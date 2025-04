Entrevista: Martin Urrutia y Omar Ayuso, en exclusiva: "'Mariliendre' es por y para todas aquellas personas oprimidas"

Hay mucha expectación por ver 'Mariliendre', la nueva serie de Suma Content para Atresplayer que se estrena este domingo 27 de abril. Una ficción que homenajea al colectivo LGTBIAQ+ y, en especial, como su título señala, a esas mujeres cisheteros que han sido invisibilizadas a lo largo del tiempo. Mujeres importantísimas en la aceptación, evolución y crecimiento personal de esas personas que forman parte del colectivo mencionado.

Blanca Martínez ('Respira', 'Todas las veces que nos enamoramos') es la actriz que interpreta a esa mujer representante de todas. En 'Mariliendre' es Meri Román, una diva gay que en 2008 lo tenía todo, pero 10 años después la vida le ha cambiado radicalmente tras la muerte de su padre, lo que le lleva a reencontrarse con su grupo de amigos gays.

A Blanca Martínez le acompañan Omar Ayuso ('Élite'), Mariona Terés ('Las de la última fila', 'Paquita Salas'), Carlos González ('Todas las veces que nos enamoramos', 'Maricón perdido'), Álvaro Jurado y Yenesi, conocidos por su gran influencia en redes sociales; y Martin Urrutia, el gran fichaje de Los Javis tras su paso por 'OT 2023'.

Martin Urrutia, ¿cómo estás?

MARTIN URRUTIA - Muy bien, muy emocionado.

Todo el mundo emocionado acogiendo las primeras imágenes de 'Mariliendre'

MARTIN URRUTIA - Sí, muy emocionante poder verlas. Lo he dicho ya, pero con lo que hemos trabajado... que nadie ha visto, porque al final un rodaje es muy personal, en grupo, y poder ver las primeras imágenes y que haya tanta expectación, pues es muy emocionante.

¿Cómo se llama tu personaje y de dónde va y hacia dónde va?

MARTIN URRUTIA - Mi personaje es Jere, Jeremías Escudero. Es un chaval que empieza a descubrirse poco a poco en el mundo gay de Chueca, de Madrid y con ayuda, sobre todo, de Meri Román, de su mariliendre. Y se ve un arco muy bonito, porque luego se ve el presente, porque anda en dos tiempos la serie. Hay como una evolución y un poco más de madurez, pero sin perder su esencia.

Yenesi, qué chulo el bolso. ¿Es así de grande tu corazón?

YENESI - Mi corazón es así de duro. Me lo han hecho así.

¿Cuesta entrar?

YENESI - No cuesta. Cuesta que entre alguien. En plan, cuesta que aparezca. Luego me abro, así…

¿Le pasa igual a tu personaje?

YENESI - Mi personaje se llama Leo. Y es no binarie, como yo. Pero claro, es una persona no binaria en 2008 y 2012. Entonces, claro, ¿cómo eran las personas no binarias en aquel entonces? No existía mucho el término.

¿Sí que se trata el término?

YENESI - Muy por encima. Pero bueno, siempre puede haber un Spin-Off, ¿no?

OMAR AYUSO- Pues mi personaje es Luis. La serie está en dos tiempos y en el pasado es un personaje muy ambicioso con una clara idea de querer hacer una carrera de modelo, de actor, petarlo, ser famoso, le conoce todo el mundo en la noche madrileña. Y en el presente, diez años después, vemos que nada era lo que él se imaginaba que iba a ser.

¿Cuál es el conflicto de tu personaje?

OMAR AYUSO - El conflicto es la vida. El conflicto es la vida que pasa por encima y que hay personas a las que las pilla con menos herramientas y se las lleva durante un tiempo, pero luego retoman y cogen otra vez el timón.

ÁLVARO JURADO - Bueno, mi personaje es Santi y mi personaje es muy adorable. Tú lo ves y cuando lo ves en pantalla, vas a decir "Ay, mira qué mono". Entonces es muy mi personalidad también. He podido darle mucha parte de mí a Santi y me encanta porque me cae muy bien.

¿Cuál dirías que es el conflicto del personaje?

