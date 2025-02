Itziar Miranda habla en exclusiva de su cambio de registro de 'Amar es para siempre' a la nueva 'Física o Química'

Han pasado más de 15 años desde que 'Física o Química' revolucionó la televisión juvenil en España, y ahora Atresplayer reabre las puertas del Zurbarán con 'Física o Química: La Nueva Generación'. Este esperado spin-off retoma el espíritu rebelde y emocional que marcó a toda una generación, pero con una mirada actualizada a los desafíos de los adolescentes de hoy. Nuevos dramas, amores prohibidos y dilemas morales se entrelazan en una serie que promete enganchar tanto a los fans veteranos como a las nuevas audiencias.

La historia presenta a una generación renovada de alumnos, con sus propias historias de amistad, rivalidad y autodescubrimiento, mientras que el cuerpo docente también recibe caras nuevas. Entre ellas destaca la llegada de la actriz Itziar Miranda, quien se incorpora como una profesora con un enfoque fresco y moderno, dispuesta a enfrentarse a las complejidades de educar en la era digital. ¿Logrará esta nueva generación estar a la altura del legado del Zurbarán? Hablamos en exclusiva con ella en esta entrevista.

Itziar Miranda. ¿Cómo estás?

Te vamos a ver "en el presente", ahora sí, después de tantos años. Sí, en el 2025. Estoy contentísima. Fíjate qué regalo para mí salir de una serie tan mítica como 'Amar es para siempre', haciendo un personaje tan bonito e irme a otra serie mítica como 'FOQ'. Es la leche, ¿no?

¿Cómo ha sido tu llegada al Zurbarán?

Pues ha sido maravillosa. Es un personaje muy bestia, Brianda. Es una mujer que no pide ni permiso ni perdón y no quiere caer bien, o sea, lo contrario a lo que venía y me ha encantado porque parecía que los profesores entrábamos un poco como para acompañar y cuestionar a los alumnos y ha sido al revés, han sido ellos los que han acabado cuestionándonos y transformándonos.

Os han puesto contra las cuerdas un poco.

Totalmente. Porque es gente mucho más madura de lo que pensamos a priori y que sus inquietudes al final te sacuden y eso es muy bonito. Es muy bonito haberlo vivido como actriz y es muy bonito verlo en los capítulos como madre que soy. Es que creo que es una serie que no es solo para esta generación, sino también para los nostálgicos de 'Física química', e imperdible para madres y padres adolescentes.

¿Cuál dirías tú el tema que tú resaltarías?

La salud mental. Me parece que al final se toca en todos los capítulos el tema de la salud mental, también de la soledad del adolescente, que parece que está siempre rodeado de gente, pero hay mucha soledad luego en tu casa y de identificación y de cómo nos enseñan a los adultos a no juzgar, a respetar y a no cuestionar ni los géneros ni la sexualidad ni los problemas que tienen al final los adolescentes.

¿Tú también decías eso de que los jóvenes que están muy adelantados cuando dejabas de serlo?

A ver, en el tema sexual, sin duda, sí. Desde los 80... Todos estos que están todo el rato, como habéis visto en el tráiler, echando polvos... También es verdad que nosotros no teníamos móviles, entonces todo lo vivíamos muy en presente, que ese es el gran problema que tienen ellos y eso es lo interesante de esta generación. Como hay que sacarles de los móviles para que se toquen, para que se escuchen, para que se sientan y se huelan. Y esto es lo diferente. En nuestra generación había mucha más piel y la piel es muy importante. Sí, había más petting. De hecho, el petting es una cosa muy antigua. El petting es de los 80. Había más petting porque nos veíamos más.

¿Has visto la original?

Claro, me la vi entera. Yo tenía mis amigos y eran guionistas de estas series. A mí me flipó la primera, porque nunca se había visto una serie así de adolescentes. Creo que esa primera fue como: "Guau, esto es nuevo. Esto no lo hemos visto todavía".

Hemos visto en el tráiler un pequeñito cameo de Olimpia, de Ana Milán.

Bueno, digamos que ella está en esta temporada y yo estoy en el Zurbarán por ella. No digo más.

Itziar, para terminar, ¿por qué tenemos que ver 'Física o química: la nueva generación'?

La tenéis que ver porque no solo va a acompañar muchas soledades, sino también muchas confusiones, sino porque también nos va a enseñar mucho. La tiene que ver gente de todas las generaciones, porque tenemos, además, que aprender a escuchar a esta generación tan interesante y tan compleja.