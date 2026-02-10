Atresmedia anuncia el estreno de 'Entre Tierras 2' con el regreso de Rodolfo Sancho a la TV: Primer avance y fecha

'Entre tierras', la serie más vista de la televisión en 2024, ya tiene fecha para el estreno de su segunda temporada. Así, atresplayer anuncia el regreso de la ficción protagonizada por Megan Montaner para el próximo 15 de marzo.

Cabe recordar que 'Entre tierras' supondrá además el regreso a la televisión de Rodolfo Sancho dos años después del escándalo en el que se vio envuelto tras la detención y posterior condena de su hijo Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, protagonista de la ficción. En esta temporada, también formarán parte del elenco principal junto a Rodolfo Sancho actores como Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro y Carlos Serrano-Clark, entre otros.

La segunda temporada de 'Entre tierras' dará un salto temporal de veinte años con maría siguiendo su lucha por sacar adelante la tierra de los Cervantes junto a sus hijos. En los nuevos capítulos, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable.

Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de 'Entre tierras', que está dirigida por Humberto Miró, Salvador Garcia Ruiz y David Montoya. Lucía Alonso-Allende y Humberto Miró son los coproductores ejecutivos la serie, que cuenta con un equipo de guion formado por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquin Santamaría, con Raquel Busca como analista de Guion. Diego Polo es el director de Producción. Al frente de la dirección de Fotografía está Antonio González. Paco Redondo es el director de Arte. Eva Martínez, Raquel Martínez son las encargadas de Maquillaje, mientras que Gualter Da Sá es el responsable de Vestuario.

Así es la segunda temporada de 'Entre tierras'

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón.

María sufrirá nuevas perdidas y tendrá que seguir luchando para evitar que se pierdan las tierras, pero sobre todo para que sus hijos no pierdan el arraigo y se mantengan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.