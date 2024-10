'MasterChef Celebrity 9' anuncia una doble expulsión y pierde a estos dos concursantes en TVE

Después de la expulsión de una de las concursantes más queridas por todos, Itziar Miranda, 'MasterChef Celebrity 9' ha vivido este lunes una nueva entrega marcada por los robos, un homenaje a los mayores y una nueva expulsión.

Si hay una prueba mítica de 'MasterChef' es la de los robos y este lunes, los aspirantes entraban a la cocina de uno en uno para robar diez ingredientes de las cestas de sus compañeros. Un reto que nos ha dejado grandes momentos como el de Cristina Cifuentes robando después de lo que sucedió con las cremas de un supermercado.

Muchas veces en esta prueba, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity' tenían que cocinar con los pocos ingredientes que les dejaban sus compañeros y con una caja de básicos. Pero en esta ocasión, tenían que elaborar un plato libre con los ingredientes que habían robado a sus compañeros.

Además, los jueces les pedían que utilizaran alguna técnica de vanguardia. Algunos se pasaban y presentaban platos completamente incomprensibles como Raúl Gómez. Mientras que cuatro concursantes presentaban un plato que era bien recibido tanto por los jueces como por Blanca Romero, que volvía al programa en el que participó el año pasado y justo antes de verla como presentadora de 'Next Level Chef' en Telecinco.

Tras la valoración de cada plato, los jueces nombraban a Hiba Abouk, Marina Rivers, Pocholo Martínez-Bordiú e Inés Hernand como los mejores. Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la mejor de la prueba había sido Inés Hernand, que poco a poco va subiendo de nivel.

Inés Hernand, doble capitana, y presidenta del Foso de 'MasterChef Celebrity 9' junto a Marina Rivers

En la prueba de exteriores, esta vez los concursantes se quedaban en Madrid para rendir un homenaje a los mayores en el Parque Juan Carlos I de Madrid, una de las mayores zonas verdes de la capital, con la visita del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz. Allí, Pepe, Samantha y Jordi sorprendían a Inés Hernand al anunciar que iba a ser la capitana de los dos equipos.

Y como capitana podía elegir los dos equipos y el menú que iba a elaborar cada uno de ellos. Eso sí, después, Pocholo como el segundo mejor de la prueba tenía el privilegio de robar a alguien del equipo contrario y enviar a uno de sus compañeros al otro equipo intercambiando así a Francis Lorenzo por Raúl Gómez.

Como es habitual cada vez que un mismo capitán lideraba ambas cocinas se producía un cocinado lleno de gritos al unísono llamando a Inés Hernand para que fuera a su cocina. Algo que llevaba a que la capitana cometiera algunos errores a la hora de trasladar los pasos de algunos de los platos.

Tras la cata llegaba el momento de la valoración de los jueces. Y esta vez, todo estaba bastante claro pues los dos platos del equipo rojo habían salido con errores. Por ello, el equipo azul conseguía salvarse de la eliminación siendo Pocholo Martínez-Bordiú el mejor llevándose 4.000 euros que donaba a Mensajeros de la Paz. Mientras Inés Hernand se iba al foso junto al equipo rojo como Presidenta de la fundación del Foso como ironizaba Marina Rivers.

El equipo azul se convierte en el mejor de esta noche tan especial @kitchenconsult_ #MCCelebrity pic.twitter.com/3d0a8ysIPH — MasterChef (@MasterChef_es) October 29, 2024

'MasterChef Celebrity' sorprende con la doble expulsión de Raúl Gómez y José Lamuño

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a una prueba de eliminación que no era nada sencilla. Y es que los jueces les pedían que sacaran partido a unos ingredientes, que de primeras pueden parecer limitados: los frutos secos.

Y Pocholo como el mejor de la prueba de exteriores era el encargado de elegir qué fruto seco y por ende qué plato tenía que cocinar cada uno de sus compañeros utilizando los frutos secos como si fueran legumbres junto a otros ingredientes principales como conejo, lubina, gallina o calamar replicando los platos que había creado el chef Paco Morales (tres Soles Repsol).

Mientras Inés Hernand y Marina Rivers conseguían sacar adelante unos platos bastante buenos, José Lamuño y Raúl Gómez se la pegaban con graves errores en sus elaboraciones. Por último, Pitingo presentaba un plato con muchas luces y a la vez muchas sombras.

Finalmente, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz sorprendían a todos al anunciar que José Lamuño y Raúl Gómez se convertían en los nuevos expulsados. De modo, que el actor se despide de nuevo del talent de cocina tras haber sido el primer expulsado y el repescado hace dos semanas mientras que el presentador rompía a llorar.

"Soy muy disfrutón, me da pena porque me habría gustado disfrutar más de esta experiencia, me da pena decirles adiós, ha habido una química espectacular, siempre digo que me gusta disfrutar de la vida y que la vida mola", decía Raúl Gómez entre lágrimas. "No he dado la talla a nivel de cocina", añadía. "Has dado la talla a nivel humano, has generado grandes historias, gracias a ti", le contestaba Pepe Rodríguez. "Ha sido un placer absoluto, me lo he pasado bien y he aprendido muchas cosas. Me voy feliz de la vida pese a estas lágrimas", concluía el presentador.

Por su parte, José Lamuño aseguraba que se iba satisfecho tras hacer un hito en 'MasterChef' al haber sido expulsado las dos veces que se había enfrentado a una prueba de eliminación.