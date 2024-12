Inés Hernand se proclama ganadora de 'MasterChef Celebrity 9' en una empatada final en TVE

'MasterChef Celebrity' ya tiene al ganador de su novena edición tras una reñidísima final. Y tras haber ido de menos a más y de haberse despojado de muchos prejuicios, Inés Hernand se ha alzado con la victoria del talent de cocina pidiendo perdón a todos los que haya podido molestar en algún momento de su vida tras ganarle en el duelo final a Marina Rivers.

Como ganadora, el programa le ha recompensado con el trofeo, los 75.000 euros para donar a la ONG "Fundación ared" para apoyar a las mujeres en riesgo de exclusión social. Asimismo, tanto Inés como Marina Rivers disfrutarán de un curso de cocina creativa de fin de semana en el Basque Culinary Center.

Así, Inés Hernand toma el relevo de Laura Londoño y se suma a la lista de ganadores de la historia de 'MasterChef Celebrity': Miguel Ángel Muñoz, Saúl Craviotto, Ona Carbonell, Tamara Falcó, Raquel Meroño, Juanma Castaño, Miki Nadal y Lorena Castell.

Inés sigue su trayectoria ascendente y consigue la primera chaquetilla

La gran final de 'MasterChef Celebrity 9' comenzaba con la prueba más mítica de todas las finales del talent de cocina: el sigue al chef. Y al igual que el año pasado se enfrentaban al reto de tener que replicar un espectacular postre de Jesús Escalera, el mejor pastelero de América Latina por la prestigiosa lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo y una de las 100 personas más creativas de México según Forbes.

Era un cocinado complicado con muchos pasos y eso llevaba a que Francis Lorenzo se perdiera desde el minuto uno. El actor no conseguía replicar ninguna de las elaboraciones del postre llegando a presentar algo completamente diferente a lo que había propuesto el chef. También Pitingo se encontraba con algún que otro problema y además se equivocaba con el helado robándole el suyo a Inés Hernand.

Así, la cosa estaba entre las otras dos finalistas pues tanto Inés Hernand como Marina Rivers habían presentado un postre prácticamente inédito al de Jesús Escalera después de que la influencer estuviera todo el rato en silencio. Por su parte, la influencer y presentadora de TVE sorprendía a los jueces con su actitud durante toda la prueba.

Finalmente, los jueces de 'MasterChef Celebrity' elaboraban un ranking dejando a Francis Lorenzo en cuarta posición, a Pitingo en tercera y Jesús Escalera anunciaba que la ganadora de la primera chaquetilla y por ende primera duelista era Inés Hernand.

Inés Hernand consigue la chaquetilla y se convierte en la primera duelista de #MCCelebrity 9 https://t.co/5KB3O2GWnE @InesRisotas pic.twitter.com/sd4cdxSJ1L — MasterChef (@MasterChef_es) December 2, 2024

Marina, segunda duelista de 'MasterChef Celebrity 9'

Después, llegaba la última prueba de exteriores de la edición para la que Marina Rivers, Pitingo y Francis Lorenzo viajaban hasta la localidad de Menton en la Costa azul francesa, conocida como "La Perla de Francia". Y es que para conseguir la segunda chaquetilla tuvieron que elaborar un menú diseñado por el chef Mauro Colagreco, tres estrellas Michelín, en su propio restaurante Mirazur.

Tartar de cigalas y flores del cosmos, remolacha caviar e hinojo, vainilla y chocolate blanco eran algunos de los platos con los que tenían que agasajar a 12 invitados del chef. Marina Rivers como la segunda mejor de la prueba decidía elaborar el postre y otro de los platos más complicados, por su parte Pitingo elegía en segundo lugar y Francis Lorenzo se quedaba con otros de los platos difíciles.

No era un cocinado sencillo y eso se notaba en Pitingo que le podían los nervios y la liaba al hacer el tartar de cigalas pues ponía a cocerlas cuando tenían que estar crudas. Eso llevaba a que Pepe Rodríguez le dijera que iba a tener que pagar la factura de las cigalas y pagar casi 700 euros por haberlas estropeado. Asimimismo, el chef tenía que ayudarle a emplatarlo.

