Virginia Riezu rompe su silencio sobre el verdadero motivo por el que cambió a Risto Mejide por 'Zapeando'

Virginia Riezu despidió el año desde el plató de 'Todo es mentira' pero lo ha comenzado desde la competencia, estrenando su nueva silla de colaboradora en 'Zapeando'. El magacín de Cuatro celebró su séptimo año de vida este enero sin una de las piezas claves de su elenco. Y de una vez por todas, la humorista ha desvelado los motivos que la llevaron a poner fin a su etapa el espacio de Risto Mejide y cómo se fraguó realmente su fichaje en La Sexta.

En una reciente entrevista para El Confi TV, la humorista se ha sincerado sobre cómo ha sido su primera toma de contacto con el programa conducido por Dani Mateo. "Me han recibido con muchísima alegría los compañeros. Conocía a muchos de ellos, ya que hay muchos cómicos", ha comenzado explicando. "Es un giro total porque, claro, vengo de la actualidad política que está muy dura y muy polarizada. Me apetecía un cambio. Y como 'Zapeando' es Disneyland, pues todo fenomenal", ha reconocido la televisiva.

Virginia Riezu aclara el motivo tras su marcha de 'Todo es mentira': "No quería volver a casa hecha polvo de tanta confrontación"

Así, no ha dudado en aclarar cómo se fraguó su fichaje en La Sexta. "Ya había recibido una llamada el año pasado de Zapeando y decidí que todavía no había terminado mi ciclo en 'Todo es mentira", ha asegurado Virginia Riezu. "Este año, sentí que ya había hecho un poco todo en el programa y también, sobre todo, sentía que quería un cambio de ciclo, de contenidos. Que no quería volver a casa hecha polvo de tanta confrontación", explica la cómica sobre su desgaste en el espacio de Cuatro.

"Aunque 'Todo es mentira' ha sido muy importante y me ha dado mucha experiencia y mucho directo, he aprendido mucho. Porque los políticos se las saben todas y, para pillarles la vuelta, te las tienes que saber tú todas. También llegó un momento en el que sentía que cada vez había menos hueco para la comedia en el programa", ha lamentado la que se convirtió en una de las piezas centrales del magacín por sus queridas imitaciones. "Contacté otra vez con Zapeando, porque ya había hablado el año pasado, y acordamos empezar", ha desvelado.

Al igual que ahora se adapta a su nuevo papel en 'Zapeando', la cómica también ha recordado cómo fue tomar el relevo de Miguel Lago durante los inicios de 'Todo es mentira'. "Con bastante presión. A mí al principio me costó un poco integrarme. Luego compraron mi comedia y mi personaje: el levantarme en plató, robar el móvil a una política… Ese tipo de cosas que a mí me gustan mucho y que me gustaría hacer también en 'Zapeando", ha rememorado Virginia Riezu.

Sobre La Sexta: "Creo que la cadena ha estado contenida estos últimos años"

"Fue un poco loco, sí", ha reconocido ante el citado medio sobre la ocasión en la que dio las Campanadas junto a Risto Mejide, Mariló Montero y Antonio Castelo en Cuatro. "Estaba flipando, de empezar y estar casi un poco cuestionada y el tener que 'ganarme la silla', a de repente estar en las campanadas", ha explicado, postulándose también para la próxima gala de fin de año de La Sexta.

"Lo de las Campanadas es una espinita clavada, porque no estuvimos en lo que son las campanadas, fue en el previo. Me gustaría en la Puerta del Sol, pero son unos pocos privilegiados los que lo pueden hacer, pero me encantaría. ¡Con Marc Giró, el nuevo fichaje de La Sexta!", ha propuesto Virginia Riezu, mojándose también sobre el fichaje del presentador en Atresmedia. "Admiro muchísimo a Marc y sigo su trayectoria desde hace un montón de tiempo. Me gusta muchísimo y me parece un acierto de La Sexta", ha comentado sobre la posibilidad de aparecer en su nuevo programa.

En ese sentido, la humorista ha opinado sin filtros sobre esta nueva etapa de La Sexta con sus recientes fichajes. "Creo que la cadena ha estado un poco contenida estos últimos dos años y ahora está empezando a hacer nuevos fichajes frente a los acontecimientos que están sucediendo. Y creo que se va a rearmar muy fuerte este 2026", ha sentenciado la cómica, que no ha dudado en referirse sobre el fichaje de Valeria Ros como su sustituta en 'Todo es mentira'.

"Cuando se acaba en un sitio, hay gente que se le hace una despedida y a otra que no"

"Yo le deseo lo mejor. Es colega, pero todavía no hemos hablado, ya que yo también paso a su antiguo programa. Al final, somos trabajadores y tampoco hay tantos programas de comedia en parrilla, y nos estamos moviendo un poco de un lado para otro", ha señalado Virginia Riezu, mostrando su apoyo a la humorista. "Creo que es bueno que cada uno viva su propia experiencia y no sugestionarse con lo que ha vivido otro, ni para bien ni para mal... Como nos vamos a encontrar en los escenarios, pues ahí detrás en los camerinos ya cotillearemos", ha reconocido en su entrevista con el citado medio.

Finalmente, ha aclarado por qué no pudo despedirse oficialmente de la audiencia tras 7 años en el programa. "Bueno, cosas de los fichajes... Me da un poco de pena, pero bueno. Cuando se acaba en un sitio, hay gente que, por las circunstancias que sean, se le hace una despedida y a otra que no", ha lamentado la humorista. "A lo mejor tengo que hacer una por redes para decirle a la gente: 'Oye, que estoy 'Zapeando'. Nada, la vida. Como diría Rodrigo Rato: 'Es el mercado, amigos'. Pero no pasa nada, está bien", ha explicado la televisiva.