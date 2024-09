‘MasterChef Celebrity’ da este controvertido privilegio a Cristina Cifuentes por un giro en su mecánica

Si hay una pareja de concursantes que está sorprendiendo en ‘MasterChef Celebrity’ por su amistad es la que forman Cristina Cifuentes e Inés Hernand. Ya antes del estreno, la presentadora y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid dieron que hablar en la presentación del talent de cocina por su relación.

Algo que llevó a que Inés Hernand tuviera que defenderse en redes sociales por su amistad con Cristina Cifuentes después de haber sido muy crítica con el PP y con la derecha. Así, la que fuera presentadora del Benidorm Fest lanzó un comunicado en sus redes sociales.

En las primeras entregas de ‘MasterChef Celebrity 9’ ya se pudo ver la gran relación entre Inés Hernand y Cristina Cifuentes. De hecho, la presentadora asegura que la ex política es su madre adoptiva. Por eso, en la primera prueba de este lunes las dos cocinaban en pareja después de que Raúl Gómez así lo decidiera.

La inesperada amistad de Cifuentes e Inés Hernand

Durante el cocinado, las dos comentaban que en el pasado habían sido camareras. «Yo servía copas en la Castellana», revelaba Cifuentes. «Te pega mucho poner copas en la Castellana», le decía Inés Hernand. «Creo que tenemos mucha conciliación Cris, en la política es importante pero en la vida no sabes cuánto y la cocina nos está enseñando lo que es la auténtica democracia», aseveraba la presentadora.

«Ella es mi hija adoptiva», explicaba Cifuentes a cámara. «Yo soy de Madrid, hemos asistido a manifestaciones en contra de Cristina Cifuentes en algún momento porque yo he sido muy contestataria, como lo eras tú de joven Cris», reconocía por su parte Inés Hernand demostrando que ahora ha dejado a un lado la política tras conocer a la persona que hay detrás de la que fue presidenta de la capital. «Eres la mejor Cris y estoy aprendiendo mucho», apostillaba despué Inés.

«Para que haya relaciones saludables tiene que haber ciertos sentimientos, tienes que debatir y alcanzar un consenso», reconocía después Inés Hernand ante los jueces. «Que labia tiene mi niña, es la mejor», soltaba Cristina Cifuentes abrazándola. Tras ello, durante la cata, los jueces le preguntaban a Cifuentes si veía a Inés Hernand en política. «Yo como la quiero le recomendaría que no lo hiciera porque no, y menos ahora que hay demasiada crispación. Tiene labia pero yo quiero que sea feliz», sentenciaba la ex política.

Cristina Cifuentes gana el delantal de la segunda oportunidad

Después, los jueces de ‘MasterChef Celebrity’, Javier Estévez y Samya las felicitaban porque su plato de ñoquis con lengua había sido un éxito. «Parece que lo ha pensado un cocinero», les recalcaba Pepe Rodríguez. «Vamos a montar un partido político», ironizaba Inés Hernand. «Bueno una tapería que nos pega», se corregía después. «Imagínate todo el público que iría, todo el rojeril, toda la fachosfera. Una cosa transversal», le decía Cifuentes. «Lo que es España», concluía Inés.

Finalmente, los jueces decidían que la pareja formada por Inés Hernand y Cristina Cifuentes era la mejor de la prueba. Y en concreto, la ex política conseguía dos premios. Por un lado, los 4.000 euros para donar para la Fundación Erik Lovaas que se dedica a tratar a niños y jóvenes con el espectro autista del que es presidenta honoraria. Y por otro, Cifuentes recibía el delantal marrón: el de la segunda oportunidad que ganó precisamente Samya que le permite volver a las cocinas como aspirante de pleno derecho la siguiente semana a cuando sea expulsada.