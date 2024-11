Pitingo tiene que apartarse de 'MasterChef Celebrity' en TVE y esta es la explicación de fuerza

TVE ha emitido este lunes la novena gala de 'MasterChef Celebrity 9' en la que Pitingo se ausentaba por sorpresa. Así, el cantante no aparecía en la primera prueba de la noche y Jordi Cruz tenía que aclarar la razón.

Después de que los aspirantes entraran a las cocinas se podía ver que entre los seis que aparecían en el plató del programa no se encontraba el cantante que también conseguía clasificarse para esta entrega.

"Antes de comentar la disposición de las cocinas queremos deciros que Pitingo está malito, esperamos que se recupere pronto. Aquí le esperamos", explicaba Jordi Cruz. "Le mandamos un abrazo fuerte a Pitingo", añadía el chef y miembro del jurado.

"¿Sabes qué significa Pitingo en caló?", preguntaba entonces Pocholo Martínez-Bordiú dejando descolocados a todos sus compañeros y los jueces del talent de TVE. "Bonito", respondía Cristina Cifuentes. "Presumido", aclaraba entonces el aristócrata y empresario.

Tras ello, Jordi Cruz les preguntaba a los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' como estaban después de la doble expulsión sorpresa de Raúl Gómez y de José Lamuño que les había aceptado a todos. "Fue un poquito traumático porque fue de golpe e inesperado y además dos personas, José que acababa de llegar y estaba tan ilusionado por volver y a Raúl que le queremos tanto...", aclaraba la ex política.

Cabe decir, que aunque se ausentó en el primer reto de la noche, posteriormente en la prueba de exteriores, que se celebraba en Lur Garden, una de las mayores y más variadas colecciones botánicas del mundo en Guipúzcoa, Pitingo regresaba al concurso junto a sus compañeros.

"Pitingo nos alegramos mucho de verte, ¿Cómo te encuentras?", le preguntaba Samantha Vallejo-Nágera. "Ya estoy recuperado", aseguraba el cantante. "¿Qué te pasó?", le repreguntaba la jueza. "Migraña aurea", aseveraba. "Migraña con aurea", le corregía Cifuentes sin que su compañero supiera decirlo bien. "Qué le duele la cabeza vamos", aclaraba Inés Hernand. "Pero ya estoy bien. Estaba incapacitado totalmente, no podía abrir los ojos, no podía dormir parecía que me iban a estallar las sienes", añadía el artista.