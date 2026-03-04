Atresmedia anuncia un cambio de programación: Cancela la oferta de La Sexta de este miércoles y apuesta por 'El Objetivo'

La Sexta vuelve a demostrar que es la cadena que más pegada a la actualidad está y por ello ha decidido levantar su programación prevista para este miércoles en prime time y sustituir El Taquillazo por una nueva edición especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor para analizar la última hora en torno al ataque a Irán por parte de EEUU e Israel.

El especial, titulado 'El objetivo: la nueva guerra', se emitirá en directo a partir de las 23:00 horas en La Sexta y ocupará el hueco en el que La Sexta pretendía emitir una película dentro de El Taquillazo.

De esta manera, Ana Pastor vuelve a ponerse al frente de un especial de 'El Objetivo' en el prime time del miércoles tras varias semanas de parón y se enfrentará a 'Top Chef: dulces y famosos' en La 1, a 'El Capitán en Japón' en Antena 3, a 'Los gipsy kings' en Cuatro y a un nuevo episodio de 'Pura sangre' en Telecinco.

Este especial de 'El Objetivo' surge en plena escalada de la guerra en Oriente Próximo con nuevos ataques israelíes centrados en Teherán y una oleada de bombardeos que ha provocada cientos de muertos y un impacto económico mundial y con el que el programa tratará de responder a la pregunta sobre cómo nos puede afectar en España el ataque conjunto israelí y estadounidense contra Irán, así como la respuesta de este país.

Ana Pastor estará acompañada por Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y por el economista Gonzalo Bernardos, que analizará la subida de precios de gas, luz y gasolina que trae aparejado el conflicto desatado en Oriente Medio.

El éxito de los especiales de 'El Objetivo'

Así, 'El Objetivo' vuelve a poner apuntar a los temas de plena actualidad. En las últimas semanas, el equipo de 'El Objetivo' ha puesto el foco en Venezuela, Groenlandia, Mineápolis (EE.UU) y también en Irán durante las manifestaciones contra el régimen de los últimos años.

El especial emitido en febrero bajo el título de 'Tras los pasos de los matones de Trump' consiguió un buen dato con cerca de 1,9 millones de espectadores únicos, promediando una media de 5,4% y 353.000 seguidores.

Además, los especiales de 'El Objetivo', con una media de 6,7% y 548.000 espectadores, firmaron un extraordinario mes en el inicio del año con sus especiales sobre política internacional, destacando el dedicado a la intervención de Trump en Venezuela (4 de enero), que fue el más visto de su historia con 1.044.000 seguidores de media y 4.179.000 espectadores únicos, así como el de mayor cuota de temporada (8,5%). También fue líder sobre su directo competidor.