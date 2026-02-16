Risto Mejide pone contra las cuerdas a Pablo Echenique en directo por su polémico tuit sobre Vox

Pablo Echenique ha tenido que rendir cuentas en 'Todo es mentira' este lunes tras eliminar una controvertida publicación en la que en un intento de arremeter contra Vox ha compartido una lectura cargada de homofobia. Así, el antiguo secretario de organización de Podemos no dudaba en explicar los motivos tras su confusión sin convencer demasiado a Risto Mejide, que ha terminado frenando sus intentos de exculparse de sus palabras.

"¿Por qué lo borro y me disculpo con la gente a la que le haya molestado? Por lo que comentaba antes, yo he sido educado, como todos, en una sociedad machista y homófoba, no completamente pero sí en buena medida", ha comenzado explicando el colaborador de 'Todo es mentira' en referencia a su publicación en X comentando el perfil de votantes de Vox recabado por una encuesta del CIS. "Echaba de menos ser el Óscar Puente de la izquierda", ha llegado a bromear el colaborador.

Risto Mejide tiene que frenar a Pablo Echenique por cómo trata de justificar su polémico tuit sobre Vox: "Estás buscando un refugio..."

"Un 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general. Lo ha preguntado el Centro de Investigaciones Sociológicas y lo publica el periódico insignia del conde de Godó. A partir de ahí, que cada uno haga sus valoraciones políticas", publicaba Pablo Echenique en su perfil de la citada red social, relacionando directamente el sexo anal con una práctica exclusiva de hombres homosexuales.

Tras la polémica y las críticas recibidas, Pablo Echenique explica y pide disculpas por el tuit que decidió eliminar. #TEM16F ▶ https://t.co/916Nsjwa3G pic.twitter.com/ozYTmOMW7Q — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) February 16, 2026

Y durante su cara a cara con Risto Mejide de este lunes, el ex político no ha tardado en reconocer su grave error. "Entonces sé que puede ser que yo tenga tics, y seguramente los tenga, en ambos sentidos. Tics pequeños, cosas que no te das cuenta, que intentas modificar pero que yo creo que todo el mundo tenemos, porque hemos sido educados como hemos sido", ha continuado explicando antes de que el presentador le cortase de lleno.

"Estás buscando un refugio en la educación para intentar exculparte", le ha recriminado entonces el conductor de 'Todo es mentira' mientras este trataba de justificarse. "No, en la sociedad que he crecido y nacido, pero el error es mío, por eso he pedido disculpas y lo he borrado, pero estaba explicando el por qué llego a esa conclusión", ha insistido Echenique a la vez que el publicista le lanzaba una mirada cargada de escepticismo.

Entonces, Risto Mejide recuperaba el foco de su pregunta. "La conclusión a la que tú llegas dices que es entonces la errónea. ¿Cuál es la conclusión errónea a la que llegaste?", le insistía el presentador. "¿Cómo?", ha preguntado Echenique algo confuso. "Si tú te estás disculpando y dices que es fruto de tu educación, que tu educación te ha hecho llegar a una conclusión errónea. Te pregunto: ¿Cuál es ese proceso machista que tenías tú dentro?", reformulaba el presentador.

"Me has dicho que has sido educado de esa manera y que ese tic machista te ha hecho pensar de una determinada manera", aclaraba Risto Mejide tras escuchar las disculpas de su colaborador. "Lo que estaba intentando decir es que Vox es un partido abiertamente homófobo y tiene esa cifra que publica el CIS... lo cual puede parecer una contradicción a primera vista. Que no lo es...", trataba de explicar sin éxito.

Ha sido entonces cuando el presentador ha vuelto a frenar su desafortunada comparación. "Solo si piensas que esa preferencia es exclusiva de...", advertía Mejide sin poder acabar. "El error es asumir que es específicamente de los hombres homosexuales", aclaraba Laila Jiménez en un intento de zanjar la polémica. Y Echenique no ha tardado en insistir de nuevo en el motivo tras sus disculpas y el arrepentimiento por sus palabras.

"Al principio me critican adversarios políticos y eso no me afecta, pero también gente cuya opinión respeto. Entonces en ese momento digo, si me lo están diciendo estas personas puede ser que haya incurrido en un tipo de tic homófobo, por eso lo borro y pido disculpas", terminaba explicando el colaborador de 'Todo es mentira'.