Se lía la mundial con Risto Mejide por lo que ha hecho con un profesor de español en Irán: "Es impresentable"

Para conocer de primera mano cómo está la situación en Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Risto Mejide entrevistó este lunes en 'Todo es mentira' a Javier Hernández, un profesor de español y literatura comparada en la universidad iraní desde hace 11 años. Aunque en un primer momento intervino para explicar cómo había sido evacuado del país, la entrevista desembocó en un rifirrafe con el presentador.

Durante la charla, Risto Mejide se interesó por la situación en las aulas, preguntándole si acuden mujeres a sus clases. Él respondió que sí, y, además, con un porcentaje muy alto: "El 90%": "Es un grupo de 25 personas. Todos son mujeres menos dos chicos". A raíz de esto, el publicista quiso saber con qué prendas "adecuadas" tienen que ir a su clase. La respuesta del profesor descolocó al presentador: "Lo del velo hace mucho tiempo que dejó ya de ser obligatorio. A la vista está, por internet circulan las fotos de mis alumnas en clase sin velo".

Sin embargo, el comunicador le recordó el caso de Mahsa Amini, que fue ejecutada por las autoridades iraníes en 2022 por llevar mal colocado el velo. Ante esto, Javier asegura que ese fue el motivo por el que "las autoridades dejaron pasar bastante, porque hubo una revuelta considerable". Pero desde la redacción del programa no lograron comprobar la veracidad de sus palabras, puesto que no encontraban en sus redes esas fotografías a las que hace referencia.

El rifirrafe de Risto Mejide con un profesor de español en Irán: "Has mentido"

Risto Mejide entrevista a un profesor en Irán en 'Todo es mentira'.

Pese a esto, él ha insistido: "Se puede comprobar en mi Instagram". Risto Mejide, visiblemente molesto, le ha espetado: "Dicen que están comprobando tu Instagram y no encuentran esas fotos". Por eso, le ha dicho que después se las enviarían para que las mostrara en público: "Pero que sea el link, que veamos que las colgaste". Instantes después, el presentador le acusaba sin miramientos de mentir: "Te tengo que informar que, comprobando tu Instagram, no hay ni una. La primera foto en la que aparecen mujeres, todas con velo, es del 16 de noviembre de 2018. De las que dices que ya salían si velo, no existen".

El entrevistado trató de aclararlo e insistió en que "hay varias, algunas con velo y otras sin velo. Esa es muy antigua, pero es igual". Una contestación que molestó mucho a Risto Mejide, quien le echó una reprimenda en directo: "No es igual, tú has dicho una cosa y en televisión se han de comprobar las cosas. Has dicho una cosa que no es cierta. No es igual y menos con una cosa tan seria. Antes de inventarte algo, deberías comprobar que no lo podemos comprobar en directo".

Justo después de despedir la conexión con el profesor, el presentador enfureció y volvió a reprochar la actitud del entrevistado: "Acabamos de comprobar que ha mentido y que alguien que entra en este programa para mentir, lo que merece es que no le demos más voz", sentenció de forma airada.

Risto causa indignación en las redes por su trato a un profesor de español en Irán

Precisamente esta forma de despachar Risto Mejide a su invitado ha provocado la indignación de muchos usuarios en las redes sociales. "En Cuatro los invitados y los periodistas sobre el terreno, tienen que decir lo que quieren oír los presentadores de turno", ha denunciado la politóloga Carolina Alonso.

"La edad de oro del periodismo español es que el periodista que está en el plató desmiente a la persona a la que entrevista sobre el terreno", ha criticado otro usuario en X. "Tenemos en España a un señor doctor en Lengua y Literatura Persas por la Universidad de Allameh Tabatabaei como es Javier Hernández, con 12 años de experiencia vital en Irán, y este es el aprovechamiento que hace de tal capital humano la gentuza de los medios de comunicación", lamenta otro.

Risto entrevista a Javier Hernández profesor d español en Irán, para q cuente la sumisión d las mujeres. Y va el tío y dice q el 90% de sus alumnos son mujeres y q van a clase sin velo. Y Risto se ha llevado una guantada sin mano q se ha oído en Teherán...pic.twitter.com/86vMNttJzl — Ivan (@caminantes21) March 9, 2026

Incluso la Embajada de Irán en España se ha pronunciado sobre este polémico momento en su perfil oficial en X: "Por eso siempre reiteramos y advertimos sobre las percepciones erróneas y la desinformación que terminan provocando la difusión de información falsa. Cuando se trata de IRÁN, hay que tener cuidado con la propaganda", ha escrito.

Por eso siempre reiteramos y advertimos sobre las percepciones erróneas y la desinformación que terminan provocando la difusión de información falsa.