ÁLVARO JURADO - El conflicto del personaje creo que es que las cosas que le pasan y que le afectan las oculta con alegría, con chistes, con no sé qué…

CARLOS GONZÁLEZ - Yo interpreto a Saúl. Saúl es un chaval que viene del pueblo esperándose que Madrid va a ser como un palacio de cristal, nunca mejor dicho, y se encuentra con una jungla. Y lo que pasa es que esa jungla le atrapa más de lo que él espera o quiere. Y es un ser muy especial, muy misterioso. No sé, muy tierno, muy buena persona.

¿Por qué crees que empatizaremos con Jere, Martin?

MARTIN URRUTIA - Yo creo que Jere tiene una personalidad que puede atrapar bastante al público. Y mezclándolo también con los momentos musicales, con cómo baila Jere y también cantando, yo creo que se crea como una pasta muy guay.

¿Es tímido?

MARTIN URRUTIA - Es mezcla, tiene bastante de mí. Yo he conectado mucho con Jere por eso, porque es mi primer personaje muy serio en un proyecto y he visto que tiene mucho de mí, pero también otros puntos... Es bastante más fiestero de lo que soy yo. Tiene un poco de las dos cosas.

¿Por qué es necesaria esta serie?

ÁLVARO JURADO - Es necesaria porque creo que toca muchos temas y mucha gente se puede sentir identificada.

Habéis contado que es de 2008, salto temporal a 2018. En el 2008 había muchos temas desconocidos. Hablaba con Yenesi de que el término no binario ni existía. ¿Por qué es importante también que se haya situado en 2008?

ÁLVARO JURADO - Para entender la situación que había antes. Hay evoluciones de personajes increíbles que no tienen nada que ver con lo que había a lo que es. También querían dar ese toque de la diferencia entre uno y otro. Y la verdad es que yo no puedo estar más encantado.

YENESI - Creo que es importante porque es que habla de toda la gente que está oprimida, las mujeres, las personas trans, los gays, las mujeres cishetero dentro del colectivo y la misoginia que hay muchas veces en el colectivo gay, porque lo cortés no quita lo valiente, evidentemente. Y creo que es por y para esa gente. Y luego quien quiera abrirse a verlo, pues bienvenido sea.

OMAR AYUSO - Creo que es una época, que la generación que vivió su juventud en ella, todavía está viva. Es una época que es musicalmente muy interesante, que la cultura pop de la época es muy interesante, la cultura de la televisión, ese Madrid nocturno de Chueca, los garitos. Es que es una época muy rica para hacer esta serie.

CARLOS GONZÁLEZ - Mira, primero porque me hace mucha ilusión. A mí como espectador, e imagino que a niñas como Blanca, que estén en su casa, ver a una protagonista como Blanca por primera vez en la pantalla en España, sin importar la trama de su cuerpo, sino contando una historia de protagonista y ocupando ese lugar, esto creo que lo más importante. Yo como espectador, lo veo así.

MARTIN URRUTIA - Lo musical es súper importante porque nadie tiene muchos recuerdos de una serie con tanta expectación que vaya a ser musical. Va a ser algo muy hito. Y aparte, por los valores que transmite, por la familiaridad que transmite, es una serie muy divertida de ver y con la que aprender.

Vas a tener trama con Martin. ¿Cómo ha sido trabajar con él?

ÁLVARO JURADO - Muy bien, la verdad. Con Martin y con todos mis compañeros. Tengo que recalcar a todos, porque a la hora de improvisar o hacer un ensayo, todos nos ayudamos muchísimo, pero es que es verdad que Blanca es mirarte, te mira en el set y te mete el personaje de una manera que tú dices "Yo no sé cómo lo ha hecho", pero te mete en situación súper rápido.

¿Tú tienes mariliendres en tu vida?

ÁLVARO JURADO - Pues no, mi mariliendre creo que es Blanca. Se lo dije el otro día "Blanca, eres mi mariliendre". Lo he descubierto con esta serie.

¿Cuál es el mensaje que lanza esta serie?

OMAR AYUSO - Pues creo que el mensaje de esta serie es un mensaje de amor propio.