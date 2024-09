Cristina Cifuentes concursa en ‘Masterchef Celebrity’: «Quiero que Broncano tenga una gran audiencia»

Los fogones de ‘Masterchef Celebrity’ vuelven a encenderse a partir de esta noche con la novena edición del talent show culinario por excelencia. Este lunes, 8 de septiembre, a partir de las 22:50 horas en La 1, justo después del estreno de ‘La Revuelta’, los míticos jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera dan la bienvenida a los nuevos 16 aspirantes famosos que buscarán alzarse con el premio a mejor Chef «VIP» de España.

Entre los concursantes de esta nueva edición, se encuentran celebridades muy importantes en distintas profesiones y sectores de la sociedad. Incluso en la política, porque Cristina Cifuentes es el gran fichaje del programa en esta temporada. La que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid es una habitual en los programas de televisión y no es la primera vez que participa en una concurso de estas características, pues ya participó en ‘Traitors’ (MAX).

Su presencia no ha pasado desapercibida y ha levantado todo tipo de críticas hacia RTVE. De hecho, la última polémica que ha generado este fichaje se formó durante la presentación de esta nueva edición en el Festval de Vitoria. Todo explotó cuando Inés Hernand, también participante del concurso, se mostró cómplice con la expolítica, lo que fue calificado en redes sociales como «blanqueamiento», provocando que la humorista tuviera que emitir un comunicado defendiéndose.

Cristina Cifuentes, ¿qué tal?

CRISTINA – Pues muy bien, feliz de estar aquí en Vitoria, que es una ciudad que me encanta, y sobre todo presentando un programón como ‘Masterchef’.

¿Cómo es esta experiencia?

CRISTINA – Ha sido una experiencia para mí fascinante. Yo, sinceramente, no pensaba que a estas alturas de mi vida iba a participar en un programa donde disfrutara tanto, no solamente porque es muy divertido y ha sido una experiencia muy bonita, sino porque aprender algo nuevo, yo no había cocinado nunca.

Tú no eras de cocinar…

CRISTINA – Yo no sabía ni lo que era un sofrito, ni lo que era pochar una cebolla. Durante el primer día que di clases, porque he tenido que dar muchas clases para aprender, obviamente, yo tuve que buscar en el internet lo que era pochar una cebolla. Es básico, para cocinar tienes que saber pochar una cebolla.

Pelayo me ha dicho que la cocina la tenía llena de bolsos y ahora llena de tuppers. ¿Te ha pasado algo parecido?

CRISTINA – En mi casa siempre ha cocinado mi marido. Esa es la razón por la cual yo no solo no cocinaba, sino que nunca pensé que fuera a aprender a cocinar. Era algo que ni me planteaba. Ahora la verdad es que estoy muy contenta porque he conseguido superar algo que para mí era muy lejano y la verdad es que sí, estoy cocinando y después de haber terminado el concurso, sigo cocinando. Y hago cosas, además, que no es por nada, pero me sale muy bien.

¿Cuál es tu plato estrella?

CRISTINA – Pues mira, tengo varios, pero me salen muy bien los guisos, la carrillera, el rabo de toro. Me salen muy bien también los pescados, los guisos de pescado, y luego me gusta mucho la repostería, la tarta de limón, que estaba muy rica. Me gusta, en general, casi todo.

¿Cómo han sido los jueces? Que ya sabes que siempre se les ve desde fuera como muy duros…

CRSITINA – A mí no me imponían, y además he de decir que, bueno, alguna vez imponen un poquito, pero es verdad que en mi caso yo creo que cuando me han regañado, cuando me han criticado, lo han hecho con razón, porque realmente yo creo que incluso me debieron de haber regañado más. Porque yo he metido mucho la pata, bueno, como todos. Pero bueno, la verdad es que luego, cuando les conoces, son divertidos, graciosos. Entiendo que para ellos, que son grandes cocineros, es complicado estar con gente que tiene un nivel tan bajito como el nuestro. Pero bueno, la verdad es que la convivencia con ellos ha sido fundamental.

RTVE está presentando esta gran apuesta, pero ayer se presentó también otra que fue el fichaje de Broncano. Ha habido un montón de polémica con esto, incluso llegándose a decir que se ha usado como arma política. Tú que no tienes pelos en la lengua ¿qué opinión tienes de este fichaje?

