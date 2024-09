El urgente comunicado de Inés Hernand ante las críticas por llamar «icono» a Cristina Cifuentes

Hace unos días se presentaba en el FesTVal de Vitoria la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’, donde, entre otros concursantes famosos, podremos ver a Cristina Cifuentes y a Inés Hernand. Precisamente la complicidad que ambas mostraron ha levantado multitud de críticas debido a sus diferencias ideológicas.

Tal ha sido el revuelo causado que la influencer y presentadora de TVE se ha visto obligada a mandar un comunicado dando explicaciones. «Me alegro de que haya llamado la atención una relación fruto de una convivencia, la mía con Cristina Cifuentes», comienza diciendo Inés Hernand en dicho escrito.

Durante la presentación del talent culinario en Vitoria, la expresidenta de la Comunidad de Madrid reconoció que se había convertido en «madre adoptiva» de la presentadora. Momento en el que esta se levantó para dale un abrazo y llamarla «icono», haciendo referencia a cuando calificó así a Pedro Sánchez. «Eso no te lo voy a contestar. Pero te lo perdono porque a los hijos se les tiene que perdonar las cosas», le espetó la política del PP.

– Cristina Cifuentes: "Me he convertido en la madre adoptiva de Inés Hernand y es mi hija"



– Inés Hernand: "Es un icono"



Inés Hernand ha defendido esta amistad que se ha forjado entre fogones: «Estoy contenta de llegar a este punto de mi vida sabiendo que los puentes son el volante de nuestra maquinaria social y no los muros. Así como también creo que requiere de menos reflexión descubrir los defectos de otros de lo que requiere tolerarlos».

Inés Hernand defiende su amistad con Cristina Cifuentes

La influencer ha querido dejar claro que su comunicado no es, ni mucho menos, una disculpa: «De corazón, y quizá esperáis algo distinto como una… ¿disculpa? No me hace sentir mal tener ideas de naturaleza inteligible para resolver problemas abstractos, como diría Platón». «Trabajo desde hace años en asociaciones, plataformas y por mis medios propios en reivindicar que los derechos sociales son innegociables y hay narrativas que por supuesto han de tener confrontación», prosigue.

«Me ha quedado claro, me imagino que como a todos vosotros desde hace un rato ya, que aquí manda el dinero. Y que aunque canibalice el alma, siempre tendremos la capacidad de encontrar nuestro propio sentido existencial y la autorrealización en esta jungla», insiste Inés Hernand. Y asegura que «desde mis incongruencias de escribir esto desde un iPhone e irme de viaje al otro lado del mundo, convive en la misma cabeza el querer que se regulen los pisos de alquiler turístico o que haya sanidad pública de calidad y bien pagada a los profesionales».

«Para mí, lo anterior puede convivir en mí y también el acercamiento a personas que no hubiera imaginado», ha sentenciado la comunicadora en su escrito. Además, ha agradecido a quienes le han mostrado su cariño a través de las redes sociales.