Pero vida mía cómo cueces las cigalas para hacer un tartar #MCCelebrity pic.twitter.com/vGygEC3ZVE — MasterChef (@MasterChef_es) December 2, 2024

Tampoco Francis Lorenzo lo había pasado bien y de hecho se quedaba completamente perdido a mitad del cocinado obligando a Jordi Cruz a intervenir para que pudiera sacar sus platos adelante. Y con sus más y sus menos, el actor conseguía presentar sus dos platos.

Bien diferente era el cocinado de Marina Rivers. La influencer y colaboradora de 'TardeAR' demostraba desde el primer momento que era la gran favorita para hacerse con la segunda chaquetilla de la noche al estar todo el rato conectada y sacar adelanto unos platos exquisitos.

Finalmente, los jueces de 'MasterChef Celebrity' decidían que Francis Lorenzo se quedara en cuarta posición después de un cocinado bastante difícil para él. Mientras que Marina Rivers se hacía con la segunda chaquetilla tras llevarse un "9" por parte de Pepe Rodríguez mientras que Pitingo se quedaba en tercer lugar.

Marina Rivers consigue la segunda chaquetilla y se convierte en duelista de #MCCelebrity 9 https://t.co/5KB3O2GWnE @_riverss_ pic.twitter.com/laTB7PhKOw — MasterChef (@MasterChef_es) December 2, 2024

Inés Hernand se corona ganadora de 'MasterChef Celebrity 9'

Y tras las dos primeras pruebas llegaba el duelo final de 'MasterChef Celebrity 9' con dos grandes amigas batiéndose por alzarse ganadora de la edición. Como en cada edición, las dos duelistas tenían que elaborar un menú compuesto de un entrante, un plato principal y un postre. Mientras Inés dedicaba su menú a las diferentes etapas de su vida, Marina lo hacía a su familia.

Era una final muy empatada en boca de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. Pero Inés Hernand lograba conquistar a los jueces con sus platos y emocionarles con sus palabras hablando de lo dura que fue su vida después de que sus padres la abandonaran.

Su entrante eran unas patatas a la importancia con brandada de bacalao y estaba dedicado a la hambruna que pasó su abuela, que fue quién la cuidó. "Es impresionante cocinar desde un amor tan profundo, me encanta. El plato es un 10 en sabores y el plato es un 11 en emoción, pero no es una patata a la importancia", le decía Dabiz Muñoz. "El plato esta buenísimo y estéticamente está precioso", aseveraba Samantha. "Me gusta tu plato, es un plato hermoso, está bien y equilibrado, aunque hay un error de concepto", apostillaba Jordi.

Como plato principal presentaba un pichón confitado a baja temperatura y que se llamaba "en busca de la identidad". ". Plato cerrado, plato rico, bien trabajado y plato que podría estar en cualquier restaurante de estrella michelín", le reconocía Jordi Cruz. "Es un platazo, es un 10 absoluto. Me parece que es muy muy bueno", añadía Pepe Rodríguez coincidiendo también con Dabiz Muñoz.

Finalmente con el postre, Inés Hernand se lo dedicaba a su familia elegida, sus grandes amigas y era un helado de judía blanca y almendra y un bizcocho de judía verde. Un postre que dejaba a todos los jueces de 'MasterChef Celebrity' descolocados. "Se te ha oído la olla, que burrada de postre, qué gusto, cómo funciona, sería incapaz de hacer esa combinación y que funcione cabrita. Has estado brillante, es de los postres más inteligentes que hemos tomado en mucho tiempo, viva la vida, esto es un 10", destacaba Pepe Rodríguez. "Qué fantasía es esta, qué rico, que inesperado, qué inteligente, es la mejor forma para cerrar un menú increíble de alguien que demuestra inteligencia, afán de superación y chispa", le decía Dabiz Muñoz.