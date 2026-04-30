La audiencia dicta una unánime sentencia al estreno de 'La Noche de Aimar' en La Sexta con una comparación repetida

La Sexta ha completado todos sus estrenos de esta temporada este miércoles con el lanzamiento de 'La noche de Aimar', el nuevo espacio de entrevistas íntimas con el que Aimar Bretos, uno de los rostros estelares de la SER da el salto a la televisión.

'La Noche de Aimar' es un programa semanal de entrevistas en el que Aimar Bretos traslada a la televisión la esencia y la personalidad que le han convertido en uno de los periodistas más aclamados y reconocidos del panorama actual. Cada semana, Bretos recibirá a invitados de primer nivel de diferentes ámbitos, con los que profundizará en aspectos clave de su trayectoria, de su carrera o de la actualidad. Además, el programa dará voz a personalidades desconocidas que tengan algo que aportar y de las que podamos aprender.

'La Noche de Aimar' aterriza en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia.

Si por algo se caracteriza Aimar Bretos es por su estilo inconfundible a la hora de abordar una entrevista. Una personalidad única que se mantiene intacta en el programa y que se basa en generar conversaciones pausadas y sin interferencias, como las que se verán cada semana con los diferentes invitados de primer nivel que le acompañan en plató.

Para lograr este efecto, el espacio es clave. En 'La Noche de Aimar', Bretos sorprende con un plató diferente e innovador en el que el tenue juego de luces, el uso de elementos proyectados y la escenografía minimalista se combinan para crear una ambientación íntima y muy especial que traspasa la pantalla y que no dejará a nadie indiferente.

'La Noche de Aimar' también dará voz a personas desconocidas de las que tenemos mucho que aprender. Cada semana, Aimar Bretos recibirá a todo tipo de perfiles de diferentes facetas, con el objetivo de profundizar en su experiencia y en sus conocimientos. Para ello, contará en cada entrega con la colaboración de diferentes rostros conocidos, los denominados “amigos de Aimar”.

En este primer programa, Aimar Bretos ha entrevistado a los actores José Sacristán y Juan Diego Botto. Asimismo, el periodista recibía en el plató a la uróloga Blanca Madurga, con quién ha hablado de todo lo relacionado con el pene. En esta parte, el presentador ha contado con la colaboración de tres amigos: Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo.

La sentencia del público a 'La Noche de Aimar'

Y como era de esperar, la llegada de 'La Noche de Aimar' a La Sexta ha generado muchos comentarios en redes sociales. Así, muchos han comentado lo que les ha parecido este programa que evoca a otros del pasado como 'Ratones colorados' de Jesús Quintero o 'La noche abierta' de Pedro Ruiz.

"Qué gran acierto de programa. Conversación, escucha, pausa, fantástico conductor e invitados. Enhorabuena a @AimarBretos @Newtral y @_anapastor_ un regalo de programa", destacaba una usuaria. "Qué maravilla. Televisión de la buena. De la que se echaba de menos. De la que necesitamos", comentaba otro.

"Este programa era necesario. Se agradece algo así de pausado y tranquilo, en medio de tanto ruido y tanta rapidez", recalcaba otro de los usuarios en "X".

Qué gran acierto de programa #LaNocheDeAimar Conversación, escucha, pausa, fantástico conductor e invitados. Enhorabuena a @AimarBretos @Newtral y @_anapastor_ un regalo de programa 👏 — 𝛂m𝛂li𝛂 (@Alfita2017) April 29, 2026

Qué bueno es @AimarBretos entrevistando.

En este formato, dejar hablar es fundamental. No hay muchos entrevistadores que sacrifiquen su ego para dejar que brille el personaje.

Sobre todo, cuando el entrevistado elegido tiene tanto que contar.

