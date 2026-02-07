Pablo González Batista se refiere en estos términos a Risto Mejide tras su salida de 'Todo es mentira' para fichar por TVE

Siguiendo los pasos de Marta Flich, Pablo González Batista se ha despedido finalmente este viernes de 'Todo es mentira' para continuar su trayectoria profesional en TVE. Lejos de contar con una despedida en plató, el que a menudo ejercía de sustituto de Risto Mejide en el espacio de Cuatro se ha pronunciado sobre su salida a través de sus redes sociales, mandando un mensaje al presentador y a todo su equipo.

Apenas un mes después de que Virginia Riezu abandonase el programa y antes de que se cumpla un año de la marcha de Marta Flich, el periodista se ha sumado a la fuga de colaboradores que atiza a Risto Mejide en plena celebración de su séptimo aniversario en Cuatro. Pocos días después de conocerse que dará el salto a las tardes de La 2 para conducir un nuevo magacín cultural, el comunicador se despidió del programa de Cuatro de forma discreta la semana pasada.

Pablo González Batista dedica un emotivo mensaje a Risto Mejide y sus compañeros de 'Todo es mentira' tras su marcha

"Hoy es el primer viernes en mucho tiempo en que no estaré en 'Todo es mentira'. Y, claro, se me hace raro, como cuando despiertas a oscuras en una cama que no es la tuya (me lo ha contado un amigo)", ha comenzado explicando Pablo González Batista en su perfil de Instagram acompañado de un collage junto a varios de sus compañeros.

"Han sido muchos meses de aprendizaje del oficio junto a los mejores. Meses de intentar explicar el mundo mientras el mundo se empeñaba en no dejarse entender. Tiempo más que suficiente para conocer, admirar y querer a las personas capaces de materializar ese pequeño milagro televisivo diario", ha asegurado el periodista, recordando con cariño su tiempo en el magacín de Cuatro, donde aterrizó en el verano de 2024 para sustituir al publicista durante sus vacaciones de verano.

Así, no ha evitado lanzar un mensaje dirigido al presentador. "Hoy, quiero dar las gracias a Risto Mejide por la exigencia, el ejemplo, la confianza y la libertad. He aprendido mucho más de lo que he podido mostrar en pantalla", ha señalado Pablo González Batista, agradeciendo también a la productora del formato. "Gracias a Vodevil TV, a Anibal Ruíz Villar, a Chiqui, a Patri, a Antonio, a Epi y a uno de los mejores equipos con los que he tenido la suerte de trabajar… Uno capaz de transformar el caos en televisión de calidad con criterio, rigor, y el punto justo de mala baba", ha añadido el comunicador.

A su vez, ha agradecido a compañeros como Marta Flich, Luis Fabra, Pere Aznar o Virginia Riezu, dejando también un mensaje para la que ha sido su casa televisiva durante los últimos años. "Y gracias a Mediaset, a Jaime Guerra, a Eduardo, a Alberto, a Alessandro… Directivos a los que tengo la suerte de poder llamar por su nombre y a los que he abrazado mucho más de lo que cualquier manual corporativo recomendaría. Crecer junto a vosotros ha sido un privilegio", ha señalado.

"Me voy agradecido y sin épica. No hay portazos ni dramas", ha advertido Pablo González Batista ante los posibles rumores sobre su salida. "Es apenas un desvío de esos que uno toma porque intuye que necesita aprender algo nuevo pata no empezar a arrepentirse demasiado pronto. Todo es mentira, sí. Pero lo vivido aquí ha sido increíblemente real. Gracias totales", terminaba escribiendo en su post.

Lejos de Cuatro y 'Todo es mentira', el presentador conducirá próximamente junto a Susana Castellón 'Sukha', el nuevo magacín cultural que TVE se encuentra preparando para las tardes de La 2, y que se encajará en su programación a partir de las 19:30 horas, justo después de 'Malas Lenguas'. Este supondrá un cambio radical del registro de política y humor al que está acostumbrado, ofreciendo una amplia mirada al panorama cultural abordando novedades musicales, gastronomía, viajes, medio ambiente, arte, divulgación y mucho más.