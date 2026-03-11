Atresmedia presenta su serie 'Entre Tierras 2': Nuevo reparto con Rodolfo Sancho, más de 10 fichajes y un salto temporal

Atresmedia ha presentado este miércoles en el Festival de Málaga la segunda temporada de 'Entre Tierras', una de las ficciones españolas más exitosas de los últimos años. Tras convertirse en la serie más vista de la televisión en abierto en 2024 durante su emisión en Antena 3 y consolidar su éxito también a nivel internacional, la producción regresa con nuevos episodios que continúan la historia de María y la familia Cervantes.

La nueva tanda de capítulos de 'Entre Tierras' se estrenará este domingo 15 de marzo en Atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia, donde estará disponible para los suscriptores premium antes de su llegada al prime time de Antena 3. El anuncio se ha realizado en el marco del festival malagueño, acompañado por buena parte del equipo artístico y creativo de la serie, que ha adelantado algunas de las claves de esta nueva etapa.

La segunda temporada de 'Entre tierras', producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, constará de 10 episodios de 50 minutos cada uno. El rodaje se ha desarrollado en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, reforzando el carácter rural y paisajístico que define la identidad visual de la serie.

Montse García y Luis Santamaría ejercen como productores ejecutivos, mientras que la dirección corre a cargo de Humberto Miró, Salvador García Ruiz y David Montoya. El equipo de guion está formado por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría. Durante la rueda de prensa de la serie en el Festival de Málaga a la que ha asistido El Televisero, Montse García, directora de ficción de Atresmedia, ha explicado que la nueva temporada parte de una situación muy distinta para la protagonista: "Nos encontramos a una María sin Manuel y con dos hijos adolescentes".

La decisión de continuar la historia llegó tras los sólidos datos de audiencia de la primera entrega. "Fue fácil tomar la decisión de hacer una segunda temporada porque los datos eran muy buenos", ha explicado Montse García, quien ha añadido que el equipo optó por dar un salto temporal para explorar nuevas emociones en los personajes y situar a María enfrentándose sola a la madurez de sus hijos.

Reparto y claves de la nueva temporada: Nuevas caras y un salto temporal de 20 años

El reparto vuelve a estar encabezado por Megan Montaner, que retoma su papel como María Fernández. A ella se suman nuevas incorporaciones y personajes que amplían el reparto artístico de la serie, que encabezan Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Scholz, entre otros.

Esta segunda temporada sitúa a María veinte años después de la muerte de Manuel, luchando por mantener la finca de los Cervantes mientras saca adelante a sus hijos. Junto a ella siguen figuras clave como Claudia, la jornalera rebelde que se ha convertido en su gran aliada, o Begoña, su apoyo dentro y fuera del campo.

A la historia se incorporan también los Varela, una familia de empresarios agrícolas que representa la llegada de nuevas formas de explotación del campo. Entre ellos destaca Juan Toscano, el capataz interpretado por Rodolfo Sancho, cuya vida familiar y circunstancias personales marcarán uno de los ejes emocionales de la temporada.

Durante la presentación, Silvia Abascal ha subrayado el valor de este tipo de ficciones: "En un momento de tanta serie moderna, agradezco las series rurales y más si están lideradas por mujeres".

Megan Montaner y Rodolfo Sancho en 'Entre Tierras 2'

Los nuevos episodios profundizan en conflictos familiares, el dolor de la pérdida y la transformación del mundo rural. La serie aborda temas como la falta de jornaleros, la llegada de trabajadores de otras regiones y el impacto de empresarios dispuestos a sustituir mano de obra por maquinaria. Todo ello mientras María intenta preservar la herencia familiar y mantener unidos a sus hijos en un contexto social que cambia rápidamente.

Para Luis Santamaría, productor ejecutivo de Boomerang TV, el gran desafío era continuar la historia sin repetir fórmulas: "La primera temporada nos quedó muy redonda y queríamos ver cómo enfrentarnos a una segunda. Es una serie mucho más coral, pero con la misma esencia".

El arranque de temporada sitúa a la finca Cervantes en plena crisis de jornaleros. María y Claudia buscan trabajadores en Almería mientras Nicolás queda al mando de las tierras, una decisión que desencadena tensiones familiares y conflictos en el pueblo. La llegada del empresario Julio Varela y de sus hijos altera el equilibrio de Atienza, mientras que un incendio amenaza con arrasar la finca. En ese contexto aparece Toscano, el capataz de los Varela, cuya intervención será clave para evitar la tragedia y abrir nuevas dinámicas entre los personajes.

El regreso de Rodolfo Sancho a la interpretación tras el caso de su hijo Daniel Sancho

Rodolfo Sancho, protagonista de 'Entre Tierras 2'

Uno de los momentos más comentados de la presentación ha sido la participación de Rodolfo Sancho, que regresa a la interpretación televisiva tras un parón en su carrera marcado por el mediático caso judicial de su hijo, Daniel Sancho. Durante ese tiempo, el actor se ha mantenido alejado de los focos mientras acompañaba a su familia en una etapa especialmente complicada, lo que convierte su incorporación a la segunda temporada de 'Entre tierras' en uno de los regresos más comentados del reparto.

En la rueda de prensa, Rodolfo ha querido agradecer públicamente la confianza del equipo de la serie y el apoyo recibido en esta nueva etapa profesional. "Estoy muy feliz de compartir reparto con actores que no conocía y otros con los que ya había trabajado. Tengo mucha responsabilidad con esta serie, que fue un éxito en su primera temporada", ha afirmado. En la ficción interpreta a Juan Toscano, el capataz de los Varela, un hombre trabajador y marcado por sus circunstancias personales cuya llegada abrirá nuevas tensiones emocionales en la historia, especialmente en su relación con María.

Durante la rueda de prensa, el equipo ha coincidido en destacar la evolución de la serie y el crecimiento de su universo narrativo. Para Megan Montaner, volver al rodaje ha sido especialmente emocionante: "La primera temporada fue muy especial para mí porque estaba en medio de un embarazo. Volver con las hormonas más relajadas ha sido un placer y además se abrirán muchas tramas nuevas".

Con estos ingredientes, 'Entre tierras' afronta su regreso con el reto de repetir el fenómeno de audiencia de su primera entrega y consolidarse como una de las grandes ficciones televisivas españolas de los últimos años. En su llegada a la cadena se alzó como el mejor estreno de una ficción en casi dos años con un 16,3% de cuota de pantalla. Y durante la emisión de sus 10 episodios logró congregar cada noche a una media de 1.295.000 espectadores y un 12,3% de cuota.