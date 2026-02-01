Ana Pastor irrumpe en 'La Sexta Xplica' para alertar sobre lo que está pasando en Minnesota por el gobierno de Trump

'La Sexta Xplica' ha centrado parte del programa de este sábado, 31 de enero, ha contar lo que está pasando en Minessota debido a las políticas migratorias de Donald Trump. En un momento de la noche, José Yélamo conectó con Ana Pastor, quien se ha trasladado a la zona para ver de primera mano lo que está ocurriendo.

La presentadora de 'El Objetivo' contó el protocolo que están teniendo que seguir los periodistas que cubren el conflicto: "Es muy marciano que en un lugar como en Estados Unidos tengas que llevar un brazalete y acreditación además del pasaporte". Ana Pastor se ha desplazado junto al equipo televisivo de La Sexta para abordar la situación que se está viviendo en Minessota a raíz de los asesinatos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

La periodista ha comparado esta situación con otras coberturas similares en las que también los medios de prensa necesitan llevar estos distintivos: "Esto no es habitual... Cuando he venido a Estados Unidos a trabajar nunca había ocurrido. Quienes hemos estado en Ucrania, en Afganistán o en Gaza, hemos llevado un chaleco para protegernos, pero estás en una zona de guerra".

Ana Pastor desvela que les aconsejan llevar "máscaras y gafas" para protegerse

Y no solo eso sino que, además, Ana Pastor también ha revelado lo que les aconsejan llevar para una mayor seguridad: "Máscaras y gafas porque enseguida se saca el gas pimienta". "Es surrealista tener que hacer esto en Estados Unidos durante una cobertura, pero es la realidad de lo que está pasando aquí", explica.

José Yélamo quiso saber cómo están los ánimos por las calles de Minnesota. Si perciba "miedo" o es más "cabreo e indignación". La periodista contestó que "depende de a quién. Hay muchísimo miedo en la comunidad latina, mucha indignación en la comunidad no latina, es decir, en los blancos. Es más, los blancos están saliendo a defender a sus vecinos. Han muerto dos blancos. La comunidad latina está escondida".