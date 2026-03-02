Risto Mejide abre un paréntesis en 'Todo es mentira' y anuncia acciones legales en directo: "Voy a ir hasta el final"

Risto Mejide ha interrumpido este lunes 'Todo es mentira' para saltarse una de sus reglas con respecto a su vida privada. Lo ha hecho después de haber tenido que interponer una denuncia y haberse comprometido con la Policía a hablarlo en su programa.

"Como me he comprometido y soy un hombre de palabra, me he comprometido con la Policía esta mañana a que hoy hablaría de esto en el programa, os voy a pedir que abramos un paréntesis de unos minutos para poner en vuestro conocimiento que me ha ocurrido a mí personalmente, que es una cosa que nunca hago", empezaba explicando el presentador.

"De mi vida personal jamás hablo pero, tratándose de algo que puede estar afectando a muchísima gente hoy día y tratándose de algo que es importante de gestionar, creo que es la oportunidad como me han dicho en la Jefatura Superior de Madrid para compartirlo con todos vosotros y que cada uno saque sus conclusiones y que tenga herramientas para enfrentarse a ello", seguía aclarando.

Tras ello, Risto Mejide ponía al corriente a todos los espectadores de 'Todo es mentira' que se ha visto implicado en una extorsión. "Yo no compartiría públicamente sino fuera porque la dirección general de la policía me lo ha pedido. Yo esta denuncia no la voy a dejar pasar, voy a ir hasta el final con esto", advertía.

Antes de empezar a contar todo, el presentador dejaba claro que iba a contar todo lo que la policía le deja contar porque está abierta una investigación. "El pasado viernes publiqué en mi Instagram una foto. El pasado 28 de enero, me entero de que unas publicaciones de la prensa del corazón están a punto de sacar una noticia sobre mi relación anterior, yo eso lo decido reventar y poner yo en redes y reviento la exclusiva de esa revista", seguía contando.

Y ese mismo día, Risto Mejide recibió el mensaje de WhatsApp de una mujer que decía que era una amiga de un compañero de Mediaset. "Yo, al no tener ese número, la bloqueo y hablo con este compañero y me dice que no le ha visto en su vida. La bloqueo. Pasados unos días, recibo un mensaje muy similar pero con otro nombre y acompañado de una foto en la que salimos una chica y yo. Y yo ya empecé a olerme algo raro", relataba el presentador.

"Yo me he dedicado el tiempo suficiente a la publicidad como para notar algo raro en esa foto. Yo quiero saber quién es esa chica y lo que le pido son pruebas, un vídeo de quién era y por qué contactaba conmigo. Y ese vídeo no llegó jamás y le bloqueo directamente por Instagram", explicaba el presentador.

La advertencia de Risto Mejide: "Alguien está yendo a por mí. Voy a ir hasta el final"

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Después, le llegaron imágenes por Telegram de esa chica. "Todas las imágenes eran de primera generación, no habían sido publicadas antes. Todas las imágenes eran, además, bajadas de algún sitio, no tomadas", expresaba dejando claro que ya sospechaba de que se trataba de una trampa. Y para seguir con su investigación, Risto optó por publicar esa foto en Instagram junto al mensaje de "muy fan de mis fans" para utilizar a los medios del corazón. Algo que resultó un éxito porque varios medios publicaron que "la presunta novia de Risto estaba generada por IA".

Tras ello, Risto Mejide exponía que este tipo de extorsión es la nueva estafa de las redes. "Que esta estafa le está ocurriendo a mucha gente. Se hacen pasar por alguien para después extorsionarla con cualquier cosa, porque pueden hacer lo que sea con estas herramientas de IA", recordaba el presentador. Además exponía que "detrás de esto hay alguien que va a seguir yendo a por mí", defendía.

Y finalmente, el presentador recalcaba que todo el que quiera seguir extorsionándole recibirá una denuncia. "Aviso a navegantes, cualquiera persona u organización, que intente chantajearme, o ir a por mí, decir cosas que no son ciertas, falsear, difamar o calumniar se va a encontrar con esto. Pienso ir hasta el final. El hecho de que vayan a por mí de esta manera significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Y conmigo han pinchado en hueso, porque no tengo nada que ocultar", concluía.