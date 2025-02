Crítica 'Física o Química: La nueva generación': Un spin off a medio gas bajo la alargada sombra de la serie original

En todas la generaciones, siempre hay una serie juvenil que marca a los adolescentes y les da ese reflejo que tanto buscan para sentirse escuchados y comprendidos. Ahí tenemos los ejemplos de 'Compañeros', 'Al salir de clase', las americanas 'Salvados por la campana', 'Sensación de vivir', o 'Física o Química', que revolucionó Antena 3 a finales de los 2000. La serie creada por Carlos Montero estuvo en antena entre 2008 y 2011, con un total de siete temporadas y setenta y siete episodios emitidos. Y no solo fue un soplo de aire fresco por sus tramas más novedosas y arriesgadas, sino también por su reparto. Una lista de intérpretes repletos de carisma y que encontraron en la serie su trampolín perfecto.

Ahí tenemos los ejemplos de Javier Calvo, Maxi Iglesias, Angy Fernández o Úrsula Corberó. Todos ellos convertidos en grandes nombres de nuestra industria audiovisual. La serie regresó con un reencuentro en formato miniserie en 2020, que volvía a traer a todos los personajes una última vez. Y funcionó tan bien, que desde Atresmedia decidieron darle una nueva oportunidad al Zurbarán y traer nuevas caras. Así nace 'FoQ: la nueva generación', que estrena sus primeros episodios este 16 de febrero en Atresplayer, con Carlos García Miranda como nuevo creador. Y aunque hemos podido ver solo los dos primeros, podemos decir que el espíritu de la serie original permanece, aunque no lo supera.

"Cuando hicimos 'El reencuentro' nos dimos cuenta de que no solo gustaba a los 'millennials' nostálgicos, sino que también había muchos adolescentes que estaban enganchados porque la veían en las plataformas”, explica su creador para El Periódico de Extremadura. "Transgredir la norma es algo que siempre acompaña a la adolescencia y era un componente que no podíamos olvidar, pero es cierto que lo que era transgresor en 2008 ya está un poco de vuelta. Por eso creo que lo que más va a sorprender es el componente emocional de esta nueva generación”. Y es vedad que, desde el primer minuto, la nueva serie trata de ir un paso más allá.

Los adolescentes de la nueva 'Física o Química' se enfrentan a los mismos dilemas de siempre. / ATRESMEDIA

Porque 'Física o Química: la nueva generación' comienza con una muerte. Y ya no solo por eso, sino por estética, bien podría recordarnos a 'Élite' y sus primeras temporadas. En una fiesta del instituto se nos van presentando a los protagonistas de esta nueva oleada de 'Física o Química'. Pero la serie peca en una cosa: no consigue hacer interesantes a sus personajes. Sí que es verdad que, en esta ocasión, todo está más actualizado a los tiempos que corren. Desde poliamor al no binarismo (algo que ya vimos en 'Red Flags', también de Atresplayer). Pero hay algo que falla, y es que por ahora, todos los adolescentes están demasiado desdibujados.

Algo similar pasa con el profesorado. Aunque destacamos la escena en la que Marta Romero, la nueva profesora de Filosofía del instituto, se une por primera vez al claustro de profesores. En esa mesa discuten entre todos la mejor forma de educar a los adolescentes. Mientras ella aboga por escuchar y comprender, otros con más experiencia defienden la mano dura para una generación que, según ellos, lo tiene todo. Esa diferente visión de lo que es la enseñanza es uno de los puntos a explotar por la ficción, y aunque en los dos primeros episodios se queda algo difuso, puede convertirse en un tema muy interesante.

Pero más allá de esas discusiones y alguna clase suelta, no sabemos nada de los profesores, a diferencia de la 'Física o Química' original. Por eso funcionaba tan bien, al igual que su predecesora 'Compañeros'. Una trama solo centrada en los adolescentes acaba cansando, y hace falta un equilibrio que, por ahora, está bastante descompensado. "Profesores y alumnos solo se enrollan en las series de televisión". Eso dice la profesora de Filosofía, a la que interpreta Silma López a la que conocemos, entre otras cosas, por la serie 'Valeria' de Netflix. Ella es uno de los mejores personajes de esta nueva hornada.

En el apartado de los adolescentes, nos encontramos a Biel Antón, María Bernardeau, Miguel Fernández, Rocío Velayos y Kiko Bena entre otros. Pero aún no acaban de encontrar su voz, su verdad. Todos suenan demasiado impostados, leyendo guiones en vez de interpretándolos. Poco a poco la ficción irá avanzado y cada uno encontrará su camino. Pero, por ahora, nos hacen echar de menos al reparto original. Aunque no es culpa de los intérpretes ni mucho menos. Todos tienen carisma, todos tienen un cierto magnetismo que, cuando se juntan, salta por los aires. Porque la serie funciona cuando hay más personajes en pantalla y vemos sus dinámicas. Pero tanto el guion como la dirección se queda a medio gas, y eso repercute en lo que vemos en el resultado final.

En definitiva, 'Física o Química: la nueva generación' tiene mucho espacio para crecer. Hay infinitas tramas que explorar, y nunca está de más una serie que explore lo que signifique ser adolescente en el mundo actual. Es decir, con móviles y redes sociales. Y lo que implica para su crecimiento emocional.

Así es 'FoQ: la nueva generación'

La adolescencia es la época de las primeras veces: las primeras borracheras, las primeras fiestas petting, el primer te quiero… Y el primer duelo. El nuevo curso del Zurbarán arranca marcado por la pérdida de una alumna, lo que lleva a la cooperativa de padres que ahora dirige el centro a tomar una decisión: crear un grupo de apoyo para los estudiantes. Así, ocho adolescentes muy diferentes acaban compartiendo un espacio en el que chocarán de lleno, pero donde también terminarán conociéndose a sí mismos y compartiendo sus ganas de vivir. Y de enamorarse.