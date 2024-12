Inés Hernand, tras ganar 'MasterChef Celebrity 9': "Si fuese un programa que maltrata habría tenido un destino distinto"

La influencer y presentadora Inés Hernand se proclamó este lunes la ganadora de 'MasterChef Celebrity 9' en un reñidísimo, por no decir empatado, duelo final contra Marina Rivers. Las dos consiguieron ganar las chaquetillas durante las dos primeras pruebas frente a Francis Lorenzo y Pitingo.

La gran final del talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia lideró su franja y reunió en La 1 a 960.000 espectadores, con una cuota del 15,6%, más de 3,4 millones de espectadores únicos y su segundo mejor dato de la temporada. Eso sí supone la final menos vista de su historia al bajar incluso del millón de espectadores tras alargarse hasta casi las 2:30 de la madrugada.

Un día después de la gran final, en El Televisero hemos podido hablar con Inés Hernand de su paso por el talent de cocina de TVE, de la polémica generada por su amistad con Cristina Cifuentes y de todo lo que rodea al programa.

Además también hemos aprovechado para preguntarle por su opinión sobre la guerra abierta entre 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos y por su nuevo proyecto que se estrenará muy pronto en La 1.

¿Cómo te sientes tras ser la ganadora de 'MasterChef'? ¿Cómo recuerdas el momento en el que Pepe dice tu nombre?

Estoy que no quepo en mí. Lo recuerdo con mucha ilusión y mucha alegría, ha sido como un recuerdo vivido. Ayer me junté con las mismas personas que lo vivieron en directo, con Guille, con Andrea y con Nerea y lo vivimos con mucha tensión ya sabiendo el resultado. No sé como la gente en sus casas podía estar tan normal, bueno porque podrían estar dormidos (risas), pero fue algo infartante.

Lo vivo con mucha emoción, un dulce no amarga a nadie. Yo ya estaba muy contenta porque hice muy buen concurso y creo que he dado lo mejor de mí. He dado sobre todo entretenimiento que es lo más importante, porque eso es lo que tiene que hacer una persona en la televisión, entretener. La televisión tiene la encomiable tardea de entretener. Y yo estaba muy contenta ya de haber llegado donde he llegado pero poderle poner el colofón de tener el título de 'MasterChef' y poder poner el trofeo al lado de mi cédula en los estantes del váter.

¿Qué balance haces de tu paso por 'MasterChef'? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor?

Yo estoy contentísima, estoy muy agradecida. Lo mejor yo creo que es la oportunidad que tienes como de aislarte un poco de tu rutina y poderle dedicar tiempo a algo artesanal que no tiene guías rápidas como es la cocina. Estamos en un momento donde el concepto fast triunfa mucho, la fast fashion, el fast food, las fast relations. La cocina tiene pausa, una cocción tarda lo que tarda en hacerse, entonces tiene como una doble lectura. Yo creo que lo mejor es ponerle pausa porque te permites reflexionar y conocer a gente, y por lo tanto reconsiderar ciertos prejuicios que había sobre ciertas personas y no sé y entender que a lo mejor nos unen más cosas como seres humanos que las que nos separan.

Y en negativo la verdad es que me llevo pocas cosas. Más allá de ojalá tener una cocina más grande en mi casa para poder cocinar porque solo tiene dos fuegos, y obviamente exige una inversión de tiempo pero es algo que no cuesta nada porque lo haces con mucho cariño y mucho gusto porque lo que nos ha reportado, yo creo que en general a todos, ha sido tan positivo. Me siento muy afortunada de haber podido vivir esta experiencia.

Si hay algo que ha destacado de tu paso por el programa ha sido tu amistad con Cristina Cifuentes. ¿Qué ha supuesto ella para ti? ¿Qué les dirías a todos los que te han criticado por acercarte a ella olvidándote de todo su pasado?

