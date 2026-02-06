Silvia Intxaurrondo, periodista y presentadora, denuncia un veto en RTVE y lo propaga: "Ha declinado la invitación"

La campaña para las elecciones de Aragón, que se celebrarán este próximo domingo 8 de febrero, está a punto de concluir y en 'La Hora de La 1', el espacio matinal de RTVE con Silvia Intxaurrondo, no han podido contar con el presidente Jorge Azcón (PP), que opta a la reelección.

Desde que comenzó esa campaña electoral para unos comicios importantes que se leerán en clave nacional, el programa de La 1 y el Canal 24 horas ha dispuesto de una entrevista a un candidato al parlamento aragonés tasada en función de los tiempos marcados por la Junta Electoral Central.

Y este viernes, 6 de febrero, último día antes de la jornada de reflexión, era el turno del Partido Popular y de su aspirante. Sin embargo, dentro de la cruzada que la formación mantiene con RTVE, Jorge Azcón ha preferido vetar esa intervención y, por ende, desaprovechar la oportunidad de tener una ventana de visibilidad y de convencer al electorado aún indeciso al igual que lo han hecho adversarios como Pilar Alegría (PSOE).

Ha sido la propia Silvia Intxaurrondo la que ha compartido ese veto con los espectadores de La 1 al término del programa. La popular periodista y presentadora, reina en audiencias cada mañana, no ha tenido reparos en retratar al candidato popular por su actuación para que la gente lo tuviera en cuenta.

Y es que, sin duda alguna, resultaba de todo punto incomprensible que un político decidiera apearse de un formato con tanto éxito como 'La hora de La 1', respaldado cada día por cientos de miles de espectadores.

"Ha declinado la invitación de TVE y ha decidido no hacer uso de este espacio de 15 minutos de diálogo; 15 minutos fijados por la Junta Electoral Central en base a sus resultados de los últimos comicios", ha anunciado Silvia Intxaurrondo en directo.