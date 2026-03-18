La aplastante explicación de Ana Pastor ante las críticas a la corresponsal de TVE en Irán tras aparecer con un velo

En los últimos días, son varios los que están señalando y cuestionando a Silvia Guerra, reportera del 'Telediario' de TVE desplazada a Irán por llevar yihab en sus conexiones en directo mientras se ve a otras mujeres detrás sin el velo.

Y es que desde que estalló la guerra en Irán se está produciendo un debate sobre la situación de las mujeres en el país. De hecho, hace una semana se producía un fuerte enfrentamiento entre Risto Mejide y un profesor de español en el país a causa precisamente del velo.

Más información La Asociación de la Prensa de Madrid emite un comunicado tras la denuncia a Silvia Intxaurrondo de una entidad proisraelí

Ahora este señalamiento a Silvia Guerra por llevar yihab también está dando la vuelta a las redes sociales. Mientras son muchos los que cuestionan a la reportera de RTVE, otros como Ana Pastor o Ana Cárdenes, ex corresponsal de EFE en Irán dan la cara por su compañera.

"No es información, es teatro y propaganda. Una periodista de TVE se ha tapado la cabeza en las noticias, mientras pasaba por detrás una mujer de Irán por la calle sin taparse la cabeza", denunciaba Fonsi Loaiza, doctor en Periodismo y fiel defensor de la izquierda y de Unidas Podemos.

No es información, es teatro y propaganda. Una periodista de TVE se ha tapado la cabeza en las noticias, mientras pasaba por detrás una mujer de Irán por la calle sin taparse la cabeza. pic.twitter.com/Is3XQoYVBr — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 17, 2026

La periodista de TVE desde Irán con un velo en la cabeza mientras por la calle pasan mujeres sin taparse la cabeza. pic.twitter.com/reE0rkKh8i — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) March 17, 2026

Ana Pastor desmonta las críticas a la reportera de TVE por llevar velo en Irán

Un comentario que ha provocado que Ana Pastor haya saltado de forma indirecta contra él y defendiendo la realidad de lo que se vive en Irán. "Qué me estáis contando. Que un cuñado de la hizquierdaBerdadera desde el sillón de su casa está hablando de llevar velo en Irán si eres mujer", empezaba escribiendo en su cuenta de "X". "Quitarte el velo puede hacer que te maten como a Mahsa Amini. Pero qué sabremos las mujeres periodistas que hemos estado allí (Y que nos hemos quitado el velo)", exponía en otro mensaje la presentadora de 'El Objetivo'.

Quitarte el velo puede hacer que te maten como a Mahsa Amini.



Pero qué sabremos las mujeres periodistas que hemos estado allí. (Y que nos hemos quitado el velo) https://t.co/Tyf3VSisYI pic.twitter.com/w8msW5kCct — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) March 18, 2026

Por su parte, Ana Cárdenes, corresponsal de EFE, también ha contestado a las críticas a Silvia Guerra. "Para ser doctor en periodismo, sabes muy poco de estar en el terreno. Fui corresponsal fija en Irán y puedo decir que esta crítica es absurda e ignora la realidad en Irán y la realidad de las informadoras en estos países", defiende.