenta!».

El público condena el blanqueo a Cristina Cifuentes en ‘MasterChef Celebrity’

La expulsión de Cristina Cifuentes de ‘MasterChef Celebrity 9’ ha generado críticas en redes. Muchos han cuestionado que el talent de cocina de TVE haya blanqueado la imagen de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y otros han cuestionado que todo estaba «guionizado» y era un «paripé», pues ha chocado que se hayan sacado de la manga una expulsión en la primera prueba, justo cuando ella ganó el delantal de la segunda oportunidad la semana pasada, lo que anula inmediatamente su caída del concurso.

