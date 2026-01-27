Valeria Ros debuta en 'Todo es mentira' y pone contra las cuerdas a Risto Mejide con esta pregunta de su vida privada

Valeria Ros ha ocupado finalmente su nueva silla de colaboradora en 'Todo es mentira' este martes 27 de enero varias semanas después de que Mediaset confirmase su fichaje. Tras aclarar qué ocurrirá con su puesto en 'La Revuelta' tras incorporarse al magacín de Cuatro, la humorista ha arrasado con todo y con todos en su debut, llegando a sonrojar a Risto Mejide con su atrevida propuesta.

"Lo hemos anunciado por activa y por pasiva, ha salido en todos los medios, está todo el mundo pendiente", ha comenzado aclarando el publicista este martes al inicio del programa, confirmando que sería este martes cuando 'Todo es mentira' incorporase a su nuevo fichaje, que llega para suplir el hueco de Virginia Riezu. Cabe recordar que la histórica humorista del formato ha entrado en el nuevo año cambiando la mesa de actualidad de Risto Mejide por 'Zapeando'.

Valeria Ros se estrena finalmente en 'Todo es mentira' poniendo a Risto Mejide contra las cuerdas con una íntima pregunta

Y precisamente, un rostro con experiencia previa en el magacín de La Sexta ha tomado su relevo en las tardes de Cuatro. "¡Hoy es el gran día, hoy se estrena nuestra nueva cómica, Valeria Ros!", ha anunciado entre aplausos el presentador dando la bienvenida a la colaboradora habitual de 'La Revuelta'. "¡Qué ilusión, Risto! Mi familia está feliz, no sé qué les has hecho, que están locas por ti", ha confesado la humorista, que afronta con entusiasmo su nueva etapa profesional.

Valeria Ros durante su debut en 'Todo es mentira'

Ha sido entonces cuando la nueva colaboradora ha pillado por sorpresa a Risto Mejide en su debut, poniéndolo contra las cuerdas con una pregunta sobre su vida privada. "De parte de mi tía, ¿estás con alguien ahora? En serio, pegáis bastante", señalaba la televisiva llegando a sonrojar al conductor del programa, que evitaba responder reiterando sus buenos deseos de cara a su incorporación. "Valeria, te lo digo en serio, es un gusto tenerte en el programa", sentenciaba el comunicador.

Así, su debut se produce una semana más tarde de lo previsto, pues su supuesto desembarco en la mesa de 'Todo es mentira' estaba fechada para el lunes 19 de enero. Probablemente la cobertura informativa especial por la tragedia ferroviaria de Adamuz trastocó los planes del magacín de Cuatro para incorporar a Valeria Ros. Y antes de su estreno, la humorista no dudó en aclarar a través de sus redes que ocurrirá con su puesto en el programa de David Broncano.

"¡Lo siento, haters! Creo que me vais a tener que seguir aguantando también en 'La revuelta", escribió la humorista en su cuenta de X tras hacerse oficial su fichaje en 'Todo es mentira', desvelando que compaginará sus apariciones diarias en el espacio de Cuatro con sus visitas esporádicas a 'La Revuelta', que durante su primera temporada en La 1 destacaron por ser más bien anecdóticas en comparación con la del resto de colaboradores. Un patrón que parece estar repitiéndose en este nuevo curso televisivo.