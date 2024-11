Hiba Abouk, expulsada de 'MasterChef Celebrity' que pierde a uno de sus pesos pesados de la edición

Tras la inesperada doble expulsión de la semana pasada con el adiós de José Lamuño y Raúl Gómez, 'MasterChef Celebrity 9' emitía este lunes la novena entrega en TVE marcada por la ausencia de Pitingo y la gran advertencia de Jordi Cruz en la primera prueba.

Nada más llegar a las cocinas, Jordi Cruz anunciaba que Pitingo se había tenido que ausentar pues estaba malito. No obstante, tras faltar al primer reto de la noche, el aspirante regresaba después en la prueba de exteriores y explicaba que no había podido asistir al programa por culpa de la migraña.

En ese primer reto, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity' se encontraban con una de las pruebas célebres del formato: la cinta transportadora. En ella, los concursantes tenían que coger los ingredientes que pasaban por la cinta y hacer un plato libre en 75 minutos que estuviera a la altura de un programa 9.

También durante el cocinado, en la cinta aparecían una serie de sobres en la que cada uno de ellos los concursantes se encontraban con una ventaja: diez minutos para cocinar con un juez, con Boris Izaguirre o con uno de sus compañeros, poder congelar diez minutos a un compañero o quitarle diez minutos a uno de ellos.

Pese a que no era una prueba complicada, el resultado de la misma era completamente desastroso. Cristina Cifuentes presentaba un pollo asado crudo, Hiba Abouk un conejo completamente seco y Francis Lorenzo un plato que no se podía comer así como Inés Hernand. Los únicos que se libraban era Marina Rivers y Pocholo Martínez-Bordiú.

Antes de anunciar que Marina Rivers era la ganadora de la prueba y ganaba el delantal dorado con la inmunidad, Jordi Cruz lanzaba un ultimátum a todos los aspirantes dejando claro que o se ponen las pilas o tendrán que tomar la determinación de dejar el programa sin ganador. "Programa 9. A este ritmo que vamos nos tendríamos que plantear una novedad en este concurso que es dejar el concurso desierto, que no gane nadie. O demostramos más nivel o nadie se merece ganar 'MasterChef'" , aseveraba el chef.

Marina Rivers y su equipo, grandes triunfadores de la prueba de exteriores

Después, los aspirantes viajaban hasta Guipúzcoa para descubrir Lur Garden, una de las mayores y más variadas colecciones botánicas del mundo. En el denominado "jardín más bonito de España" los concursantes de 'MasterChef Celebrity 9' tenían que elaborar un menú diseñado por Martín Berasategui con Marina Rivers y Pocholo Martínez-Bordiú siendo los capitanes de ambos equipos.

Así, Marina Rivers escogía cocinar con Inés Hernand, Francis Lorenzo y Pitingo mientras que Pocholo Martínez-Bordiú se quedaba con Cristina Cifuentes e Hiba Abouk. Durante el cocinado, el equipo azul liderado por el aristócrata se encontraba con algún que otro problema e incluso terminaba quemándose.

A mitad del cocinado, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz sorprendían a los capitanes con dos delantales negros. Así, tanto Marina como Pocholo tenían que escoger a un miembro de su equipo al que darle el delantal negro. Mientras Pocholo decidía quedárselo él, Marina al no poder ponérselo por llevar el delantal dorado decidía dárselo a Francis Lorenzo.

Finalmente, tras la cata, los jueces anunciaban que el equipo ganador era el equipo rojo capitaneado por Marina Rivers, que era de nuevo la elegida como la mejor de la prueba. De ese modo, el equipo azul liderado por Pocholo Martínez-Bordiú junto a Francis Lorenzo por llevar el delantal negro se jugarían su continuidad en la última prueba de la noche.

Inés brilla con su trabajo en la prueba por equipos junto a Marina. ¡El equipo rojo gana la prueba! @_riverss_ @InesRisotas https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/5g7UhZx6d4 — MasterChef (@MasterChef_es) November 5, 2024

Francis Lorenzo y Pocholo, ganadores de sus duelos en la prueba de eliminación

En la vuelta a las cocinas, los cuatro delantales negros se enfrentaban a uno de los clásicos de la eliminación de 'MasterChef': los temidos duelos. Y en este reto, los aspirantes tenían que elaborar diferentes postres elaborados por Ángela, la ganadora de la duodécima edición.

Marina Rivers como la mejor de la prueba era la encargada de elegir a la concursante que podría tener la opción de cocinar durante tres veces para tratar de mantenerse en 'MasterChef Celebrity 9' y la influencer elegía a Cristina Cifuentes. La ex-política optaba por enfrentarse a Francis Lorenzo y ambos tenían que elaborar un tiramisú. Pese a que lo había hecho alguna vez y decía que era el postre favorito de su marido, Cifuentes perdía y Francis Lorenzo conseguía subir a la galería.

Los matices han hecho que Francis sea el primer salvado del reto de eliminación de hoy #MCCelebrity pic.twitter.com/pu70Ihq4lY — MasterChef (@MasterChef_es) November 5, 2024

Para el segundo duelo, Cristina Cifuentes elegía enfrentarse a Pocholo Martínez-Bordiú. En ese reto, los delantales negros tenían que cocinar leche frita. Y era el aristócrata el que conseguía por poco librarse de la eliminación al conquistar al jurado con su leche frita en la que le había añadido menta.

Pocholo triunfa con su leche frita y sube a la galería #MCCelebrity pic.twitter.com/Zh8R5xpN3v — MasterChef (@MasterChef_es) November 5, 2024

Hiba Abouk, expulsada de 'MasterChef Celebrity' por culpa de un flan

Finalmente, Cristina Cifuentes e Hiba Abouk se enfrentaban en el último duelo al último cocinado de la noche en el que tenían que elaborar flan de huevo con helado de nata. Era un duelo muy reñido en el que a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid le costaba sacar el helado mientras que la actriz no conseguía sacar el flan y en el confesionario aseguraba que llevaba una temporada mal en lo personal y le había costado.

Y como cabía esperar la expulsada de 'MasterChef Celebrity 9' en esta novena entrega era una de las favoritas para la final: Hiba Abouk. "Hiba era la favorita de tosos, pensaba que iba a ser la ganadora porque cocina bien, estudia mucho"

"Es triste abandonar las cocinas de 'MasterChef', me lo he pasado muy bien y he conocido a gente maravillosa, me llevo a la gente, a los compañeros", reconocía muy emocionada. "Me llevo a muchos amigos. A mí me cuesta mucho abrirme a la gente, voy muy despacio. Es una experiencia increíble porque amo la gastronomía, jamás habría hecho un programa así, solo porque es de cocina. Ha sido una masterclass de cocina, me lo he pasado muy bien y lo he compartido con mis hijos", añadía Hiba Abouk, Antes de abandonar el programa, la actriz decía que quería y creía que iba a ganar Inés Hernand. "Venimos de la misma escuela, la escuela de la vida y es dura", añadía.