CRISTINA – Bueno, yo lo que creo es que al final la Televisión Española es la televisión pública, la televisión de todos. Entonces, el fichaje se ha hecho y ya no tiene mucho sentido decir que si es caro, que si es barato. Yo, sinceramente, lo que quiero es que el programa triunfe, que la inversión del dinero de todos los españoles se recupere y que tenga muchísima audiencia en Televisión Española, es lo que yo quiero en este momento.

Ha habido voces como Ana Rosa, que creo que te llevas bien con ella, que ha dicho que esto se ha orquestado desde Moncloa? ¿Opinas igual?

CRISTINA – Ese es un tema en el que más allá de lo que te he dicho, sinceramente, prefiero no entrar, no creo que aportara nada ni una opinión en un sentido u otro. Además, es verdad que yo digo lo que pienso, pero es que yo en este tema, sinceramente, y más aún trabajando, como estoy haciendo en este momento para TVE, es que creo que lo que tenemos que hacer es remar todos juntos y en este momento, de verdad, yo quiero que el programa de Broncano tenga una gran audiencia, entre otras cosas, porque de esa forma también a ‘Masterchef’ le va a ir muy bien.

Leo entre líneas que…

CRISTINA – No, no leas entre mis palabras, porque cuando yo quiero decir una cosa, la digo, y cuando no la quiero decir, no la digo, y creo que en la vida también hay que saber ser oportuno y hablar de las cosas cuando tienes que hablar.

¿Y quién sería para ti el primer invitado estrella de ‘La Revuelta’, que se llama así el programa de Broncano?

CRISTINA – Hay muchísimas personas interesantes en España que yo creo que no conocemos o que conocemos una parte pública, pero no la otra parte más privada, me parecería muy osado, sinceramente, recomendar que tengan que invitar a una persona u otra.

¿Tú te ves con él?

CRISTINA – No, pero tampoco tendría problema, ni él. No creo que fuera yo el perfil más esperado.

Él lleva a todo el mundo.

CRISTINA – Yo, de todos modos, entrevistas… desde que dejé la política, he procurado mantenerme bastante apartada de todo eso y mis colaboraciones van en otro sentido y eso no significa que no tenga opinión de las cosas, pero yo prefiero también mantenerme en otro plan.

Cristina, después de este programa, ¿te vas a animar a participar en otro? ¿Ahora en qué ánimo estás?

CRISTINA – Mira, si yo he aprendido algo en la vida, es que el decir de esa agua no beberé nunca es mejor no hacerlo, porque luego la vida te lleva por caminos imprevistos. A mí me gusta la televisión, es un medio en el que disfruto y en esta etapa de la vida que yo todavía no sé si voy a volver a la Universidad Complutense, donde tengo mi plaza por oposición desde hace más de 30 años.

De momento estoy bien en la tele, los proyectos en los que estoy, que es la colaboración con Ana Rosa en ‘TardeAR’, y me gusta mucho y estoy encantada con ella. Ya veremos si surgiera un nuevo proyecto, como ocurrió con ‘Masterchef’, que realmente me pareció fascinante, pues ya veríamos, pero tampoco lo puedo anticipar porque no lo sé.

¿Cómo estás viendo la competición entre Ana Rosa y Sonsoles?

CRISTINA – Mira, la competición siempre es sana. Yo creo que es bueno que haya competición, sobre todo en las televisiones privadas. Y bueno, pues al final, Ana Rosa es una persona no solamente con la que colaboro, sino la que respeto y estoy agradecida. A Sonsoles le tengo mucho camino personal desde hace muchos más años y de verdad creo que esa competencia es sana.

Obviamente, yo lo que espero es que mi programa ‘TardeAR’ se consolide y supere en audiencias al programa de Sonsoles, pero bueno, ahí está la cosa y creo que eso va a hacer que todos nos esforcemos para dar contenido, sobre todo, que entretenga de verdad a los espectadores, que son los que tienen la última palabra.

Claro, al final es como un partido de fútbol, ellas son las dos seleccionadoras. Si llegase Sonsoles con una oferta importante, no de dinero, sino atractiva, ¿podría ser posible verte con ella?

CRSITINA – Igual que te he dicho antes que yo en la vida nunca te diría, tal… el plantearnos si pasara pues no sé. Lo único que sé es que ahora mismo estoy con Ana Rosa, estoy feliz con ella, con todo el plantel de colaboradores, con la productora Unicorn, y ahora mismo no me planteo irme a otro programa.

Muchísimas gracias y te deseamos toda la suerte del mundo en ‘MasterChef’.

CRSITINA – Muchas gracias. Bueno, lo veremos dentro de poco.