Magnífico comienzo#LanochedeAimar https://t.co/kyd2gGkbwO — Mercedes gallizo (@GallizoMercedes) April 29, 2026

Qué maravilla. Televisión de la buena. De la que se echaba de menos. De la que necesitamos. Un entrevista calmada, a corazón abierto con @JuanDiegoBotto. Enhorabuena @AimarBretos #lanochedeaimar pic.twitter.com/9KLsjiQTHE — Gustavo Matos 🇮🇨🇪🇸🇪🇺 (@matosgustavo) April 29, 2026

Lo de #LaNocheDeAimar es un acierto absoluto. Nos hace falta calma y sosiego entre tanto ruido. Y , para los que le seguimos desde hace tiempo , @AimarBretos no decepciona. Enhorabuena a @Newtral y @_anapastor_ por el formato y por el fichaje. Por cierto, el plató me tiene ❤️ — Javi 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@javiermoran_b) April 29, 2026

Este programa era necesario. 💚

Se agradece algo así de pausado y tranquilo, en medio de tanto ruido y tanta rapidez.#LaNocheDeAimar — televisivok (@televisivok) April 29, 2026

Un acierto #lanochedeAimar en @laSextaTV. Se echaba de menos un espacio de entrevistas, pausado, con personajes interesantes. Recuperar la dignidad de una franja tan arrastrada por el fango de la mediocridad en los últimos tiempos como es el prime time. Enhorabuena @AimarBretos — Rayco D. Dorta Hernández 🔻 (@RaycoDorta) April 29, 2026

Que auténtica maravilla #LaNocheDeAimar .

Donde ya tenía olvidada la televisión convencional, Aimar ha conseguido que vuelva a pulsar el botón de encendido.

Enhorabuena @AimarBretos . — Manolo Moñete (@Rodense) April 29, 2026

Me ha gustado #LaNocheDeAimar, sobre todo esta charla sobre sexo de forma tan distendida y natural.

Me gusta que en 'prime time', como hacen en @ZeroDramas_TVE, se hable sin pudor de sexo.

Se expongan dudas y se lleve a profesionales a quien consultar. — Javier 🚂 (@javimartc) April 29, 2026

#LaNocheDeAimar es exactamente lo que te puedes esperar del programa, ni más ni menos. Y no es poco decir, todo lo contrario. Una delicia para los huérfanos de #LaMatemáticaDelEspejo — Nayin Costas (@NayinCostas) April 29, 2026

✅ Inteligencia: capacidad de ver y comprender, otra cosa son los listos. #LaNocheDeAimar 👉 televisión inteligente. — Amazinger (@bichejose) April 29, 2026

@JuanDiegoBotto y José Sacristán en el mismo programa y yo más enamorada que nunca de tanto arte y de tan buena gente que no se puede aguantar. Gracias a #lanochedeaimar . No se puede hacer mejor. — Sámar (@samaronia) April 29, 2026

Qué maravilla escuchar a una persona sensata y llena de sentido común, como es José Sacristán. Y poder escucharle en la increíble atmósfera que se crea en #LaNocheDeAimar pic.twitter.com/asaahu80R9 — Ignacio Urquizu (@iurquizu) April 29, 2026

Soy un amante del género de la entrevista. Echaba de menos programas como #LaNocheDeAimar, donde la conversación merece que sea pausada y se escuche al otro. Me ha llevado a la época de #LaNocheAbierta en La2 — Ardiel Rodríguez de los Santos (@ArdielRo) April 29, 2026

Aimar es de esos periodistas que preguntan, pero sobre todo escuchan tan tan bien 👏 #LaNocheDeAimar — 𝛂m𝛂li𝛂 (@Alfita2017) April 29, 2026

#LaNocheDeAimar es ‘La noche abierta’ (1997) de @ElPedroRuiz en 2026 — Soy un electroduende (@YoElectroduende) April 29, 2026

Como me recuerda el nuevo programa en La Sexta de #LaNocheDeAimar al mejor programa que ha hecho @ElPedroRuiz en Tve, La Noche Abierta. — Sangre Athletic ⚽ (@SangreAthletic) April 29, 2026

@JuanDiegoBotto es todo lo que está bien.

Gracias @AimarBretos por tan buen programa, la manera que tenés de entrevistar es tan cercana. #LaNocheDeAimar — Gabriela Gato (@GatoGabriela) April 29, 2026

Dignificar la televisión practicando la conversación. #Evolucionario. #LaNocheDeAimar — Santi Fernández Pascual (@SantiFPascual) April 29, 2026