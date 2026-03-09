Netflix anuncia una nueva docuserie con la que Ana Pastor da el salto desde Atresmedia

Mientras sigue triunfando en La Sexta con los especiales de 'El objetivo' sobre la guerra en Oriente Medio, Ana Pastor también prepara su regreso a Netflix con una nueva docuserie de su productora, Newtral.

Así, Atresmedia, Newtral y Netflix se vuelven a unir tras el éxito de 'Nevenka' para producir 'El depredador de Sevilla', nueva docuserie que reconstruye el caso de un guía turístico acusado de agredir a varias estudiantes extranjeras en España y que llegará a la plataforma el próximo 27 de marzo.

'El depredador de Sevilla' se centrará en la historia de Manuel Blanco, que durante años fue conocido entre estudiantes extranjeros como "Manu White", y que era un guía que organizaba viajes baratos por España. Aunque detrás de esa imagen se escondía una historia mucho más oscura. Este caso salió a luz cuando varias jóvenes comenzaron a conectar experiencias de abuso que parecían no tener relación entre sí.

La nueva docuserie de Netflix, producida por Atresmedia y Ana Pastor - Newtral ('Nevenka: Breaking the Silence') y dirigida por Alejandro Olvera ('Asesinas'), cuenta, a través de los testimonios de Gabrielle Vega, otras víctimas, materiales inéditos y una investigación que se desarrolla a lo largo de varios años, cómo una red de viajes para estudiantes internacionales se convirtió en el escenario de una serie de agresiones que permanecieron ocultas durante años.

Él siempre estaba en control de la situación. 'El depredador de Sevilla' llega el 27 de marzo. pic.twitter.com/7IfnvLqa76 — Netflix España (@NetflixES) March 9, 2026

Así es 'El depredador de Sevilla'

Gabrielle Vega tenía 19 años cuando viajó a España desde Estados Unidos para mejorar su español antes de comenzar los estudios universitarios. Todo era perfecto hasta que contrató los servicios de Discover Excursions, una empresa especializada en organizar viajes low cost para estudiantes extranjeros. Durante su escapada de fin de semana, el guía responsable de acompañarla, la invitó a beber y después la agredió sexualmente.

Tras muchos años sintiéndose culpable y ocultando su secreto a todo el mundo, Gabrielle decide hacerlo público a través de un conocido programa de televisión. No tarda mucho en descubrir que decenas de mujeres estadounidenses, que no se conocen entre sí, han vivido una situación parecida. Y todas tienen en común a la misma persona: Manu White, el hombre que se presenta como 'el príncipe de Sevilla'.