Cuando se trata de IRÁN, hay que tener cuidado con la propaganda y las fabricaciones del #EjeAgresorEpsteiniano https://t.co/64jy3v1IIQ — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) March 10, 2026

En @cuatro los invitados y los periodistas sobre el terreno, tienen que decir lo que quieren oír los presentadores de turno.

Todo el mundo sabe que en Irán las mujeres tienen pleno acceso a la cultura y a la formación y es posible que el uso del velo se haya relajado en ámbitos… https://t.co/KGXglXZkOm — Carolina Alonso (@Carolalon1) March 10, 2026

Tenemos en España a un señor doctor en Lengua y Literatura Persas por la Universidad de Allameh Tabatabaei como es Javier Hernández, con 12 años de experiencia vital en Irán, y este es el “aprovechamiento” que hace de tal capital humano la gentuza de los medios de comunicación. https://t.co/2WtpoBpqGl — Manuel Llinás | لیناس (@manullinas) March 9, 2026

La edad de oro del periodismo español es que el periodista que está en el plató, generalmente un inculto y un trozo de mierda, desmiente a la persona a la que entrevista sobre el terreno. https://t.co/Pfw1IL6wZl — errordesconocido (@errordesconocid) March 9, 2026

Entrevista Risto a un profesor español afincado en Irán y se sorprende el primero cuando le explica el segundo que el 90% de sus alumnos son mujeres y ninguna lleva velo. Claro, le ha caído una losa encima.



La cara de Risto...XD — Alicia Díaz (@AlicciaDs) March 9, 2026

No tienen ni idea de Irán. En su cabeza orientalista, en su supremacismo ignorante, aquello es un lugar oscuro y sórdido. Pero resulta que hay vida y luz y cultura y conocimiento y hasta internet y gente dispuesta a contarlo. Y se les jode el relato. https://t.co/jfLRsbimDQ — Zugasti (@irezugasti) March 9, 2026

La ignorancia es atrevida e irrespetuosa. Risto Mejide, cuya única habilidad es ser un borde desagradable y un chulo no le llega ni a la suela de los zapatos a alguien como Javier. Todos los españoles que sabemos poner a Irán en un mapa le valoramos y admiramos. Vaya basura de TV — Alejandro Salamanca / Desvelando Oriente (@Desvelandorient) March 10, 2026

Algo que he aprendido después de que me hayan entrevistado como “experto” para unos cuantos medios es que los periodistas muchas veces no quieren oír tu versión; quieren que les confirmes la historia que planean contar. https://t.co/3BRoxhdDX6 — Curro Peña 🏳️‍🌈🇺🇦🇵🇸 (@Currikitaum) March 9, 2026

Mira @ristomejide. En este enlace tienes un montón de chicas sin velo. En lugar de ponerte a buscar entre fotos de Instagram la que conviene a tu relato prefabricado, siempre puedes verlo con tus propios ojos y dejar de hacer el ridículo.

Por cierto: el profesor te ha dicho que… https://t.co/N7oGeGODg1 — Carlos Sánchez (@Cyandeceres) March 10, 2026

“Aquí si no dices lo que queremos oír, se acabó la libertad de expresión.”



Así funciona la Matrix televisiva. https://t.co/D2YMsoOPgQ — Andréi Kononov (@KononovAndr) March 9, 2026

¿Entonces de qué sirve que hagáis una entrevista a alguien que lleva viviendo en Irán durante más de una década si luego le vais a difamar diciendo que miente tras compartir su propia experiencia?

¡Esto es impresentable! — Sana-Culito :3 (@Sanderyolo878) March 10, 2026

Un tío que no ha pisado Irán tacha de mentiroso a un señor que vive allí y cuenta su experiencia solo porque el relato no le cuadraba con su propaganda.

Desde luego el nombre del programa les va que ni pintado porque no dicen una verdad ni al médico. https://t.co/A3s8rDEFSl — Στα αριστερά #Auferstanden aus Ruinen (@Aristera1917) March 9, 2026

Menuda falta de respeto...primero preguntando cuantas alumnas tenía...cuando dice el 80%, no te gusta la respuesta y entonces preguntas por el velo, cuando te dice que ahora es opcional, tampoco te encaja y empiezas a llamarlo mentiroso...que vergüenza!!!... — ObiCatQueNoVi 🔻❤💛💜🔻🇪🇭🇱🇧🇸🇾 (@ObiCatQueNoVi) March 9, 2026

Para que entrevistais a testigos directos si luego les imponeis vuestra verdad? Tiene Risto más conocimiento de un país que una persona que vive en ese país? — josempcedi (@josempcedi) March 9, 2026