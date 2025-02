María Bernardeau da vida a la nueva generación de 'Física o Química': del consejo de su hermano a su nexo con Leonor

En mayo de 2011, Física o Química se despedía para siempre con un último capítulo histórico con el que se cerraba una etapa que para muchos marcó su adolescencia y juventud. Casi 10 años después, la ficción regresaba en 2020 con un reencuentro que reunió a casi todos los protagonistas y consiguió ser el estreno más visto de la historia de Atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia.

Tal fue el éxito de 'Física o química: el reencuentro' que los directivos del grupo audiovisual dieron luz verde a que la serie regresara con una nueva generación de alumnos. Y en el Zurbarán. Así, el fenómeno que arrancó en 2008 y marcó a toda una generación con sus historias de amor, amistad y rebeldía en el instituto, se reencuentra ahora con su público en Atresplayer con 'Física o química: la nueva generación'.

Esta vez, la serie no solo revive la magia de la original, con pequeños guiños y referencias a los personajes históricos, sino que también nos presenta a un grupo de jóvenes actrices y actores que debutan en la pequeña pantalla. Con la emoción de su regreso, los fanáticos podrán disfrutar de un nuevo capítulo cada domingo, mientras siguen las intensas tramas que prometen continuar el legado de su predecesora.

Uno de los rostros más esperados en esta nueva etapa de 'Física o Química' es el de María Bernardeau, protagonista por primera vez de una serie, después de haber hecho alguna que otra aparición en 'Cuéntame', interpretando a Mercedes Fernández de niña. Cabe señalar que María es hija de Ana Duato y hermana de Miguel Bernardeau, el actor que conquistó al público con su papel de Guzmán en 'Élite' y se ha consolidado en 'Querer', la mejor serie del 2024 para muchos. ¿Qué consejo le ha dado Miguel a María de cara a protagonizar una serie juvenil?

Vuelve 'Física o Química' con una nueva generación. Antes de preguntarte por 'FOQ', me acabo de dar cuenta de que tienes un parecido a la princesa Leonor...

MARÍA - Me lo han dicho varias veces (se ríe)

¿Cómo estás? Vuelves al instituto…

MARÍA - Muy bien. Sí, y con muchas ganas. Qué ganas de que lo veáis.

Cuéntanos un poquito de tu personaje. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace en el Zurbarán?

MARÍA - Carlota, se llama Carlota. Es una chica que tiene una barrera muy grande entre la imagen que da y lo que realmente sufre internamente. Vive realidades súper complejas durante la trama que tiene. Afortunadamente, estoy muy agradecida a Carlos García Miranda, el creador, por darle a Carlota un arco de personaje maravilloso y que me ha encantado interpretarlo. Es una chica que está marcada por ser la popular, la pija del Zurbarán. Es una chica muy vulnerable, muy sensible y que pasa por realidades muy complejas.

No sé si al volver, entre comillas, al instituto, has cerrado alguna herida o te has quitado alguna espinita.

MARÍA - Revivirlo otra vez con compañeros, con 11 compañeros tan guays, ha sido, sin duda, lo mejor. Ojalá hubiera tenido 11 amigos tan increíbles como ellos.

¿Hay algún tema que te guste y que se esté visibilizando en esta nueva serie?

MARÍA - Pues todos los temas que se tratan me gustan mucho, me gusta mucho la trieja, que creo que es algo que vais a ver que os va a encantar y es un tema que me gusta mucho que se dé visibilidad entre la gente joven.

Claro, en un instituto es verdad que no pasa todo lo que pasa en el Zurbarán, porque sería una locura, pero sí se visibilizan muchas realidades. ¿Has visto 'Física o química'?

MARÍA - Yo lo veía con mis primas, que lo veían cuando eran ellas adolescentes, pero yo era súper pequeña, y luego me vi solo algunos capítulos. Por una parte quería, porque me sentía afortunada de estar en la serie. Por otra parte no me quería condicionar. Entonces sí que vi un poco. Vi la primera temporada.

¿Algún capítulo, alguna escena o un personaje que te gustara?

MARÍA - Ruth, me encanta, porque es el personaje que más conectaría con Carlota y creo que serían muy buenas amigas. Creo que conectarían allí bastante. Y porque me encanta Úrsula Corberó.

Os fuisteis de casa rural antes de comenzar el rodaje, haciendo un pequeño homenaje a la anterior generación.

MARÍA - Nos fuimos de casa rural antes de empezar la serie para conectar bien e hicimos un grupo maravilloso. La verdad que hicimos juegos divertidísimos, jugamos juntos a las cartas, cantamos, bailamos... Fue una experiencia súper guay. Y luego llenamos más la familia que habíamos hecho con todo el equipo, que es lo que te llevas para siempre.

Vamos a ver una escena mítica, que se ve en el tráiler. Es la vuelta de Olimpia. ¿Cómo fue este momento con Ana Milán?

MARÍA - Cuando me enteré, me sentí la persona más afortunada del mundo porque Ana Milán es una pasada de persona, es una actriz maravillosa y rodar con ella fue una experiencia que me llevo para siempre.

Me ha dicho Kiko que tuvo muchos tiras y aflojas con ella tirándose pullas el uno al otro.

MARÍA - Sí, ella es lo que más. Yo estaba más ahí admirándola. Qué fuerte.

Entiendo que fue solo ese día con ella.

MARÍA - Sí, fue solo un día, pero fue un día que yo esperaba que llegase. No podía ni dormir de la ilusión. Me hacía un montón de ilusiones ver a Ana Milán, me encanta.

Vas a ser la prota de una serie de adolescentes. Tu hermano lo ha sido con 'Élite'. Somos todos súper fans de él. ¿Qué consejo te ha dado?

MARÍA - Mi hermano hace tiempo estuvo en 'Élite', pero ya es hace un tiempo. Ahora acaba de hacer 'Querer', que es una serie que acaba de protagonizar junto a otros actores maravillosos y tengo el mejor ejemplo en casa.

¿Te ha dado algún consejo?

MARÍA - Como siempre digo, no es que me dé consejos interpretativos. Creo que me da consejos de la vida. Le admiro un montón. Simplemente por el hecho de cómo él gestiona todo, cómo se prepara los papeles, con lo constante que es, el esfuerzo que le pone a todo, ya es el mayor consejo: poder verle trabajar.

¿Cómo se llevarían tú crees en un crossover de Carlota y Guzmán?

MARÍA - Oye, pues amiguísimos, seguro, porque los dos son personas súper sensibles, súper vulnerables y que parecen otra cosa y que en realidad no son así. Se llevaría muy bien.