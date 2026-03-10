Se lía la mundial con Risto Mejide por lo que ha hecho con un profesor de español en Irán: "Es impresentable"

Para conocer de primera mano cómo está la situación en Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Risto Mejide entrevistó este lunes en 'Todo es mentira' a Javier Hernández, un profesor de español y literatura comparada en la universidad iraní desde hace 11 años. Aunque en un primer momento intervino para explicar cómo había sido evacuado del país, la entrevista desembocó en un rifirrafe con el presentador.
Durante la charla, Risto Mejide se interesó por la situación en las aulas, preguntándole si acuden mujeres a sus clases. Él respondió que sí, y, además, con un porcentaje muy alto: "El 90%": "Es un grupo de 25 personas. Todos son mujeres menos dos chicos". A raíz de esto, el publicista quiso saber con qué prendas "adecuadas" tienen que ir a su clase. La respuesta del profesor descolocó al presentador: "Lo del velo hace mucho tiempo que dejó ya de ser obligatorio. A la vista está, por internet circulan las fotos de mis alumnas en clase sin velo".
Sin embargo, el comunicador le recordó el caso de Mahsa Amini, que fue ejecutada por las autoridades iraníes en 2022 por llevar mal colocado el velo. Ante esto, Javier asegura que ese fue el motivo por el que "las autoridades dejaron pasar bastante, porque hubo una revuelta considerable". Pero desde la redacción del programa no lograron comprobar la veracidad de sus palabras, puesto que no encontraban en sus redes esas fotografías a las que hace referencia.
El rifirrafe de Risto Mejide con un profesor de español en Irán: "Has mentido"
Pese a esto, él ha insistido: "Se puede comprobar en mi Instagram". Risto Mejide, visiblemente molesto, le ha espetado: "Dicen que están comprobando tu Instagram y no encuentran esas fotos". Por eso, le ha dicho que después se las enviarían para que las mostrara en público: "Pero que sea el link, que veamos que las colgaste". Instantes después, el presentador le acusaba sin miramientos de mentir: "Te tengo que informar que, comprobando tu Instagram, no hay ni una. La primera foto en la que aparecen mujeres, todas con velo, es del 16 de noviembre de 2018. De las que dices que ya salían si velo, no existen".
El entrevistado trató de aclararlo e insistió en que "hay varias, algunas con velo y otras sin velo. Esa es muy antigua, pero es igual". Una contestación que molestó mucho a Risto Mejide, quien le echó una reprimenda en directo: "No es igual, tú has dicho una cosa y en televisión se han de comprobar las cosas. Has dicho una cosa que no es cierta. No es igual y menos con una cosa tan seria. Antes de inventarte algo, deberías comprobar que no lo podemos comprobar en directo".
Justo después de despedir la conexión con el profesor, el presentador enfureció y volvió a reprochar la actitud del entrevistado: "Acabamos de comprobar que ha mentido y que alguien que entra en este programa para mentir, lo que merece es que no le demos más voz", sentenció de forma airada.
Risto causa indignación en las redes por su trato a un profesor de español en Irán
Precisamente esta forma de despachar Risto Mejide a su invitado ha provocado la indignación de muchos usuarios en las redes sociales. "En Cuatro los invitados y los periodistas sobre el terreno, tienen que decir lo que quieren oír los presentadores de turno", ha denunciado la politóloga Carolina Alonso.
"La edad de oro del periodismo español es que el periodista que está en el plató desmiente a la persona a la que entrevista sobre el terreno", ha criticado otro usuario en X. "Tenemos en España a un señor doctor en Lengua y Literatura Persas por la Universidad de Allameh Tabatabaei como es Javier Hernández, con 12 años de experiencia vital en Irán, y este es el aprovechamiento que hace de tal capital humano la gentuza de los medios de comunicación", lamenta otro.
Incluso la Embajada de Irán en España se ha pronunciado sobre este polémico momento en su perfil oficial en X: "Por eso siempre reiteramos y advertimos sobre las percepciones erróneas y la desinformación que terminan provocando la difusión de información falsa. Cuando se trata de IRÁN, hay que tener cuidado con la propaganda", ha escrito.
