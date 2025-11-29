Atresmedia pone fecha de estreno a la segunda temporada de 'Entre Tierras': Avance y reparto completo

Atresmedia ya ha avanzado la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Entre Tierras' en un evento de la plataforma Atresplayer en Canarias, punto de encuentro este fin de semana de la industria audiovisual.

En esta cita, que ha reunido a productores, directores y actores y en la que ha estado presente El Televisero, el grupo de comunicación ha presentado sus novedades para 2026. Entre ellas, la segunda tanda de capítulos de 'Entre Tierras', producida en colaboración con Boomerang TV.

La ficción, que triunfó con su primera temporada alzándose como la serie más vista de la televisión en 2024 en su emisión en Antena 3 y colocándose en el TOP 10 en su segunda vida en Netflix, llegará en marzo de 2026 y contará de nuevo con Megan Montaner como protagonista. La reconocida actriz vuelve a ponerse en la piel de María.

También formarán parte del elenco artístico principal Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Esta segunda temporada de 'Entre tierras' constará también de 10 capítulos de 50 minutos cada uno y podrá verse en Atresplayer antes de su lanzamiento en abierto en el prime time de Antena 3.

Avance de 'Entre Tierras 2'

La nueva tanda de episodios de 'Entre Tierras' situará la acción a finales de los años 80, mostrando la evolución del personaje principal (María) tras un salto temporal en el que la protagonista ya aparece como madre.

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. La protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo.

María sufrirá nuevas perdidas y tendrá que seguir luchando para evitar que se pierdan las tierras, pero sobre todo para que sus hijos no pierdan el arraigo y se mantengan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.