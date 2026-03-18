La Asociación de la Prensa de Madrid emite un comunicado tras la denuncia a Silvia Intxaurrondo de una entidad proisraelí

La Asociación de la Prensa de Madrid ha denunciado la utilización de acciones legales por parte de la entidad proisraelí ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), para "coartar la libertad de expresión" de periodistas como Silvia Intxaurrondo y Antonio Maestre entre otros. La organización ha señalado directamente a su co-fundador David Hatchwell Altaras por sus querellas contra periodistas y medios de ideología progresista.

Y es que el cofundador de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, empresario y miembro de la comunidad judía española, David Hatchwell Altaras, ha presentado cuatro denuncias en varios juzgados de la Comunidad de Madrid por delitos de injurias tipificados en los artículos 208 y siguientes del Código Penal. Así, ha interpuesto demandas contra Silvia Intxaurrondo, Raquel Ejerique, directora adjunta de Eldiario.es, otra contra Inés Hernand y Eduardo Rubiño, así como contra Antonio Maestre y la propia La Sexta.

Tras las distintas acciones legales emprendidas por la asociación proisraelí contra medios como Eldiario.es, La Sexta y programas de televisión como 'La hora de La 1' acusando de "injurias e incitación al odio contra los judíos", la APM ha lanzado un comunicado aclarando que rechazan "la utilización de querellas, demandas y otras actuaciones en los tribunales contra periodistas como una manera de amedrentar o coartar su libertad de expresión".

La APM respalda a Silvia Intxaurrondo y el resto de profesionales querellados por ACOM

"No es casualidad que en los momentos de mayor tensión en Oriente Medio emerjan en España campañas coordinadas de acoso, injurias e incitación al odio dirigidas específicamente contra personas judías relevantes y contra quienes apoyan a Israel en nuestro país", afirma ACOM en su nota, señalando de lleno el trabajo de Silvia Intxaurrondo, Inés Hernand, Antonio Maestre y Raquel Ejerique entre otras cadenas y medios por su "propaganda antisemita".

▶️ La APM denuncia la utilización de acciones legales contra periodistas para tratar de coartar su libertad de expresión https://t.co/mqykBMJxaC #ComunicadoAPM



▶️ La Asociación de la Prensa de Madrid recuerda la directiva anti-SLAPP de la UE pic.twitter.com/AnYhuZ0MyV — APM (@aprensamadrid) March 18, 2026

"Los actores implicados pertenecen mayoritariamente al entorno mediático y político del Gobierno de España: medios y columnistas con línea editorial alineada con Moncloa, y representantes de formaciones que sostienen o integran la coalición gubernamental", continuaba señalando Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) en su denuncia.

En ese sentido, la Asociación de la Prensa de Madrid ha advertido que "si bien, cualquier ciudadano u organización puede recurrir a los tribunales cuando se considere perjudicado, es inaceptable que ello se haga como un instrumento de intimidación y señalamiento hacia los periodistas que expresan sus opiniones en el ejercicio de su libertad de expresión, recogida en el artículo 20 de la Constitución Española".

Así, la APM ha trasladado "su respaldo a los compañeros señalados por ACOM", recordando también para Silvia Intxaurrondo y el resto de afectados que "hace dos años, la Unión Europea aprobó una directiva para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente a demandas estratégicas y abusivas destinadas a silenciar la crítica pública".

"La llamada directiva anti-Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) trata de frenar las demandas civiles iniciadas por actores poderosos (Gobiernos, políticos, empresas) para intimidar y acosar a quienes denuncian irregularidades o informan sobre asuntos de interés público, causándoles un gran desgaste económico y legal", ha recordado la asociación en su comunicado condenando la "intimidación" por parte de ACOM a los medios y profesionales progresistas.

En su denuncia, ACOM advierte que "los ataques que motivan estas acciones no son episodios aislados", asegurando que "inscriben en un patrón sistemático y recurrente que ya se reprodujo con idéntica intensidad en septiembre y octubre del año pasado, en plena escalada del conflicto en Gaza, y que resurge ahora, cuando la región vive la tensión derivada del conflicto con Irán".