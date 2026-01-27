RTVE anuncia una nueva programación para La 1 tras 'La Revuelta' y en el horario de máxima audiencia este martes

La 1 de RTVE tendrá una nueva programación este martes, 27 de enero, como resultado del fin definitivo de 'Late Xou', la oferta afianzada en la segunda noche de la semana, tras la marcha de Marc Giró a Atresmedia.

Recordemos que se trató de un trascendental e inesperado movimiento dentro del sector que supone, además, un importante y doloroso zarpazo para la corporación pública, que ha perdido de esta manera a una de sus caras más destacadas y reconocidas por el público en los últimos tiempos.

Con su final, a La 1 de RTVE se le queda libre el prime time de los martes y, de momento, ha optado por cubrir ese gran hueco que deja Marc Giró por cine. En concreto, por el estreno de la película 'Cuerpo escombro', protagonizada por Dani Rovira y Ernesto Sevilla. Se ofrecerá a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta' de David Broncano.

El largometraje competirá frontalmente contra un nuevo episodio de 'Renacer' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro, 'GH DÚO: Especial salvación' en Telecinco y el estreno de la nueva temporada de 'Apatrullando' en La Sexta. Posteriormente, a las 00:45 horas, La 1 ofrecerá otra comedia dramática de Rovira; en este caso junto a Karra Elejalde o Alexandra Jiménez.

Tráiler de 'Cuerpo Escombro' con Dani Rovira

Si bien, teniendo en cuenta que el próximo martes, 3 de febrero, La 1 de RTVE emitirá el partido de Copa del Rey entre el Albacete Balompié y el F.C. Barcelona y que el martes, 10 de febrero, se ofrecerá la primera semifinal del Benidorm Fest 2026, TVE ha preferido apostar por cine en lugar de estrenar alguna de sus nuevas ofertas para el prime time pendientes de lanzamiento como 'Top Chef: dulces y famosos' o el formato que se está preparando con Dani Rovira.

El humorista y actor regresará "muy pronto" a la pública para ponerse al frente de un nuevo show semanal de humor, producido en colaboración con El Terrat ('Futuro Imperfecto'). Bajo la marca 'Al margen de todo', RTVE buscará así sustituir el enorme vacío que deja Marc Giró y su concluido 'Late Xou' o el retiro temporal de Andreu Buenafuente por salud mental.

Así queda la programación nocturna de La 1 de RTVE este martes: