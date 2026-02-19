Risto Mejide sentencia lo que muchos piensan de la cruzada del PP y Vox contra el burka con un dato incontestable

'Todo es mentira' ha abordado en su última emisión la propuesta de ley encabezada por el PP y Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, la cual se ha visto frustrada por la negativa del Gobierno y sus partidos aliados. Y Risto Mejide no ha dudado en lanzar un dardo a las formaciones de derecha ironizando sobre cómo enmarcan esta cuestión dentro de "los problemas que preocupan a los españoles".

Con sorna, el publicista no ha dudado en abordar el intento fallido por erradicar el velo de las calles. "Vamos con otro de los grandes problemas que tanto nos preocupa a los españoles... ¿Verdad? Porque el Partido Popular y Vox siguen con su cruzada contra el burka y niqab... ¿Algo que sale en la lista de principales preocupaciones verdad?", repasaba entre risas el conductor de 'Todo es mentira'.

"Está la vivienda, el burka y el niqab", subrayaba Risto Mejide, dejando claro su tono sarcástico sobre las prioridades de la formación de ultraderecha y el PP, alejadas de las preocupaciones reales de la sociedad española. "Lógicamente esto es una maniobra política para poner en evidencia una vez más las contradicciones de la izquierda", adelantaba entonces el presentador antes de dar paso a Tesh Sidi, diputada de Más Madrid.

El PP y Vox siguen con su cruzada contra el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Lo debatimos con Tesh Sidi, diputada de Más Madrid. #TEM18F ▶ https://t.co/916NsjvCe8 pic.twitter.com/Jbva8x0zH9 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) February 18, 2026

Y la invitada no ha tardado en tratar de explicar la firme negativa por parte de las formaciones progresistas a prohibir el burka y el niqab, a menudo señalados como elementos de opresión para las mujeres árabes. "¿Crees que nos podemos fiar del partido que hace política contra las mujeres españolas?", señalaba la diputada, haciendo referencia a que el principal motivo del rechazo de Sumar y el resto de formaciones responde a quién ha creado la propuesta.

"Pero qué más da si al final se trata de prohibir el burka... ¿Qué más da quién lo proponga?", le espetaba Risto Mejide, algo confuso por la contradicción. "Incluso dentro de la lógica de Vox que me estás comentando, lo veo incluso coherente. Si Vox no quiere mujeres afganas dentro de nuestro país les prohíbe salir a la calle con burka con lo cual no podrán llegar a nuestro país porque no podrán moverse de casa, por ejemplo", añadía el presentador.

Y según Tesh Sidi trataba de explicar el complejo conflicto de intereses y las capas que encierra la liberación de las mujeres árabes, el conductor de 'Todo es mentira' terminaba interrumpiéndola de nuevo. "Pero entonces no me queda claro, ¿queréis prohibir el burka o no?", insistía el presentador algo impaciente.

"Nosotros lo que decimos es que esas mujeres necesitan una emancipación económica, necesitan papeles y derechos en nuestro país para ser independientes de ese patriarcado islámico", resolvía su invitada, dejando claro el punto desde el que parten de cara a la emancipación real de estas mujeres. "¿Pero burka sí o burka no? No me queda claro cuál es vuestra posición", insistía el comunicador.

Así, la diputada de Más Madrid no ha dudado en plantarse. "Burka rotundamente no, y te lo digo yo como árabe y te lo van a decir todas las mujeres musulmanas, no constituye nuestra realidad, otra cosa es que se nos instrumentalice", sentenciaba Sidi en el espacio de Cuatro. "Pues entonces estáis a favor de esa prohibición", advertía entonces Risto Mejide al salir de la confusión.

"Por supuesto, si viene en un debate y una norma perfectamente redactada que dé garantías a las mujeres y no las culpe de su realidad...", terminaba explicando la invitada, insistiendo en el trasfondo xenófobo de esta propuesta de Vox y PP. "¿Y si solo se vota que se prohíba el burka en los espacios públicos entonces no?", volvía a preguntar el conductor de 'Todo es mentira'.