Bueno, yo creo que es un aprendizaje. Vamos a ver, a la gente siempre, yo creo que le va a poner un poco el cuello tieso todo lo diferente y todas las apuestas, ¿no? O sea que también Cristina Cifuentes obviamente ha estado vinculada al Partido Popular, a un gobierno que ha sido muy limitante en algunas cosas, pero Cristina Cifuentes ya no está en política. Entonces, ¿Qué seríamos de nosotros si todo el rato el juicio que se nos hace es por lo que hemos hecho? O sea, yo no creo en un sistema que sea súper punitivista moralmente hablando. O sea, la gente cuando se va de los sitios se resalta en cierto sentido y hay que darles

oportunidad, sobre todo al diálogo. Si eres un demócrata, y como dice mi amiga Nerea, lo contrario, el debate es una dictadura. Tienes que tener esa oportunidad y ese derecho a poder relacionarte de forma saludable con la gente.

Otra distinta está en que tú tengas unas opiniones distintas, ¿no? O sea, pues a gente con la que vayas incluso a cenar estas Navidades, que es muy probable, o que incluso vayas en el metro sentado al lado de gente que yo que sé, o consumas en una carnicería que el señor vota no sé cuántos y tú votas a no sé cuantitos. Es que la sociedad funciona desde la diversidad y es lo que hay que promover. Hay que promover una conversación desde la pausa, desde el sosiego y desde lo humano, ¿sabes? Porque fíjate, al final voy a tener mucho más en común con Cristina Cifuentes que con Íñigo Errejón, por ponerte un caso así que te quiera sonar.

Entonces, bueno, lo que hay que ser es sensato en esta vida. Esta señora tiene 60 años, ha sido una persona con la que he convivido durante estos meses y que de verdad y genuinamente me ha caído bien. Yo no puedo negar una buena relación con esa persona. Entonces, ¿Qué hago? O sea, quiero decirte, pues mira, para todos los marxistas, anarquistas y toda esa gente que estaba tuiteando, me imagino, desde su móvil de cáñamo, pues les deseo mucha suerte y que les vaya bien porque es que, claro, es muy imposible no incurrir a lo mejor en incongruencias de las suyas en algún momento de la vida.

Hablando de diversidad, también destacó mucho ayer tu alegato al final de las personas queer, en un momento en el que precisamente parecía que fuiste profética porque justo ha coincidido que el PSOE ha decidido quitar el Q plus de las siglas LGTBIQ+. ¿Qué piensas tú de este movimiento del PSOE?

Pues efectivamente que me siento absolutamente un Nostradamus, que me alegro de haber podido defender lo queer, que es algo que engloba mucho más allá de lo que… Vamos a ver, lo queer es importante para personas en las que su identidad o su orientación sexual está fuera del colectivo de esas siglas. Por ejemplo, las personas asexuales. La gente tiene que entender que no estás haciendo daño a nadie por proteger o garantizar los derechos y el desarrollo personal de ciertos colectivos que encima ya bastante marginados están en muchas ocasiones porque la propia sociedad que es normativa les mantiene así.

La sociedad que es normativa solo quiere un tipo de maricón, un tipo de bollera, un tipo de trans, etc. No, mira, perdona, esto no es a la carta y cada cual tiene su relato, entonces tendrán que ponerlo como ellos quieran. Entonces a mí me parece muy injusto, me parece decepcionante y ya luego los alegatos de lo que han llamado, atención, las feministas clásicas, pues me ha dado vergüenza y me ha parecido poco contemporáneo, la verdad, de los momentos en los que estamos viviendo. Para mí lo queer es la disidencia, para mí lo queer… Te digo que incluso me representa en cierto sentido porque las vivencias fuera de la norma también son queer en muchos aspectos. Entonces, mira, chico, ¿qué te digo? Que hay algunos que son más tontos que un huevo.

En los últimos años se han lanzado muchas críticas contra 'MasterChef', de ex concursantes incluso que hablan de que está todo manipulado y de que se apagan los hornos. ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro?

