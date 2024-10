'MasterChef Celebrity' vive la expulsión de una de sus concursantes más queridas esta semana en TVE

Tras la repesca de José Lamuño y la expulsión del concursante más polémico de la edición, Pelayo Díaz, 'MasterChef Celebrity 9' ha emitido este lunes su séptimo programa en el que hemos asistido al esperado encuentro entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi que tanto dio que hablar tras la relación que vivieron ambos durante el verano.

Nada más llegar a las cocinas, los aspirantes del talent culinario se encontraban con una bola del mundo gigante y los jueces les preguntaban por si eran de viajar. Tras ello, recibían a Lorena Castell, ganadora de 'MasterChef Celebrity 7' y les animaban a levantar las cajas misteriosas que tenían en su puesto de cocina.

Cada uno de los aspirantes se encontraban un plato diferente. Desde unas lentejas, unas croquetas, un bacalao al pil pil, una paella, una fabada, una fideúa, un rabo de toro, un bocadillo de calamares, a un salmorejo y una tortilla de patata. Y cada uno de ellos tenía que reinterpretar su plato utilizando las técnicas de vanguardia que han aprendido en su paso por el programa.

Era una prueba complicada y eso se hacía notar en el resultado. Pues los jueces de 'MasterChef Celebrity' dejaban claro que tan solo cuatro habían conseguido presentar unos platos decentes. Así, no dudaban en felicitar a Pocholo Martínez-Bordiú, a Marina Rivers, a Pitingo y a Cristina Cifuentes. Y era la ex-política la que era nombrada como la mejor de la prueba donando los 4.000 euros a una ONG y con el privilegio de que su plato se incorporaría a la carta del restaurante de 'MasterChef'.

Cristina dona los 4000€ a @APRAMP para la lucha contra la explotación sexual y la trata de seres humanos #MCCelebrity pic.twitter.com/pbnu2Z6vKG — MasterChef (@MasterChef_es) October 21, 2024

Los chicos ganan a las chicas gracias a Rakel Cernicharo ('Next Level Chef')

Después, todos viajaban hasta Tarifa donde el chef Dani García ha puesto en marcha una versión veraniega de su emblemático restaurante. BiBo Tarifa es un sofisticado chiringuito en el que su magnífica cocina se mezcla con un ambiente surfero y juvenil en la playa de Valdevaqueros.

Allí, Cristina Cifuentes al ser la mejor de la primera prueba tuvo la ventaja de elegir con qué cuatro compañeros quería cocinar y la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid decidía cocinar con las chicas y enfrentarse a los chicos. Lo que no esperaban ninguno es que esta vez no iban a ser capitanes ninguno de ellos sino que Pepe, Samantha y Jordi le pedían ese trabajo a Rakel Cernicharo y Marcos Morán, que volvían así al talent antes de ponerse al frente del jurado de 'Next Level Chef', el talent que prepara Telecinco junto a Shine Iberia con Blanca Romero como presentadora.

Por si fuera poco, en esta prueba, hacían acto de presencia dos ex-concursantes de la última edición. Por un lado, Álvaro Muñoz Escassi produciéndose así su primer encuentro televisado con Hiba Abouk que dio origen a su relación que tanto dio que hablar este verano. Y por otro, Manu Baqueiro generando un reencuentro con Itziar Miranda haciendo que Manolita y Marcelino de 'Amar en tiempos revueltos' volvieran a verse las caras en La 1.

Era un cocinado en el que los dos equipos tenían que elaborar un entrante, un plato principal y un postre. En concreto cada uno de ellos tenía que hacer 80 medias raciones de cada plato. Rakel hacía un buen trabajo con los chicos pero el público cuestionaba a Marcos Morán por su actitud como capitán del equipo de las chicas. De hecho, al final era el equipo de ellos el que ganaba la prueba mientras que las mujeres irían a eliminación.

Itziar Miranda, nueva expulsada de 'MasterChef Celebrity'

De vuelta a las cocinas, las aspirantes con el delantal negro se enfrentaban a una prueba de expulsión con un reto muy difícil: durante diez minutos entre todas podían ver la receta de una obra maestra, un plato de alta vanguardia, ideada por Toño Pérez. La primera aspirante en leer la receta activaba un pulsador y el tiempo comenzaba a correr. Al acabar, paraba el cronómetro y otra compañera podía leer con el tiempo que quede. Así sucesivamente, hasta consumir el tiempo.

Después de un reto complicado y la cata, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz anunciaban su valoración. "Aspirantes el plato de Toño tenía su complicación y además habéis tenido la receta", les avisaba Samantha. "Ha habido dos aspirantes que han presentado platos bastante aceptables aunque los emplatados dejaban bastante que desear", recalcaba Pepe nombrando a Inés Hernand y Marina Rivers.

Finalmente, desvelaban que la nueva expulsada de 'MasterChef Celebrity 9' es Itziar Miranda después de destacar que no entendían por qué le había dedicado tan poco tiempo a la lectura pues tenía tiempo de sobra para tratar de entender la receta. "Ha pasado que me he aturullado, pero me he agobiado y me lo he pasado muy bien. Nunca pensé en la vida que llegaría aquí, yo era de las que abría la nevera y me daba pereza calentar los platos de mi marido y pedía comida. Ahora voy a los restaurantes y lo miro diferente. Manu y Anabel me habían contado mucho pero es

"Somos todos muy diferentes, aceptas todo y lo respetas. Me llevo mucho de cada uno de ellos, Pocholo está lleno de vida y tiene ese alma tan hermoso, Hiba es la seguridad, Pitingo es un sabio, y una honestidad, Marina eres listísima y super tierna, Inés la persona más lista que he cocnocido y super divertida, mi Raulillo que ha sido todo mi apoyo, Francis eres un tío elegante y te adoro, me quedé con ganas de trabajar contigo", reconocía Itziar Miranda dejando a sus compañeros con gran pena por su marcha.