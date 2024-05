Inés Hernand tiene que aclarar si será la nueva presentadora de ‘Gran Hermano’ en Telecinco

El nombre de Inés Hernand ha resonado durante los últimos días como posible candidata a presentar la próxima edición de ‘Gran Hermano’. La versión de anónimos del reality efectuará su esperado regreso el próximo septiembre, y la influencer podría convertirse en el nuevo fichaje de Mediaset. Es por eso que la creadora de contenido ha acabado pronunciándose sobre la supuesta oferta.

Sin ninguna confirmación oficial de quién conducirá las galas de ‘Gran Hermano’ en su próxima entrega, muchos seguidores han comenzado a sacar sus propias conclusiones. Sin saber si Jorge Javier Vázquez y Marta Flich podrían ser los elegidos, muchos han señalado a Hernand como la potencial nueva apuesta de la cadena.

Inés Hernand aclara su fichaje por Mediaset

«Zeppelin y Mediaset España en conversaciones con Inés Hernand para ser la nueva presentadora de ‘GH’ en el mes de septiembre», publicó la cuenta de @camposborre en ‘X’. La «exclusiva» generó tanto revuelo, que incluso la propia influencer contestó a la publicación aclarando su participación en el formato.

«Chicos, nadie me ha llamado, ¡ojalá!», respondió la compañera de Mercedes Milá en ‘No sé de qué me hablas’. Y es que, pese a no tener contrato fijo con la cadena pública, Hernand estaría aún ligada a RTVE durante algún tiempo, pues se encuentra grabando su participación en ‘Masterchef Celebrity’.

chicos nadie me ha llamado🥺ojalá! https://t.co/Z4QXo6hCS4 — InésHernand (@InesRisotas) May 13, 2024

Sin embargo, ese «¡ojalá!» en la respuesta de Inés Hernand deja más que claro que no le importaría embarcarse en un proyecto fuera de la primera cadena. Una determinación que no sorprende teniendo en cuenta sus últimos desencuentros con la corporación. Cabe recordar todo el revuelo interno que se generó hace unos meses a raíz de su polémica retransmisión de la alfombra roja de los Goya.

Aún así, Mediaset y Telecinco siguen sin revelar quién se pondrá al frente del histórico formato en su esperada vuelta. Teniendo en cuenta la respuesta positiva de los espectadores a la posibilidad de que Hernand estuviese al frente del formato, el grupo de Fuencarral aún está a tiempo de jugar bien sus cartas y fichar a la influencer de cara a septiembre.