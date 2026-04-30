La audiencia dicta una unánime sentencia al estreno de 'La Noche de Aimar' en La Sexta con una comparación repetida

La Sexta ha completado todos sus estrenos de esta temporada este miércoles con el lanzamiento de 'La noche de Aimar', el nuevo espacio de entrevistas íntimas con el que Aimar Bretos, uno de los rostros estelares de la SER da el salto a la televisión.
'La Noche de Aimar' es un programa semanal de entrevistas en el que Aimar Bretos traslada a la televisión la esencia y la personalidad que le han convertido en uno de los periodistas más aclamados y reconocidos del panorama actual. Cada semana, Bretos recibirá a invitados de primer nivel de diferentes ámbitos, con los que profundizará en aspectos clave de su trayectoria, de su carrera o de la actualidad. Además, el programa dará voz a personalidades desconocidas que tengan algo que aportar y de las que podamos aprender.
'La Noche de Aimar' aterriza en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia.
Si por algo se caracteriza Aimar Bretos es por su estilo inconfundible a la hora de abordar una entrevista. Una personalidad única que se mantiene intacta en el programa y que se basa en generar conversaciones pausadas y sin interferencias, como las que se verán cada semana con los diferentes invitados de primer nivel que le acompañan en plató.
Para lograr este efecto, el espacio es clave. En 'La Noche de Aimar', Bretos sorprende con un plató diferente e innovador en el que el tenue juego de luces, el uso de elementos proyectados y la escenografía minimalista se combinan para crear una ambientación íntima y muy especial que traspasa la pantalla y que no dejará a nadie indiferente.
'La Noche de Aimar' también dará voz a personas desconocidas de las que tenemos mucho que aprender. Cada semana, Aimar Bretos recibirá a todo tipo de perfiles de diferentes facetas, con el objetivo de profundizar en su experiencia y en sus conocimientos. Para ello, contará en cada entrega con la colaboración de diferentes rostros conocidos, los denominados “amigos de Aimar”.
En este primer programa, Aimar Bretos ha entrevistado a los actores José Sacristán y Juan Diego Botto. Asimismo, el periodista recibía en el plató a la uróloga Blanca Madurga, con quién ha hablado de todo lo relacionado con el pene. En esta parte, el presentador ha contado con la colaboración de tres amigos: Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo.
La sentencia del público a 'La Noche de Aimar'
Y como era de esperar, la llegada de 'La Noche de Aimar' a La Sexta ha generado muchos comentarios en redes sociales. Así, muchos han comentado lo que les ha parecido este programa que evoca a otros del pasado como 'Ratones colorados' de Jesús Quintero o 'La noche abierta' de Pedro Ruiz.
"Qué gran acierto de programa. Conversación, escucha, pausa, fantástico conductor e invitados. Enhorabuena a @AimarBretos @Newtral y @_anapastor_ un regalo de programa", destacaba una usuaria. "Qué maravilla. Televisión de la buena. De la que se echaba de menos. De la que necesitamos", comentaba otro.
"Este programa era necesario. Se agradece algo así de pausado y tranquilo, en medio de tanto ruido y tanta rapidez", recalcaba otro de los usuarios en "X".
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.