Bueno, pues que a mí no se me ha apagado ningún horno, tengo que decirlo primero. Te lo digo de verdad, yo he tenido muy buena relación en general con todo el equipo de 'MasterChef'. O sea, 'MasterChef' no es un señor que se llame 'MasterChef'. O sea, 'MasterChef' es una productora amplísima de muchos trabajadores intentando renovarse edición a edición, cuidar el formato. Y creo que el hecho de que la propia productora se haya autorrevisado en todas las ocasiones que lo ha hecho le permite estar 12 años en una cadena como TVE con esas asignaciones presupuestarias. Si fuese una mierda, si fuese un programa soberbio y si fuese de verdad un programa que maltrata a sus trabajadores, a sus concursantes, yo creo que hubiese tenido un distinto destino en general.

Otra cosa distinta está en que haya casos puntuales de participantes o de concursantes que a lo mejor no eran aptos para el formato, que eso también ocurre en muchas ocasiones como ocurre con otras profesiones en general en la vida. Yo a lo mejor no puedo ser conductora de autobús o no puedo ser fontanera o no puedo ser cirujana, pero por una cuestión de capacidad. De igual forma, a veces, trabajar en la tele conlleva una energía y un tipo de dinámicas que evidentemente se pueden hacer más pesadas. Son rodajes largos, estás fuera de tu zona de confort, tienes un tiempo limitado y la alta cocina en sí misma es exigente. Entonces, si tú sientes que eso te puedes ver superado porque no eres una persona que estés adecuada a trabajar bajo presión o que de pronto se te puede dar la vuelta, yo creo que lo más sensato es decir que prefiero no hacer este formato o no estar en la tele porque me duelen las piernas tantas horas de pie o lo que sea.

A mí si me preguntas si es duro, pues más duro me ha parecido trabajar en el Kentucky Fried Chicken de la calle Gran Vía como lo he hecho durante un año. Es que eso sí que me parece duro y me parece una putada. A mí 'MasterChef' me ha parecido un paseo, honestamente. Obviamente es complejo en tanto en cuanto a lo que te he descrito. La dificultad que conlleva la presión de la alta cocina, trabajar bajo tiempos en cosas que no estás familiarizado, pero bueno, pues eso ya son personalidades. Que quede claro que cada uno tiene su vivencia y que respeto mucho el relato de los compañeros que a lo mejor nos hayan podido sentir ubicados en un momento determinado, pero creo que la realidad de la productora también es interesante contarla desde este lado, ¿sabes?

Conoces muy bien a David Broncano, ¿cómo estás viviendo el éxito de ‘La Revuelta’? ¿Y qué opinas de su polémica con Pablo Motos?

Bueno, hice una columna en el Hora 25 hace una semana precisamente hablando de esto. Parece como una cosa divertida de la pelea entre señores, ¿verdad? Sí. Pues mire, me parece… Voy a extraer una cosa positiva y es que creo que es muy interesante denunciar las jerarquías de poder cuando son opresoras en cualquiera de los niveles. Entonces hacerlo de forma pública, en plan de que sepan que este señor exige que la gente vaya antes a su programa o

sino que no vaya. Yo creo que los artistas o la gente tienen que tener la libertad de poder elegir sin que sea vetado de un sitio o de otro. O sea, no sé, es como un poco demencial a 2024 que eso ocurra simplemente por el hecho de querer la exclusividad o de querer llegar tú primero. O sea, me parece que es como poco compañero y como poco plural.

Pero al margen de eso, denunciar públicamente, si hay prácticas que sean un poco de dinámicas de presión o cosas así, me parece bien hacerlo de forma pública por el hecho de que a lo mejor pueda instar o ayudar a que la gente se queje en sus curros de cosas que no son justas o que no son proporcionales de lo que están haciendo. Entonces, eso es lo que me ocurre. Creo que obviamente a Pablo Motos le está sentando regular. El hecho de haber perdido esos puntos de audiencia que ha perdido en relación a lo de Broncano y ya está. Pues es que eso es lo que creo que pasa. Pero vamos, es que yo no sé. Me ha parecido todo como un poco cuadro. O sea, no que me haya parecido un cuadro, sino como que ya en sí mismo llegar a estas situaciones como de kindergarden, de lo que era una entrevista exclusiva o no sé qué, es como madre mía, chicos. Ya está, ¿sabes?