Valeria Ros aclara su vinculación con TVE en 'La Revuelta' tras su fichaje por 'Todo es mentira' en Mediaset

'La Revuelta' arrancó su segunda temporada en TVE el pasado septiembre resolviendo una de las grandes incógnitas sobre la que más especularon sus seguidores: la continuidad de Valeria Ros en el programa. Y si bien la humorista zanjó ante el público los rumores sobre su despido, su futuro en el espacio de David Broncano ha vuelto a quedar en duda tras confirmar su fichaje en 'Todo es mentira' en Cuatro.

Si bien se despidió de 'Zapeando' y Atresmedia para poder formar parte de la nueva etapa de David Broncano en la corporación pública, la cómica no ha dudado en expandir sus horizontes televisivos más allá de 'La Revuelta' de cara este 2026 después de una primera temporada en el espacio de La 1 donde sus apariciones han sido anecdóticas. Así, Mediaset ha anunciado que su debut en el espacio de Risto Mejide tendrá lugar el próximo lunes 19 de enero.

.@VALValeriaRos se incorpora a 'Todo es mentira' a partir del próximo lunes 19 🙌🏻 pic.twitter.com/5PRJP8K8gl — Mediaset España (@mediasetcom) January 13, 2026

Valeria Ros aclara si continuará en 'La Revuelta' tras fichar por 'Todo es mentira'

Y ante la incertidumbre sobre qué ocurrirá con su sección en 'La Revuelta' tras arrancar su nueva etapa en Cuatro, Valeria Ros ha tomado sus redes sociales para dirigirse a los que piden su despido del programa de David Broncano. "¡Lo siento haters! Creo que me vais a tener que seguir aguantando también en 'La Revuelta", ha aclarado la humorista, confirmando que compaginará su aparición en ambos espacios.

Lo siento haters! Creo que me vais a tener que seguir aguantando también en @LaRevuelta_TVE 🤣 — Valeria Ros (@VALValeriaRos) January 13, 2026

Su inesperado fichaje en 'Todo es mentira' llega poco después de la marcha de uno de sus rostros más históricos. Virginia Riezu puso fin a su etapa en el magacín de Cuatro tras más de 7 años como colaboradora para iniciar una nueva etapa en 'Zapeando', donde debutó este pasado lunes 12 de enero. Ahora, parece que Valeria Ros será la encargada de coger el testigo de la humorista en la mesa de actualidad de Risto Mejide.

Cabe recordar que Valeria Ros ya aclaró en su día cómo gestiona sus apariciones en 'La Revuelta' después de que los fans del programa especulasen que había sido despedida por sus escasas apariciones durante el primer curso televisivo. "Tanto en 'La Resistencia' como en 'La Revuelta' yo he sido una colaboradora de las que te llaman y te dicen: '¿Puedes ir el 16 de enero?'. Pues 'sí puedo', o 'no puedo'. O sea, nunca ha sido un trabajo primordial", comenzó explicando.

"Siempre ha sido un extra en comedia, porque son colegas míos y que me divierte todo poder hacer una sección con ellos", advirtió la cómica a principios de la presente temporada. De igual forma, la humorista también se ha pronunciado en el pasado sobre "el hate" que percibió en términos generales por parte del público durante su estreno en 'La Revuelta'. "Cuando fui nos pusieron un poco a todos a caldo. Conmigo, en las primeras apariciones, hubo un hate horrible. Pero vamos, luego me di cuenta de que es que ponen a caldo a todo el mundo", aseguró en su día.