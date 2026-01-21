La Sexta anuncia hoy esta oferta especial con Ana Pastor en su parrilla para batir a Cuatro en el mes

Pese a que cuando arrancó en 2013 se concibió como un programa semanal, desde 2024, La Sexta optó por convertir 'El Objetivo' de Ana Pastor en simples especiales a modo de evento por diferentes motivos de actualidad. Una estrategia que en los últimos tiempos parece estar surtiendo efecto.

Después del gran rendimiento que obtuvo 'El Objetivo' de Ana Pastor la semana pasada con su especial desde Groenlandia por la amenaza de Donald Trump de anexionarse la isla danesa, que anotó un buen 7,1% y 482.000 espectadores y del 8,5% y 1.504.000 espectadores que marcó con su especial de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, La Sexta sigue apostando por el formato.

Con estos datos, La Sexta vuelve a apostar por 'El Objetivo' como una de sus grandes marcas de actualidad mientras que Ana Pastor vuelve a situarse como una de las caras de referencia de Atresmedia. Además, con esta estrategia, La Sexta busca conseguir recuperar la tercera plaza en el mes de enero después de que Cuatro se la arrebatara en diciembre. En este sentido, tras 20 días del mes, la situación entre ambos canales es prácticamente de empate pues Cuatro lidera con un 6,03% frente al 5,96% que obtiene La Sexta.

Así será 'El Objetivo: un año de Donald Trump en la Casa Blanca'

Así, este miércoles 21 de enero, La Sexta emitirá a partir de las 23:00 horas una nueva entrega de 'El Objetivo' bajo el título de 'Un año de Donald Trump en la casa Blanca' y que analizará estos primeros doce meses de vértigo de Trump en su vuelta a la Casa Blanca y explicará con expertos qué puede pasar a partir de ahora en plena ofensiva del presidente estadounidense para quedarse con Groenlandia y cuando aún está presente la operación de detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

'El Objetivo: un año de Donald Trump en la Casa Blanca' estará presente en Estados Unidos, donde continúan las detenciones por parte del ICE, y en la localidad suiza de Davos, en la que Trump tiene previsto comparecer este miércoles para hablar sobre su relación con los gobiernos europeos y su ambición sobre Groenlandia.

Asimismo, Ana Pastor entrevistará a un joven detenido por el ICE en Minneapolis y al profesor e historiador Mark Bray, huido de Estados Unidos ante las amenazas recibidas a raíz de la publicación de su libro ‘Antifa’.

Además, 'El Objetivo' también contará con una mesa de analistas conformada por los periodistas Jorge y Paola Ramos, el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez y los analistas Fernando Arancón (‘El Orden Mundial’) y Emilio Doménech, entre otros.

Por último, 'El Objetivo: un año de Donald Trump en la Casa Blanca' también estará pendiente de la última hora sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) así como del accidente de Rodalíes en Gélida (Barcelona) y la última hora del temporal.